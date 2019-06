Restaurantul EL CAMARON lansează o nouă modă în Ploiești: mănânci cât poți fructe de mare și pește și savurezi vinuri alese cu 100 de lei de persoană!

Duminică, 16 iunie, de la ora 16:00, Restaurantul EL CAMARON din Ploiești (strada Bobâlna nr. 15) organizează un late BRUNCH cu preparate atent alese bazate pe fructe de mare și peste, acompaniate de un Candy BAR 100% BIO.

Meniul a fost conceput și va fi realizat de Chef Albei, din Spania, care are 15 ani experiență în restaurante de cinci stele.

Tariful este unic, 100 de lei/persoană și include atât mâncarea, cât și vinul servite în regim "all you can eat&drink".

Cramele BOLGIU să alătura acestui eveniment cu o gamă variată de vinuri pentru degustare.

Locurile sunt limitate! Rezervările se fac la telefon 0720.756.177. (P)

Cum arată meniul realizat de renumitul Chef Albei din Spania: