Sezon de căpușe. Zeci de prahoveni ajung la spital, săptămânal, din cauza insectelor periculoase

Zilnic, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești se prezintă 4 - 5 persoane care au probleme din cauza căpușelor. La fel se întâmplă și la Secția Exterioară de la Movila, dar și la Spitalul de Pediatrie Ploiești.

Cunoscută ca fiind și parazitul care transmite boala Lyme, căpușa poate fi extrem de periculoasă. Boala cauzată de Borrelia burgdorferi, cum se mai nujmește boala Lyme, este transmisă prin mușcătura căpușelor infectate.

Trebuie spus că nu toate căpușele transmit această boală, dar, preventiv, persoanele mușcate de acești paraziți trebuie să se prezinte la medic pentru extragerea insectelor.

„Într-adevăr, zilnic, la unitatea medicală se pezintă aproximativ 4 - 5 persoane care au fost mușcate de căpușe. După extragerea insectei, persoana trebuie să urmeze medicamentație, prin urmare trebuie să fie văzute de un medic de la Secția de Infecțioase”, ne-a explicat dr. Violeta Tănase, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Ploiești.

Miercuri seară, numai în decurs de două ore, la Secția Exterioară a Spitalului Județean Ploiești, s-au prezentat trei persoane, doi adulți și un copil, după ce au fost înțepate de căpușe.

„Eu am udat pomii cu insecticid și când am ajuns acasă am simțit o durere între omoplați. Așa am depistat că am o căpușă”, ne-a explicat una dintre persoanele mușcate.

Din păcate, momentan nu există vaccin care să prevină Boala Lyme, aceasta fiind tratată cu antibiotice. De altfel, după extracția căpușei de către medicul specialist se recomandă medicamentație cu antibiotice.

Medicii spun însă că pentru prevenirea bolii Lyme, prevenția este cea mai importantă. Evitarea zonelor cu ierburi înalte este de altfel primul sfat. În plus se recomandă utilizarea de spray-uri pentru îndepărtarea insectelor, iar în cazul în care sunteți mușcați de căpușe nu ezitați să solicitați ajutorul medicilor, cei care vor prescrie și tratamentul.