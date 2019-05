Cavalerul Urban, artistul pentru care istoria s-a transformat în bijuterie! FOTO



Venit parcă din alte vremuri, pasionat de ele, Sorin Radu încearcă să aducă în prezent simboluri ale unei vieți de mult apuse. Una plină de aventură, de credințe, una a strategiilor, a comploturilor, a cavalerilor și domnițelor. Din această lume, artistul aduce în prezent, într-o notă originală, detaliile.

De când se știe, a fost pasionat de miniaturi, de detalii, iar munca de creație și migală a fost cea care i-a plăcut și l-a relaxat. A pictat, a restaurat, a sculptat în marmură, a realizat vitralii, gravură pe sticlă, a învățat și aplicat și tehnicile de serigrafie și litografie. Din paleta activităților sale nu lipsește nici goblenul.

A făcut parte din echipa care a pictat vitraliile de pe tavanul Palatului Mitropolitan din Iași, dar care a realizat și gravura pe sticlă la Palatul Culturii din Iași.



Pasiune și job

Dar după mai bine de două decenii de lucrat pentru alții, Sorin a hotărât să meargă pe cont propriu. Experiența și informațiile acumulate în job-urile sale, talentul și dorința de a ieși din tipare, prin realizarea de accesorii unicat, decorațiuni și elemente de recuzită, au reprezentat „arsenalul“ complet de a pleca la luptă pentru cel care se transforma, în urmă cu 4-5 ani, din Sorin în „Cavalerul Urban“.

Pasionat de epoca veche și cea medievală, artistul creează de la 0 tot felul de obiecte care să te poarte în acele timpuri. Nu știe și nici nu ar putea să lucreze „în serie“. Fiecare piesă este unicat și fiecare își are propriul „suflet“, unul dat de un om care se luptă cu metalele pentru a le „îmblânzi“, pentru a le da forma dorită, pentru a le imprima simbolurile adecvate și care, la final, să fie un obiect care să-i poarte amprenta, dar care să-l reprezinte pe cel care îl achiziționează.

De la pixuri, arme folosite în lupte, realizate în miniatură, bijuterii, printre care și brățări pe care este inscripționat „Tatăl Nostru“, până la coifuri în mărime naturală și puști, toate fac parte din „joaca“ de zi cu zi a Cavalerului Urban.

De la documentare, la finisare!

Munca propriu-zisă este precedată de o documentare minuțioasă a lucrării pe care urmează s-o realizeze. Cu ajutorul cărților și documentarelor face un pas în timp pentru a studia tehnicile prin care au fost concepute obiectele la vremurile lor, toată terminologia, dar și utilitatea acestora. De aici, începe studiul materialelor pe care le va folosi pentru ceea ce-și dorește să creeze. Unele pe care le găsește ușor, altele pe care trebuie să le caute multă vreme, să le comande de peste mări și țări.



Fiecare obiect creat de Sorin își are propriul desen și un șablon care este de unică folosință, dat fiind că acesta se distruge în momentul prelucrării. Urmează gravura și finisajul, ultima parte fiind cea care-i dă cele mai multe bătăi de cap artistului. Nu acceptă zgârieturile sau alte defecte și nu de puține ori s-a văzut nevoit s-o ia de la capăt tocmai pentru că la ultimul stadiu al lucrării fie materialele, fie mâinile nu l-au mai ascultat. Iar multe dintre ceea ce știe și, mai ales, atenția la detalii le-a dobândit sau „furat“ de la mentorul său, Antoniu Gabriel.

Lucrează cu metale neferoase, în general, dar pe care le completează, în funcție de specificul lucrării sale, și cu alte componente. Pentru ceea ce face, Sorin lucrează cu ustensile speciale. Și ele tot originale, create de el. În atelierul său, acolo unde-și petrece ore bune, Cavalerul Urban știe rostul fiecărui lucru, fiind un „ordonat în dezordinea sa“.

Drumul creațiilor

Este însă o latură care nu-i place, dar care pentru o afacere este componentă esențială: cea comercială. Mult timp, piesele cavalerului din Chitila au putut fi văzute și cumpărate de la Cavalerul de la Râșnov, cel care deținea un mic magazin în vechea cetate. Internetul a fost și este pentru Sorin un aliat de bază în privința promovării și a comerțului. Este locul unde-și etalează creațiile, unele care adună o mulțime de aprecieri.

„Clienți am și din țară, și din afară. Munca îmi este apreciată, iar în privința prețurilor pe care le stabilesc în funcție de materialele folosite, dar, mai ales, de timpul de lucru, nu există comentarii. Este pasiune, dar și un job din care trăiesc de aproape cinci ani. Munca este enormă. Spre exemplu, am avut lucrări unde am lucrat și opt ore/zi la un desen“, ne-a mărturisit Sorin.

Chiar dacă nu s-a îmbogățit din pasiunea sa, artistul este mulțumit de ceea ce face. Are o altfel de răsplată. Una pe care i-o conferă ceea ce rezultă din mâinile sale, dar, mai ales, satisfacția clienților.

A avut și lucrări de care nu s-a putut despărți, dar și altele „de suflet“ pe care le-a dat…cu greu, din câte ne-a mărturisit.

„«Lancea destinului» a fost cea mai dragă. Aici am avut un client foarte bine documentat care m-a ajutat s-o perfecționez. Nu am orgolii tâmpite să nu accept păreri, opinii, mai ales când văd că vin de la oameni pasionați, avizați“, ne-a mai spus Sorin.

Sunt și momente în care artistul vrea să uite de migală, să-și reîncarce bateriile. Citește, se plimbă, ascultă muzică, însă liniștea și satisfacția și le găsește tot în atelierul său. Iar atunci când are de realizat lucrări ample, casa i se transformă în loc de creat sau/și restaurat.

„Vecinii noștri au văzut de toate, de la bărci coborând pe geam, la piane băgate în casă tot pe geam“, se amuză Sorin și soția sa, Beatrice, cea care i-a înțeles pasiunea, cea care-i este primul critic, deși recunoaște că la partea de creație are „două mâini stângi“, însă ochiul îi este ca al oricărei femei!

În prezent lucrează și accesorii pentru Old Blacks Rock Festival, dar și pentru Muzeul Național de Istorie, acolo unde a găsit deschidere pentru creațiile sale.

Peste ani, Cavalerul Urban se vede tot migălind, dar într-o altă etapă a carierei sale. Își dorește să facă bijuterii, să lucreze cu materiale prețioase, să învețe mai multe, să progreseze.

Cei care vor să-i admire lucrările sau vor să se bucure de accesorii deosebite, îl pot găsi pe Sorin Radu pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/cavalerurban/

