Comunicatul Yazaki, legat de cazul angajatului decedat în timpul programului

Cu o zi în urmă, joi, 20.06.2019, Observatorulph.ro a solicitat public un punct de vedere al societății Yazaki, locul unde un angajat (44 de ani) și-a pierdut viața în timpul programului: ”Solicităm și pe această cale cuvenitele precizări, care să conțină și informațiile legate de semnarea documentelor de protecția muncii și respectarea condițiilor în care angajații trebuie să își desfășoare activitatea.”

Comunicatul Yazaki, trimis către Observatorulph,.ro, vineri, 21.06.2019, ora 11.30:

”Yazaki doreste sa isi exprime punctul de vedere cu privire la articolul publicat de Observatorul Prahovean si care se refera la evenimentul ce a avut loc la Fabrica Yazaki Ploiești in data de 6 iunie 2019. (nota redacției: este vorba despre două materiale publicate AICI și AICI)



În primul rând, compania transmite pe aceasta cale condoleanțe familiei și prietenilor angajatului nostru implicat în acest incident. Ii asiguram in continuare de sprijinul nostru deplin in aceasta perioada dificila pe care o traverseaza.



În al doilea rând dorim sa precizam ca Yazaki a urmat protocoalele și procedurile corespunzătoare de sănătate și securitate in munca pentru a oferi asistență medicală la fața locului angajatului nostru, care a leșinat în timpul schimbului 1, cand isi îndeplinea activitățile obișnuite postului de lucru.



După instalarea starii de leșin, angajatului nostru i s-a acordat imediat asistenta medicala de catre personalul abilitat din cadrul Cabinetului Medical din incinta fabricii. Simultan, a fost chemată ambulanța, care a sosit în aproximativ 15 minute. În tot acest timp, personalul medical a efectuat toate protocoalele medicale impuse de acest caz. Angajatul nostru a fost apoi transportat de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență într-un interval de aproximativ 10 minute.



Echipa de management a fabricii alaturi de personalul medical din incinta Yazaki Ploiești a depus tot efortul in această situație pentru a oferi angajatului nostru cea mai bună ingrijire.



Yazaki cooperează pe deplin cu autoritățile locale, oferindu-le tot suportul solicitat pe durata acestei investigații. Întrucât aceasta este o investigație în curs și pentru a proteja confidențialitatea angajatului nostru, nu putem furniza informații suplimentare despre acest incident.



Din păcate, se pare ca exista speculații în mass-media despre circumstanțele care înconjoară acest eveniment nefericit. Prin urmare, va aducem la cunostinta cele de mai-sus.



Va multumim, Managementul Yazaki Romania”

Comentează cu profilul tău de Facebook

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor