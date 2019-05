Cum poți rămâne fără cumpărături dacă le lași la una dintre cușetele amplasate la intrarea în Carrefour Market din incinta fostelor Galerii Comerciale



O pensionară din Ploiești a trecut, în această săptămână, printr-o experiență pe cât de neașteptată, pe atât de neplăcută. Totul i s-a întâmplat în „buricul târgului“, în incinta Winmarkt, la intrarea în Carrefour Market, unde femeia își lăsase sacoșa cu ceea ce cumpărase de la piață.

Și pentru că-și dorește ca alte persoane să nu aibă parte de aceeași întâmplare, ploișteanca ne-a relatat cum a rămas fără cumpărăturile care, teoretic, erau…în siguranță.



„După ce am cumpărat câte ceva de la piață, am dat o fugă și la Carrefour, în fostele Galerii, pentru a mai lua restul de produse de pe listă. Așa cum procedez la orice intrare într-un magazin care este prevăzut cu cușete, am lăsat sacoșa acolo. Am văzut că acestea nu au o cheie pentru a fi securizate, dar am remarcat că zona este supravegheată video și atât în magazin, cât și în tot centrul comercial există agenți de pază. După jumătate de oră, am părăsit magazinul cu noile cumpărături și m-am îndreptat să le iau și pe cele lăsate la cușete. Dar ia-le de unde nu-s. Geamurile fiind transparente, mi-am aruncat o privire și-n cutiile vecine, dar și ele erau goale. Alături, nimic…Am mers la casă, am povestit ce mi s-a întâmplat, au venit un agent de pază și șefa de magazin și mi-au spus că vor derula filmarea pentru a vedea ce s-a întâmplat.

La pachet însă au «încercat» și o serie de scuze, cum că acele dulapuri nu le aparțin, că sunt ale centrului comercial, că se poate intra în magazin cu alte cumpărături care sunt ștampilate de către agentul de pază etc. M-am uitat în jur, iar alt magazin pentru care să fii nevoit să-ți lași cumpărăturile în acele cutii de depozitare nu este și nici n-am văzut să existe vreun afiș prin care oamenii să fie informați să nu-și lase bagajele acolo pentru că există risc de furt și că reprezentanții magazinului nu-și asumă acest lucru.

Am așteptat câteva minute bune până au fost derulate imaginile, timp în care, asemenea mie, zeci de persoane care au intrat în Carrefour și-au lăsat bagajele acolo, având liniștea că proviziile lor sunt în siguranță.

Am fost chemată la un moment dat de către agentul de pază care m-a informat că a prins hoțul și mi-a recuperat sacoșa, iar pe camere apar toate mișcările făcute de acesta. Se vede cum a stat o perioadă în spatele meu, cum a ieșit și a luat sacoșa din cușetă și a băgat-o repede în altă plasă. Le-a fost ușor să-l identifice pentru că persoana respectivă ar fi un client fidel al magazinului și își petrece mare parte din timp în parcul din zonă.

Surpriza a fost să dau ochi în ochi cu un bărbat între 55-60 de ani pe care nu l-aș fi bănuit în veci c-ar fi în stare de așa ceva. Duhnea a alcool, era amețit, dar conștient și, după reacții, cu ceva experiență într-ale furatului. Nu și-a recunoscut fapta nici cu imaginile în față. Puteam să-l reclam Poliției, dar n-am făcut-o. Poate c-am greșit, dar vârsta și starea de sănătate nu-mi permit să umblu pe la instituții ca să dau tot felul de declarații.

Pot spune că am avut noroc, dar nu știu dacă de el vor beneficia și alții cărora li se va întâmpla același lucru. Le-am sugerat celor cu care am stat de vorbă de la magazin să ia o măsură cu acele cușete. Scuzele nu rezolvă probleme, dar niște chei vor fi mult mai utile!“

Din mărturia ploieștencei, întâmplarea a avut loc luni, 13 mai, în jurul orelor 17.00.