După ce luptă cu moartea, un pompier prahovean se refugiază în artă. Cum arată operele plutonierului Valentin Nicolae create din deșeuri



În viața de zi cu zi, îl vedem la intervenții în care încearcă să salveze vieți, să stingă focul. Acasă, însă, în momentele în care vrea să-și șteargă cumulul de întâmplări și imagini nu tocmai plăcute, plutonierul major Valentin Nicolae, de la ISU Prahova, îmbracă haina creativă. Surprinde prin metamorfozele deșeurilor care, în numai câteva zile, devin veritabile opere de artă.

În calea profesională, Valentin Nicolae a mizat pe opțiuni care să-i asigure stabilitatea pe toate planurile. A urmat cursurile Universității Petrol-Gaze, la Științe Economice, însă odată cu finalizarea studiilor i s-a ivit oportunitatea de a se angaja la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova. Cel care i-a deschis într-un fel ușa spre cariera militară a fost chiar fratele său care lucra în domeniu și i-a prezentat toate beneficiile profesiei de pompier.

A început pe parte operativă, iar între timp a urmat și cursuri de acordare a primului ajutor în intervențiile de urgență. Îi place ceea ce face, iar în prezent nu se vede activând în alt domeniu, în ciuda faptului că se confruntă cu situații în care vede case distruse, oameni agonizând, familii disperate și, uneori, în pofida eforturilor depuse pentru a salva vieți, este nevoit să lase loc morții.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Încearcă să nu se încarce cu ceea ce-i oferă partea profesională pentru că este conștient că asta este natura meseriei, iar mâine vor apărea alte și alte cazuri la care trebuie să fie lucid, să fie puternic, să aibă spirit de prezență.

A găsit un refugiu și un fel de „burete“ pentru ștergerea imaginilor care-i revin obsesiv. Totul dintr-o întâmplare, după ce a vizionat niște filmulețe pe Youtube în care a rămas fascinat cât de frumos și util poate deveni un deșeu. Și cum de materia primă nu ducem lipsă, Nae-artistul, așa cum îi spun colegii, s-a pus pe treabă.

A început cu sticle pe care le-a îmbrăcat cu materiale textile, întărite cu ajutorul unui adeziv și peste care a dat cu vopsea neagră și aurie, dându-i astfel patina timpului. Și-a fixat, din start, un stil, unul care duce cu gândul și imaginația în medieval.

Între timp, borcanele au început să se transforme în cutiuțe pentru bijuterii sau minivaze, bucățile de pal au devenit rame sau cutii pentru accesorii. Pentru locurile mai generoase, Nae a realizat inclusiv cufere.



Lăzile vechi se transformă în piese de mobilier unicat, cu aspect metalic, bine lucrate și care cu siguranță vor reprezenta piesele de rezistență din încăperea care le vor găzdui.

La prima vedere a obiectelor, ai impresia că pompierul artist modelează metale. Doar că surpriza vine în momentul în care atingi lucrurile respective și constați cât de ușoare sunt. Munca însă nu este una ușoară. Ai nevoie de inspirație, de mult talent, răbdare, de dorința de a afla noi și noi lucruri despre compatibilitatea materialelor, adezivilor și vopselelor folosite.

Nu are răbdare să lucreze la un singur obiect. Asta și pentru că ar avea timpi morți, ținând cont că straturile aplicate pe obiectele reciclate au nevoie de timp să se usuce, să se așeze. Cu fiecare element nou obținut își dorește mai mult. Adesea revine și asupra celor lucrate cu ceva timp în urmă în speranța de a le îmbunătăți aspectul. Acum a umblat inclusiv la nuanțele pe care lucrează, înlocuind auriul cu argintiu sau cu nuanțe verzui.

Nimic nu se aruncă, totul se transformă!

În ultima vreme, Nae a valorificat resturile din echipamentele de intervenție. Sunt lucrări abstracte, pur decorative, dar care și-ar găsit din plin locul într-un muzeu de profil, cum este, spre exemplu, cel din București.

Deși piesele sale sunt unicat, iar hand-made-ul începe să câștige teren și la noi, pompierul prahovean nu se vede făcând negustorie cu pasiunea sa. „La început, recunosc, am gândit că le voi face și-mi voi îmbogăți veniturile, pe parcurs însă am renunțat la această idee. Nu știu ce prețuri să le pun, cât să cer pe muncă și, mai ales, pe lucruri lucrate din pură plăcere, din pasiune. Am unele de care nu m-aș putea despărți“, ne-a declarat Valentin Nae.

De readus la viață obiecte reciclabile, într-o formă inedită, unică, pompierul a început de prin 2011. Nu lucrează continuu, însă în toți acești ani a adunat zeci și zeci de lucruri. Toate sunt realizate pe diverse colecții: sticle, borcane, cutii, cufere etc. Pe unele le-a expus deja la diverse târguri, evenimente, pe altele însă încă așteaptă să le găsească o destinație. Fiind atipice ca design, aduse parcă dintr-un trecut îndepărtat, operele lui Nae își cer locuri speciale care să fie concepute în același ton cu ceea ce a gândit el. Spre exemplu, ultimele decorațiuni, realizate din ce rămâne de la acțiunile pompierilor, le vede în săli de ședință, recepții, holuri etc.



Cu materia primă îl ajută inclusiv colegii care-i admiră pasiunea și talentul. „Unii dintre ei îmi aduc tot felul de echipamente de pe la intervenții“

Ideile sale ar putea prinde contur și în rândul elevilor, la diverse ateliere sau chiar în orele de la școală, de abilități practice. Nu se vede predând copiilor, însă nici nu exclude posibilitatea unei colaborări în acest sens.

Pe Valentin Nicolae îl puteți găsi și pe blogul său, acolo unde a fotografiat și expus colecțiile de obiecte decorative: http://wallachianmarket.blogspot.com/

Foto: Liliana Maxim și arhivă personală Valentin Nicolae

Comentează cu profilul tău de Facebook