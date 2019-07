Bogdan Leca, absolventul de la „Cuza“ cu media 10 la BAC: „Am învățat constant, dar m-am bucurat și de frumusețile adolescenței“



Bogdan Andrei Leca a reușit în aceste zile să marcheze un rezultat suprinzător atât pentru el, cât și pentru Colegiul Național Alexandru „Ioan Cuza“ din Ploiești. Datorită mediei 10, obțină de Bogdan la Bacalaureat, unitatea de învățământ se numără printre cele trei unde a fost marcată o astfel de performanță.

O surpriză! Așa cataloghează tânărul absolvent rezultatul de excepție. A învățat în permanență, uneori pentru note, alteori din pură plăcere, însă susține că nu s-a numărat în anii de liceu în prima linie a olimpicilor și medaliaților la diverse concursuri. S-a bucurat de anii de liceu din plin, cu tot ceea ce aduce frumoasa perioadă a adolescenței, însă confirmă faptul că nu a neglijat școala.

„Nu am avut media 10 pe linie și nici rezultate excepționale la olimpiade sau concursuri, dar am învățat constant pe parcursul liceului cât să am rezultate bune la școală și, de asemenea, să am și timp să mă bucur de frumusețile adolescenței.

Nu pot spune că am excelat la o materie anume, dar mi-au plăcut Fizica și Matematica încă din gimnaziu, deci nu mi-a fost foarte greu să mă pregătesc pentru examenul de Bacalaureat”, ne-a declarant Bogdan.

De reușita lui s-au bucurat deopotrivă familia și prietenii lui, cei care l-au sprijinit necondiționat.

„Familia și prietenii au avut un rol important, deorece m-au sprijinit la fiecare pas din acest drum spre maturitate. Când am văzut rezultatul am fost foarte bucuros, mă așteptam la note destul de mari, dar nici chiar la nota 10 la toate materiile”, a completat tânărul.

Cât despre planurile pentru viitorul apropiat, acestea sunt legate de România. Își dorește să urmeze Facultatea de Urbanism din cadrul Universității „Ion Mincu”, din București.

Colegiul „Cuza” a obținut rezultate notabile în acest an, cu o medie de 10, peste 70 de note de 10, dintre care cele mai multe la Matematică și proba la alegere și cu o promovabilitate de 99%.

Foto: arhivă personală Bogdan Leca

