Povestea antreprenoarei Adriana Mihai, omul care a deschis o salină urbană în Ploiești. Cum să te bucuri de o oază de sănătate și relaxare într-un oraș din ce în ce mai poluat FOTO



Când n-ajungi la salină, atunci vine ea la tine! Iar ploieștenii beneficiază de ceva vreme de această facilitate datorită ideii pusă în practică de către Adriana Mihai. Cheile afacerii au fost chiar problemele respiratorii de care ploieșteanca suferă de ani buni. Umblând pe la toate salinele din țară, a avut revelația de a intra pe o piață de nișă și a realiza prima salină urbană din Ploiești.

Împinsă de curiozitatea unui astfel de loc, am ajuns la o destinație din cartierul „9 Mai” înspre zona Ciocianu pe care din copilărie o știam ca brutărie, ulterior ca fabrică de mobilă. Ce-am găsit acolo, însă, a fost ca un magnet încă de la primul pas. O sală unde simți că intri în recepția unui hotel care se respectă, cu o muzică relaxantă în fundal și întâmpinat de o prezență extrem de plăcută.

Dar înainte s-o cunosc pe cea care a „îndrăznit“ să spargă „gheața“ cu un bulgăre de sare, am mers mai departe pentru a descoperi ce înseamnă conceptul de salină urbană. Am intrat într-o antecameră unde am fost echipată cu protecții pentru încălțăminte și ne-am îndreptat spre camera-minune. Mirosul de sare te întâmpină încă de la intrare. Însă aici, în camera special amenajată, deja simți abundența salinității. Șezlongurile te duc cu gândul spre mare, spre relaxare. Ideea că te afli în locul ideal unde poți uita, fie și pentru câteva ore, de cotidian și poți inspira, din plin, sănătate, este completată de jocul de lumini și muzica ambientală.

Și ca să fie confortul pe deplin, în cazul în care vii și cu copilul, spațiul este prevăzut și cu un loc de joacă, dar și cu nelipsitele accesorii pe care le preferă copiii atunci când merg la plajă. Doar că nisipul este înlocuit aici cu sarea din Praid. (Salina Praid este o mină de sare gemă din România, situată în județul Harghita). Cele 50 de minute, cât durează o ședință de salino terapie, trec exact ca-n vacanță…mult prea repede.

Iar aici poți veni cu prietenii, cu familia, după serviciu sau în weekend. O programare este suficientă.

Cât depre beneficiile inhalării aerosolilor salini, Adriana Mihai poate vorbi ore-ntregi fără întrerupere și fără să repete informația. A studiat înainte de toate pentru propria-i sănătate. Cu o bronșită hiperactivă dobândită, probabil, de la răcelile netratate corespunzător, Adriana Mihai i-a căutat remedii pe la toate salinele din țară, și nu numai. Bineînțeles că s-a informat din toate sursele care i-au ajuns pe mână atât în privința afecțiunii sale, cât și despre beneficiile sării. Că deh, „sarea-n bucate“ înseamnă, de fapt, nu doar gust, ci rolul sării în sănătate.



Visul și curajul unui antreprenor

Adriana Mihai este economist de profesie, însă de multă vreme a simțit că vrea să facă și altceva. Și-a transformat „dușmanul“ în aliat, iar toate informațiile dobândite despre salino terapie și-a dorit să le fructifice într-un fel. Și a mai fost un factor decisiv în a face pasul cel mare: dorința de a-și ține fiica mai aproape. Andreea are 21 de ani, este studentă la Academia de Științe Economice și este cel mai important „plămân“, cel prin care Adriana respiră fericire.

Astfel, în urmă cu trei ani i s-a produs un declic pe când se afla la salina de la Turda. I-a venit ideea să găsească modalitatea în care să aducă acasă o oază de sănătate, una accesibilă tuturor și atât de necesară într-un oraș poluat precum Ploieștiul și într-o perioadă în care afecțiunile respiratorii sunt din ce în ce mai multe, mai grave și înregistrate de la vârste foarte fragede.

Cu sprijinul familiei, a plecat la drum. Unul greu și pe care a întâmpinat o serie de piedici. Însă nu a dat nicio clipă înapoi pentru că a simțit în permanență că sarea-i aduce sănătate, îi va aduce familia și mai mult timp împreună și tot sarea va fi cea care-i va oferi oportunitatea de a cunoaște noi oameni și noi provocări. A adunat informații de la alți antreprenori din domeniu, a apelat la ajutor de specialitate, iar, până la urmă, cu toate dificultățile apărute a reușit să pună pe picioare un proiect inedit pe piața ploieșteană: o salină urbană.



Efectele salino terapiei

Cum am spus și mai sus, o ședință durează 50 de minute, însă pentru resimțirea efectelor aerosolilor sunt necesare trei luni de terapie care se împart în câte zece zile de ședințe, urmate de două săptămâni de pauză, alte zece de terapie și tot așa. Pe an, sunt recomandate două astfel de cure.

Salino terapia are efecte terapeutice multiple. Dincolo de tratamentul pentru diversele afecțiuni respiratorii, este un bun stimulent imunitar, susține detoxifierea organismului, regenerarea pielii, ajută la reducerea efectelor oboselii și stresului.

Salina Urbană poate fi și un loc ideal și atipic pentru organizarea petrecerilor de copii, dar și pentru organizarea unor lecții în afara instituțiilor de învățământ, unde cei mici pot învăța despre beneficiile sării. Totodată, se pot derula și antrenamente cu grupuri restrânse de sportivi.

Capacitatea este pentru 15 micuți, iar dacă sunt și adulți, și copii, undeva la vreo zece persoane.

Tarifele sunt unele de bun-simț, accesibile tuturor: 15 lei/ședința/adult și iar pentru pensionari și copii o ședință costă 10 lei. Aici, tarifele sunt personalizate. Prima ședință, cea de acomodare sau de „hrănire” a curiozității este din partea casei.

Programul este de luni până vineri, de la ora 16.30 la 21.00, iar sâmbăta de la 11.00 la 21.00.

Salina Urbană se află pe strada Cașin, nr.1, Ploiești, iar programările le puteți face la 0737566027/ 0730640895.

Foto:

Adriana Mihai

(P)