Sătui de incompetență și minciună, câțiva ploieșteni s-au apucat să strângă gunoiul din oraș (foto)

Ploieștenii s-au săturat. Sunt deja mai bine de doi ani de când salubrizarea Ploieștiului a devenit o problemă gravă.

Cât să mai suporte oamenii incompetența și minciuna autorităților, alături de lipsa de civilizație a unor semeni? Mirosul insuportabil, pericolul pentru sănătate și felul în care a ajuns să arate orașul au determinat câțiva tineri să recurgă la o soluție admirabilă, deși anormală.

Este admirabil gestul de a strânge sacii cu gunoi prin forțe proprii, cu propriile mașini, dar este anormal să se ajungă aici, atât timp cât oamenii plătesc acest serviciu public și instituții impotente.

Mesajul postat de Constantin Bratu, ploieșteanul care a avut această inițiativă:

”Faptele incep sa isi spuna cuvantul ! Am reusit alaturi de acesti oameni minunati,sa facem ceea ce altii au evitat sau nu au dorit sa demareze curatenia in orasul nostru.Ne-am mobilizat si impreuna am reusit sa curatam si sa sortam gunoaiele de pe Zona Vest (Kaufland)-Malu Rosu (Deltei) ... Suntem multumiti pentru realizare si asteptam implicare din partea oricarui doritor ! Vrem un Oras curat si vrem respect ! Uniti Salvam Romania ! Totul este posibil ,daca exista vointa si implicare ! Iubeste-ti Orasul! Mentine curatenia !”

Dacă am ajuns să ne strângem singuri gunoiul, de ce să mai plătim taxe și impozite locale? Urmează să asfaltăm, să construim spitale și... să votăm.

