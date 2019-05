Povestea antreprenorului ploieștean George Nae. Viața bate filmul: de la vânzător de ziare, la campion în domeniul asigurărilor! FOTO

Doar că o discuție cu OMUL George Nae mi-a adus în față un subiect de roman. Am ascultat minute bune și nu-mi venea să cred că aud povestea trăită de unul dintre cei mai buni brokeri de asigurări din Prahova, și nu numai.

Stop! Și de la capăt!

Până în 2003, viața lui George Nae a fost alta și într-un alt loc. Experiența de atunci face parte însă dintr-o carte pe care nu vrea s-o mai deschidă. Singura pagină pe care a păstrat-o și care este parte din sufletul său este fiul lui care acum are 24 de ani.

În 2003, singur, sleit de puteri, fără bani și fără perspectivă, George Nae a realizat că va trebui să învețe „să meargă“ din nou. Cu pași mici, pe un nou drum, cu o mână de ajutor de la persoane cu suflet, a învățat ce înseamnă primii pași într-o altă lume, în care nu se regăsea. S-a angajat la un chioșc de ziare, unde lucra de la orele 5.00 la 20.00, astfel încât să-și acopere datoriile cotidiene. I-a plăcut munca de acolo. Și, surprinzător, interacțiunea cu oamenii a fost cea care l-a atras. Deși oamenii îl dezamăgiseră, tot în ei a găsit ceva fascinant.

În 2004, destinul avea să-i aducă în cale o provocare profesională, una care reprezenta, fără ca el să știe la acea vreme, cheia succesului de mai târziu.

„După propunerea venită din partea unui agent de asigurare, am zis să încerc. Aveam nevoie de bani, dar mi-a plăcut și faptul că puteam încheia mai multe polițe de la mai multe companii. Mi-am luat concediu de la «ziare», am urmat un stagiu de pregătire la Lacu Roșu și astfel mi-am început și activitatea de asistent brokeraj pe lângă cea de vânzător”.

Ambele ocupații în domeniul vânzărilor i-au adus o serie de satisfacții. Îi plăcea și lumea presei, dar și cea a asigurărilor. Vindea un produs palpabil și altul extrem de important, dar fără „materie“. Pentru unul venea omul să-i ceară, pentru celălalt trebuia să-și folosească talentul de negociator.

Ambiția și pasiunea, cheile succesului

La sfârșitul anului 2005, începutul anului 2006, perioadă extrem de bună pentru asigurări, și-a luat concediu fără plată de la job-ul principal și s-a axat strict pe încheierea polițelor.

„Nu puteam face față, dar nici nu puteam renunța definitiv la una dintre ele. La ziar lucram toată ziua, iar asigurările-mi plăceau și-mi completau veniturile astfel încât să mă descurc de la o lună, la alta, dar nu-mi garantau independența financiară. Însă sfârșitul și începutul de an erau perioadele cele mai atractive pentru asigurări. În cele două luni am câștigat cât aveam venitul pe aproape un an de la «ziare». A fost momentul decisiv! Mi-am făcut niște calcule, am văzut că am din ce trăi o perioadă, plus că știam că voi reuși să închei și alte contracte”, ne-a mărturisit George Nae.