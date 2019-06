Mărturiile cutremurătoare ale colegilor muncitorului decedat la Yazaki - ”Laurențiu s-a prăbușit și în 20 de minute șterseseră toate urmele de sânge”

Decesul prahoveanului de 44 de ani, angajat la Yazaki, ridică semne serioase de întrebare, legate de ceea ce s-a întâmplat în prima jumătate de oră de la moartea acestuia. Încă terorizați de atmosfera de la locul de muncă, colegii săi au prins curaj și au început să vorbească. Pentru a prezenta situația în mod obiectiv, redând întocmai punctele de vedere ale părților implicate, pe lângă comunicatul Yazaki reproducem și mărturii ale unor angajați, cei mai mulți fiind acum dispuși să discute și cu cei care anchetează/vor ancheta situația de la această societate.

Așa cum relatam încă de ieri, cazul ne-a fost adus la cunoștință la puțin timp după ce s-a întâmplat, pe 6 iunie. Sursa noastră de la acea vreme susținea că bărbatul a decedat în timpul programului. Am contactat Inspectoratul de Poliție al Județului Prahova, însă cazul nu figura în evidențele lor. Decesul fusese anunțat la 112, către fabrică fiind direcționată o ambulanță a SAJ Prahova.

Sub protecția anonimatului, iată ce ne-a declarat în exclusivitate una dintre persoanele care au asistat la scenele șocante:

”La nici 20 de minute, după ce colegul nostru s-a prăbușit la pământ, lovindu-se și la cap, s-au șters toate probele. Erau locuri cu sânge, care înconjurau zona de lucru. S-au comportat ca și cum nimic grav nu s-ar fi întâmplat și au încercat să șteargă totul cu buretele. Ceea ce s-a intamplat nu poate fi trecut cu vederea! Vă spun cu mare durere în suflet că zilnic îmi trec prin minte imaginile acelea de lângă masina unde lucra colegul nostru...

A căzut între rastelul din zona de aprovizionare și mașina de lucru, o zonă unde cel mai probabil nu exista vizibilitate atât de bună pentru ceilalți operatori, încât să îl vadă la pământ. În momentul în care cineva l-a găsit era vânat tot săracul ...

ITM -ul nu a venit bineînțeles, iar ambulanța a ajuns destul de târziu. Pentru un om într-o situație critică, fiecare minuțel contează, mai ales că a avut și o lovitura la cap în momentul prăbușirii. Nu am văzut cine le-a șters (n.r. -urmele de sânge), dar când am trecut pe langă zona care trebuia izolată după incident, la interval de maxim 20 de minute, nu mai era nicio picătură de sânge, fiind șterse probabil personalul de curățenie . Vă dați seama că s-a văzut tot pe camera de filmat...”

Aceasta este doar una dintre relatări, fiind și altele care concid. Oamenii se tem să-și dezvăluie identitatea, dar au început să vorbească, să trimită mesaje. Cele mai multe sunt legate de condițiile inumane de muncă, fiind descrise în textul publicat AICI.

Vă reamintim că în cursul zilei de ieri, Dumitra Ionescu, șefa ITM Prahova, ne-a declarat următoarele:

„Pe data de 6 iunie, cei de la Yazaki au comunicat Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova despre cazul unui angajat, în vârstă de 44 de ani care ar fi suferit un infarct cardio-respirator. Evenimentul este în cercetare. Între timp, am primit și un raport de la Medicina Legală conform căruia ar fi fost, într-adevăr, vorba despre un infarct.

Inspectorii din cadrul departamentului de Sănătate și Securitatea Muncii fac cercetări la firma respectivă. Se vor lua declarații, se vor urma toți pașii.

Dosarul este în cercetare. La finalul anchetei, urmează să se stabilească dacă va fi înaintat Parchetului.

Noi nu anunțăm în astfel de cazuri nici Poliția, nici Parchetul. Poliția fie ar trebui să se autosesizeze, fie ar trebui anunțată de Ambulanță în momentul în care preia pacientul, dar nu noi suntem cei care îi anunțăm. La Parchet înaintăm dosarul abia la finalul cercetărilor.“

Atenția se îndreptă acum către Poliție și Parchet, cu o întrebare simplă: dacă acest caz nu a fost preluat imediat de un organ de cercetare, iar urmele de la locul decesului au fost șterse, putând fi probe într-o posibilă infracțiune, ancheta nu este viciată?

Vineri, 21.06.2019, ora 11.30, societatea Yazaki ne-a trimis punctul de vedere, pe care l-am solicitat în mod public încă de ieri:

”Yazaki doreste sa isi exprime punctul de vedere cu privire la articolul publicat de Observatorul Prahovean si care se refera la evenimentul ce a avut loc la Fabrica Yazaki Ploiești in data de 6 iunie 2019.



În primul rând, compania transmite pe aceasta cale condoleanțe familiei și prietenilor angajatului nostru implicat în acest incident. Ii asiguram in continuare de sprijinul nostru deplin in aceasta perioada dificila pe care o traverseaza.



În al doilea rând dorim sa precizam ca Yazaki a urmat protocoalele și procedurile corespunzătoare de sănătate și securitate in munca pentru a oferi asistență medicală la fața locului angajatului nostru, care a leșinat în timpul schimbului 1, cand isi îndeplinea activitățile obișnuite postului de lucru.



După instalarea starii de leșin, angajatului nostru i s-a acordat imediat asistenta medicala de catre personalul abilitat din cadrul Cabinetului Medical din incinta fabricii. Simultan, a fost chemată ambulanța, care a sosit în aproximativ 15 minute. În tot acest timp, personalul medical a efectuat toate protocoalele medicale impuse de acest caz. Angajatul nostru a fost apoi transportat de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență într-un interval de aproximativ 10 minute.



Echipa de management a fabricii alaturi de personalul medical din incinta Yazaki Ploiești a depus tot efortul in această situație pentru a oferi angajatului nostru cea mai bună ingrijire.



Yazaki cooperează pe deplin cu autoritățile locale, oferindu-le tot suportul solicitat pe durata acestei investigații. Întrucât aceasta este o investigație în curs și pentru a proteja confidențialitatea angajatului nostru, nu putem furniza informații suplimentare despre acest incident.



Din păcate, se pare ca exista speculații în mass-media despre circumstanțele care înconjoară acest eveniment nefericit. Prin urmare, va aducem la cunostinta cele de mai-sus.



Va multumim, Managementul Yazaki Romania”

* Facem mențiunea că Observatorulph.ro publică integral aceste puncte de vedere, punându-le și la dispoziția anchetatorilor, în cazul în care se solicită. Cei care le exprimă își asumă integral veridicitatea celor spuse. Așa cum compania are dreptul să se exprime public, la fel și angajații o pot face, fiind dreptul lor în calitate de cetățeni. În cazul în care dețineți probe care pot să sprijine aflarea adevărului, sunteți sfătuiți să le puneți imediat la dispoziția autorităților.

