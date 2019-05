Surpriza unui client Tarom pe ruta București - Cluj: ”La clasa I era premierul Dăncilă, așa că am zburat cu un Airbus și nu cu un avion mic, cu elice”

Un cititor care folosește frecvent avionul pentru a călători pe ruta București-Cluj Napoca a avut parte de o surpriză în această dimineață. Printre pasageri s-a numărat și premierul Dăncilă, așa că Tarom a folosit una dintre cele mai bune aeronave din flotă, un AIRBUS A318-111, în loc de un ATR 72, ”cu elice”, cum obișnuiește pentru cursele interne.

Obișnuit să zboare cu un avion de capacitate redusă, ploieșteanul, a cărei identitate o vom proteja la solicitarea sa, a găsit pe pistă un avion de mari dimensiuni, produs de Airbus, folosit în general pentru curse de lungă distanță datorită autonomiei de zbor.

”Când am văzut avionul cu care urma să zbor am crezut că este o greșeală pentru că era un ditamai Airbus-ul. Până acum, de fiecare dată când am zburat cu această cursă Tarom până la Cluj, am făcut-o cu un avion mic,cu elice. În scurt timp m-am lămurit. La clasa I a urcat premierul Viorica Dăncilă. La aterizare, a fost preluată cu un microbuz special, fiind însoțită de un alai, probabil consilieri și SPP-iști dotați cu umbrele”, ne-a transmis cititorul.

Zborul a durat doar 35 de minute, față de o oră și 10 minute, în mod obișnuit, iar aeronava a zburat cu jumătate de locuri neocupate.

Observatorulph.ro a verificat ce fel de aeronave folosește în mod curent Tarom pentru cursa București-Cluj. Astfel, cei care vor zbura mâine în ”capitala” Ardealului o vor face cu un avion de tip Alenia ATR 42-500. Asta dacă vreun politician cu funcție înaltă nu le va fi coleg de zbor :)

Diferențele dintre aeronavele Airbus și ATR, potrivit descrierii de pe site-ul oficial tarom.ro, secțiunea flotă:

Aeronava AIRBUS A318-111

Capacitate: 14B+99Y, 26B+81Y

Anvergură: 34.10 m

Lungime: 31.45 m

Înălţime: 12.5 m

Viteza de croazieră: 850 Km/h

Altitudine de croazieră: 10.700 m

Greutate maximă de decolare: 61.5 t

Distanţa max. de zbor: 2.780 km

Aeronava ATR 42-500

Capacitate: 48BY

Anvergură: 24.56 m

Lungime: 22.68 m

Înălţime: 7.6 m

Viteza de croazieră: 550 Km/h

Altitudine de croazieră: 7.000 m

Greutate maximă: 18.6 t

Distanţa max. de zbor: 1.200 Km