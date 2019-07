Ei au luat Bacalaureatul cu nota 10! Careul de ași de la Colegiul Național „Mihai Viteazul“ din Ploiești!

Sunt tineri, frumoși, inteligenți, sunt colegi și au reușit performanța de a obține nota maximă la examenul „maturității“. Pentru Alexandra Irimia, Miruna Constantin, Diana Poinărița și Petre Drăghici, rezultatele Bacalaureatului au reprezentat încununarea unei munci permanente, susținute.

Toți patru au urmat profilul Matematică-Informatică. Sunt tipologii diferite, dar cu o minte extrem de ageră și cu visuri mărețe pe care și le văd împlinite, din păcate, departe de țara asta. Cel puțin, trei dintre ei vor pleca să-și formeze o carieră în alte state.

Pe Miruna Constantin am cunoscut-o în urmă cu câteva luni când primise rezultatele admiterii la vreo cinci universități din afară, dintre care patru din Statele Unite. Pentru ea, acest 10 este o bucurie, dar, totodată, reprezintă și biletul de îmbarcare către împlinirea „visului american“. Nu face parte din tiparul elevului „clasic“ de 10. Și-a trăit adolescența, a și chiulit, a învățat la ce i-a plăcut, dar și-a fixat întotdeauna obiective înalte și clare pe care și le-a atins, în mare parte.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Simte că anii care vor veni vor fi cei mai productivi. A optat pentru studiul afacerilor, iar acest domeniu îl va aprofunda la Bentley University.



Citiți POVESTEA MIRUNEI CONSTANTIN

Cumva în antiteză cu Miruna, am găsit-o pe Alexandra Irimia pentru care învățatul și competiția școlară au reprezentat preocupări preferate încă din clasa I. Media 10 vine ca o confirmare a muncii depuse în acești ani, dar consideră că este și meritul profesorilor de la „Mihai Viteazul“ care s-au implicat în pregătirea suplimentară a elevilor pentru aceste examene extrem de importante.

A așteptat rezultatele cu sufletul la gură pentru că nota 10 la Matematică și o medie de peste 9,60 erau condițiile impuse pentru admiterea pe unul dintre locurile la University College London, acolo unde Alexandra va studia Informatica.

„Am avut avantajul că dintotdeauna am avut această preferință duală pentru Română și Matematică. Mi-au plăcut ambele și am participat la diverse concursuri de-a lungul timpului. Cât despre timpul alocat învățatului, la mine a fost invers decât la alți copii. Ai mei au fost cei care m-au sfătuit să ies și să mă distrez mai mult“, ne-a mărturisit tânăra absolventă.

Asemenea celorlalți colegi ai ei, s-a implicat și în diverse activități de voluntariat în cadrul cărora a predat, a organizat și prezentat evenimente etc.

Abia așteaptă să descopere noua lume, dar, totodată, în anii studenției speră să-și găsească și acel loc de suflet unde să aibă viața personală și profesională pe care și-o dorește. Știe sigur însă că acest colț nu este în România…

Pentru Diana Poinărița și Petre Drăghici, media 10 la un examen atât de important nu este o premieră. Nota maximă au obținut-o și la Evaluarea Națională, în urmă cu patru ani.

Petre recunoaște că se numără printre cei care au învățat în permanență, dar eforturile cele mai mari le-a depus în ultimul an de liceu. Și-a organizat însă timpul în așa fel încât să-i rămână și pentru distracție și relaxare

„Consider că acestea sunt foarte importante și cred că fără să îmi fi alocat acest timp, nu aș fi reușit să iau 10. Eu am ales să urmez facultatea în afară, așa că procedura de admitere a avut loc toamna trecută.

Rămân cu amintiri frumoase din anii de liceu. Am legat prietenii strânse cu colegii și am avut parte de profesori extraordinari, care au știut să ne îndrume. În ceea ce privește planurile de viitor, facultatea o voi urma în Anglia, la University of Warwick, în domeniul economiei. Cel puțin pentru următorii trei ani, mă voi concentra asupra studiilor, iar cariera mi-o voi alege după aceea”, ne-a declarat Petre.

Diana Poinărița este singura din acest careu de ași la „LMV“ care vrea să studieze în țară. Își dorește să urmeze Facultatea de Informatică din cadrul Universității București.

Colegiul Național Mihai Viteazul a reușit să obțină cele mai multe medii de 10. Dintre cele șase înregistrate în județul nostru, patru au fost la acest colegiu, o notă maximă a fost și la Colegiul Militar „Dimitrie Cantemir“ din Breaza, iar alta la Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza“ din Ploiești.

Comentează cu profilul tău de Facebook