FOTO-VIDEO Povestea pompierului prahovean care a salvat de la moarte un copil luat de viitura pe râul Provița. „Nenea, nu mă lăsa!“

Povestea pompierului prahovean care a salvat de la moarte un copil luat de viitura pe râul Provița. „Nenea, nu mă lăsa!"



În urmă cu 12 ani a intrat în rândul pompierilor, cu gândul, sufletul și toată pregătirea de a salva vieți. Sâmbătă a avut de-a face cu misiunea vieții sale, una care l-a prins pe plutonierul major, Daniel Crâșmaru (36 ani), în timpul său liber. N-a contat acest amănunt și nici cel că ar putea să-și piardă viața aruncându-se în apele învolburate ale Proviței care luaseră doi copii. Pe unul l-a salvat, pe altul…

A fost omul potrivit la momentul potrivit. A fost îngerul păzitor al lui Săndel, copilul luat de viitură, alături de fratele său, chiar de sub privirile îngrozite ale părinților. A fost curajos, dar recunoaște că a avut și momente de inconștiență care-i puteau fi fatale. Însă viața și-o riscă în fiecare zi, la toate intervențiile la care este solicitat de 12 ani încoace, de când a ales să devină pompier.

Sâmbătă a trecut însă testul suprem al curajului și dăruirii sale, ieșind din apele învolburate cu o viață salvată. A unui copil, de numai 5 anișori, pe care l-a găsit la un kilometru mai jos de unde viitura răsturnase căruța părinților lui. O mână de om care tremura de frig și de frică, dar care a găsit puterea de a se agăța cu disperare de gâtul celui care i-a fost, în acele momente, îngerul salvator.

„Nenea, nu mă lăsa!“ sunt primele cuvinte pe care le-a auzit Daniel Crâșmaru din gura unui ghem cu suflet care a avut zile. Pe el, moartea l-a iertat, însă pe fratele său mai mic, de aproape trei ani, l-a luat. Cel din urmă a fost găsit la câteva ore bune de pompieri, la vreo trei kilometri în aval. Viitura l-a smuls fără milă, fără a-i da putere să se apere în vreun fel sau să le lase timp părinților să-l salveze…

Firul evenimentelor

În ziua de sâmbătă, 3 august, Prahova s-a aflat sub incidența codului galben de ploi și vijelii, iar timp de o oră a intrat și sub avertizare cod portocaliu. În Filipeștii de Pădure n-a plouat, însă din cauza averselor abundente din amonte, râul Provița, care străbate comuna, s-a umflat.

Una dintre familiile din Dițești care fusese la treburile agricole, împreună cu cei doi copiii de 3, respectiv 5 ani, se îndrepta spre casă, trecând, ca de obicei, „prin gârlă“ cu căruța. Cei patru făcuseră drumul ăsta de multe ori. N-avea ce să se întâmple…

Însă gândurile li s-au schimbat în momentul în care au văzut valul care venea cu viteza gândului spre ei. Cei doi soți au apucat să le spună copiilor să se agațe de scândurile căruței și să nu le dea drumul orice-ar fi. Furia apei a răsturnat căruța. Femeia a reușit să scape, bărbatul la fel, însă copiii au fost luați de ape. Cel mare a reușit să se agațe de-o scoarță a atelajului, însă cel mic a fost neputincios în fața naturii dezlănțuite.

Au urmat momente de coșmar, în care femeia a ieșit în stradă în încercarea disperată de a cere și găsi un ajutor. Au trecut câteva mașini care n-au oprit la semnele femeii. Până la Daniel Crâșmaru, care a trecut împreună cu cumnatul său prin zonă. A rămas surprins când femeia i-a spus că viitura i-a luat copiii pentru că nu-și amintea să fi plouat în zonă, însă când și-a aruncat ochii peste albie a văzut că totul este cât se poate de real.

„N-aveam telefonul la mine, motiv pentru care am oprit un microbuz, am cerut un telefon și am sunat la 112. Ulterior, am coborât pe niște gunoaie și am început să înot pentru că de pe margine nu vedeai nimic. Curentul era puternic. Am prins vreo două ochiuri, unde m-a «furat» și pe mine vârtejul.

De pe margine, un consătean a țipat la mine să ies, mi-a dat mâna. Am mai mers pe margine, m-am băgat iar în apă. Iar la vreun kilometru în aval, am văzut capul unuia dintre copii. Băiatul se agățase de o scoarță de la căruță, apa îi ajungea până la gât și se chinuia să se țină deasupra ei. Am intrat după el, s-a agățat de gâtul meu și-mi spunea în continuu «nenea, nu mă lăsa!». Tremura, sărăcuțul de el! L-am întrebat de fratele lui și mi-a spus că apele l-au purtat la vale”, ne-a povestit plutonierul major de la ISU Prahova.

Cei doi au așteptat să ajungă alți pompieri care să-i aducă în siguranță pe mal.

Între timp, cumnatul lui Daniel Crâșmaru și mai mulți consăteni formaseră un baraj uman în josul apei, în speranța că dacă apele îl vor purta pe cel mic acolo, vor reuși să-l prindă.

Totodată, au fost mobilizați 300 de pompieri pentru căutarea băiețelului de trei ani. A fost găsit tot sâmbătă, dar câteva ore mai târziu, la vreo trei kilometri de unde se răsturnase căruța. Din păcate, fără suflare!

Asemenea părinților, și sufletul lui Daniel Crâșmaru a fost împărțit. Jumătate era împlinit că a reușit să salveze o viață, în timp ce altă jumătate urla din cauza neputinței, dar și a milei față de ghemul de numai trei anișori care n-a avut nicio șansă în fața morții. (VEZI VIDEO CU MĂRTURIA POMPIERULUI-EROU)

„Am simțit că voi reuși să salvez o viață!“

În timpul în care plutonierul major s-a aruncat în apele Proviței pentru a-I salva pe copii, familia sa nu știa nimic de starea acestuia. Auzise că sărise în apă, dar mai mult de atât nu aveau cum și de la cine să afle. Mai bine de o oră n-au putut comunica sub nicio formă cu el.

„Atât soția mea, cât și cele două fete ale mele începuseră să plângă. Erau îngrijorate, speriate. Când am ajuns acasă ne-am îmbrățișat, dar soția mi-a spus atunci «nu te-ai gândit că ai și tu doi copii». Abia atunci am realizat că puteam să nu mai fiu. Dar asta ne e meseria. Și chiar dacă nu eram pompier, cred că tot săream în speranța să salvez. Am simțit că voi reuși, am simțit că acolo este viață. Și a fost…“, a completat Daniel Crâșmaru.

Cazul de la Filipeștii de Pădure este, din păcate, al doilea din acest an, în care natura dezlănțuită își ia „tributul“ din rândul copiilor. La sfârșitul lui mai, patru frați din Sângeru au fost luați de ape, iar sâmbătă, un alt copil și-a găsit sfârșitul.

Cea din urmă tragedie ar fi putut fi evitată, dacă oamenii ar fi ținut cont de avertizările meteo. În plus, cei care trec cu atelajele prin apă au fost sfătuiți de nenumărate ori să găsească alte rute chiar dacă pentru a ajunge la unul dintre podurile amenajate peste apa respectivă au de ocolit.

Din păcate, în fața naturii suntem neputincioși…

VIDEO Daniel Crâșmaru, pompierul-erou de la ISU Prahova

Foto: Liliana Maxim și ISU Prahova

