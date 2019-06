David și Ioana, doi elevi ai Colegiului de Arte „Carmen Sylva“ din Ploiești, sunt printre cei mai buni pianiști de vârsta lor

Înainte de a învăța să scrie și să citească, David și Ioana au deprins un alt tip de alfabet: pe cel muzical. De la vârsta de șase ani, „jucăria“ principală a celor doi copii a devenit pianul. Un instrument pe care-l iubesc, dar, uneori, îl și urăsc, de care depind, pe care se ambiționează să-l cunoască și să-l domine. Astăzi, pianul este pentru cei doi „biletul“ către cele mai importante scene din țară și afară.

David Petre este clasa a VI-a, iar Ioana Andreescu a IV-a. Amândoi studiază la Colegiul de Arte „Carmen Sylva“ din Ploiești, la clasa de Pian a Marilenei Cochinescu. I-am întâlnit în vacanța de primăvară, atunci când mai toți copiii de vârsta lor se bucurau de timpul liber, de dormit până mai târziu, de joacă.

Pentru ei, în schimb, acest interval a fost unul de pregătire suplimentară pentru concertele ce aveau să le susțină până la finele acestui an școlar. Iar în fața publicului, cel mai plăcut, dar și cel mai dur critic nu se pot prezenta oricum. Au învățat acest lucru pe parcursul celor șase ani, în cazul lui David, și patru în cel al Ioanei, de când au ales sau fost îndrumați spre studiul instrumentului-orchestră.



O cale frumoasă, dar dificilă, care cere răbdare, mult studiu, răbdare și acele înzestrări de Sus: auz, memorie, ritm muzical și inteligență.



Calități pe care cei doi copii le au și pe care și le perfecționează. Muncesc enorm, câte 3-4 ore de studiu zilnic al pianului, sub îndrumarea unui om care și-a dedicat o viață pedagogiei muzicale, dar și încurajați și sprijiniți necondiționat de părinții lor. Un cumul de factori care le-a deschis Ioanei și lui David drumul spre o cale frumoasă, cea a succesului. Copiii se numără printre cei mai buni dintre pianiștii de vârsta lor, fiind olimpici naționali. Anul acesta, amândoi s-au clasat pe locul al III-lea la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală. O reușită notabilă, dar care pe cei doi îi enervează și motivează în același timp pentru că știu că pot mai mult.



„Te-ai încurcat, te descurci, dar nu te oprești“

Emoțiile scenei sunt imense. Uneori și le pot controla, alteori sunt mai mari decât toată sala de concerte. Au existat și blocaje, dar și greșeli mai mici. Însă când simt că au luat-o pe lângă partitură, inevitabil își aduc aminte de vorbele profesoarei Cochinescu: „te-ai încurcat, te descurci, dar nu te oprești“.



„Îi văd de când intră în scenă cum sunt. Cum se așază, cum își fac «ritualul» batistei, cum își aranjează sacoul sau rochița… Dacă le aud greșelile? Mai rău decât toți ceilalți din sală“, ne-a mărturisit zâmbind cea de-a doua mamă a copiilor, Marilena Cochinescu. Pe lângă profesor, le este confident, psiholog, mentor. Uneori, vorbește cu ei ore bune pentru a-i calma și a-i aduce în starea potrivită pentru studiul muzicii. Pianul te vrea acolo, în totalitate, nu doar fizic!

Pe an, copiii au de susținut cam 4-5 concursuri, la care se adaugă și alte acțiuni. Poate că pentru unii pare puțin, dar când ne gândim că studiul și memorarea unei partituri durează chiar și jumătate de an ne vom reconsidera maniera de a face aprecieri în acest domeniu.



Pe gustul publicului!



Conștienți că publicul este cel care te face „mare“, că oricât de mult ți-ar plăcea marii compozitori, dacă nu ai priză la cei care ascultă muzica, poți fi perfect, dar munca va rămâne în zadar. Este o situație conștientizată deopotrivă de cei mici, de părinți, dar, mai ales, de profesoara celor doi copii. Marilena Cochinescu este, de altfel, și cea care îi încurajează, în permanență, pe elevii săi să răspundă provocărilor, să țină pasul cu vremurile, cu cerințele publicului.



David a dat curs unui eveniment de acest gen și a fost printre concurenții care au făcut senzație la ediția precedentă a show-ului de televiziune dedicat copiilor talentați: Next Star. A fost o experiență care i-a plăcut enorm, una în care pe lângă cunoștințele muzicale într-ale pianului, le-a combinat și pe cele de actorie, dar și de interpretare vocală, iar ca partener de scenă l-a avut pe Cezar Ouatu. A avut o „priză“ fantastică la public, impunându-se la capitolul „popularitate“.



Alternative



David știe că în muzica instrumentală fie ești foarte bun, fie te lași. Dar îi place învățătura și nu-i este teamă de eșec. Dacă nu se va impune cu instrumentul pe care-l studiază de atâția ani, atunci se gândește să aprofundeze Fizica, Biologia, materii care i-au trezit interesul.



De partea cealaltă, Ioana nu se vede în afara lumii artistice. Nici mama sa n-o vede altfel. De foarte mică, copila a fost atrasă de această lume. Îi place dansul, dar marea dragoste i-a devenit pianul. Iar dacă drumul nu-i va fi prielnic în țară, părinții Ioanei se gândesc să-i deschidă uși în afară, acolo unde artiștii sunt apreciați pe măsura talentului și muncii lor.

Până atunci mai este cale lungă, ore bune de studiu, concerte multe de susținut și poate și vremuri mai bune cu un public educat și amator de calitate.



