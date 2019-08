Pericol de moarte la ieșirea din parcarea mall-ului PSC. Mărturia unei șoferițe, victimă a unui accident grav - FOTO

Vizibilitatea șoferilor care ies din parcarea mall-ului Ploiești Shopping City în DJ 236 este obturată de tirurile parcate, pe ambele sensuri ale drumului județean. Din această cauză, aici se produc frecvent accidente.

A pățit-o, pe propria piele, o șoferiță de 42 de ani, lovită de un camion săptămâna trecută.

Cristina G. a povestit, pentru observatorulph.ro, ce s-a întâmplat:

”Când am ieșit din parcarea de la mall în drumul județean, am încercat să mă asigur, însă nu am putut din cauza tirurilor parcate ilegal. Mașina pe care o conduceam a fost lovită de un camion pe care, subliniez, nu am avut cum să-l văd. Nu a fost neatenție, ci pur și simplu nu m-am putut asigura”.

În urma impactului, femeia a suferit multiple traumatisme, fiind imobilizată și în prezent la pat.

Observatorulph.ro solicită public Poliției Rutiere sancționarea șoferilor care parchează ilegal pe DJ 236, în apropierea mall-ului PSC, pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple.

FOTO Cum arăta mașina victimei după impact. Pe fundal se văd tirurile parcate ilegal

Camionul a lovit în plin mașina a cărei șoferiță nu s-a putut asigura

