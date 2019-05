Povestea lui Ștefan Țaga, elevul de la Colegiul Național „Mihai Viteazul“ Ploiești, calificat în lotul extins pentru Balcaniadă. Cum reușește să performeze la Informatică încă din clasa a IV-a FOTO



Sunt copii cu care ai cea mai mare plăcere a conversației. Niște puști inteligenți, stăpâni pe un domeniu de care sunt pasionați, implicați mai ceva decât un angajat bine plătit în lucrul lor, cu ținte înalte și pe care, în majoritatea cazurilor, și le ating. Ștefan Țaga, olimpic național la Informatică, membru al Centrului de Excelență prahovean, calificat în lotul extins al Balcaniadei, este unul dintre cei care te fac să asculți cu plăcere, zeci de minute, informațiile despre un domeniu în care tu ești novice.

Are 15 ani, iar de cinci ani este nelipsit de la olimpiadele de Informatică. De la toate concursurile, Ștefan, elev al Colegiului Național „Mihai Viteazul“ din Ploiești, s-a întors cu rezultate notabile, numărându-se printre premianți.

Curiozitatea în domeniul IT i s-a înfiripat de prin clasa a II-a, atunci când fratele mai mare făcea pregătire. I s-a părut interesant, provocator domeniul și și-a exprimat dorința să învețe descifrarea acestui nou „alfabet“. Părinții, cunoscuții profesori de Matematică de la „LMV“ și „Caragiale“, Gabriel și Loredana Țaga, i-au respectat opțiunea și i-au facilitat terenul pentru descoperirea Informaticii.

Bineînțeles că totul a mers în paralel și cu rezolvarea problemelor de Matematică, unde Ștefan a fost pregătit, în permanență, de ambii părinți. Dar recunoaște că dintre cei doi profi din familia sa, face echipă mai bună cu mama lui.

Însă, marea lui dragoste este Informatica. Datorită pasiunii și pregătirii intensive, Ștefan a intrat și la Centrul de Excelență din Prahova, acolo unde o are ca profesor pe Dana Lica. La școală lucrează cu Luminița Rîpeanu. Ambele doamne se numără printre acele cadre didactice care reușesc să le inducă elevilor pasiunea pentru acest domeniu și să-i poarte pe drumurile performanței.

Munca este cheia succesului!

Anul acesta, Ștefan a obținut la Naționale medalia de bronz, dar și calificarea în lotul extins pentru Balcaniadă, împreună cu Alexandru Dobleagă de la „Caragiale“. Cei doi prahoveni se numără astfel printre cei 12 elevi din țară, calificați în acest lot. Este al doilea an în care Ștefan reușește această performanță, dar speră ca acum să mai facă un pas și să se numere printre cei opt elevi ai lotului restrâns. Probele de foc vor fi în perioada 12-17 mai, când genialii într-ale Informaticii de Gimnaziu vor urma cursuri, dar vor susține și o serie de teste.

Față de anul trecut, adolescentul se simte mult mai bine pregătit.

„Muncesc cam patru ore pe zi, dar când sunt concursuri stau mai mult la calculator. Nu mă obosește pentru că-mi place ceea ce fac, ce învăț“, ne-a spus Ștefan.

Dar să nu vă gândiți că este de 10 doar la Informatică. Are nota maximă la toate celelalte materii. Nicidecum pentru că este „băiatu’ directorului“. De multe ori, acest statut îi este ca o presiune, însă a văzut că atât timp cât nu se bagă inutil în diverse conflicte și-și vede de învățătură, lucrurile merg de la sine într-un mod plăcut.

Ștefan face parte și din cea de-a doua echipă de Robotică a liceului, o altă preocupare în care investește multă pasiune.

Maturitatea unui adolescent

Dincolo de o persoană foarte echilibrată și o inteligență cu mult peste medie, am descoperit la interlocutorul meu o caracteristică destul de neobișnuită pentru cei de vârsta lui: cumpătarea financiară.

„După concursuri, primesc niște bani. Sumele diferă în funcție de buget. Mai am bursa de studiu, alocația, ceva bani adun… De obicei îi strâng și îi investesc în diverse lucruri de care am nevoie. Nu le cer alor mei în mod inutil. Îmi vine greu să merg să le spun că am nevoie de bani dacă știu că-i pot strânge singur pentru ceea ce vreau să-mi iau“, ne-a mărturisit adolescentul.

Când iese de acasă se comportă exact ca un angajat care face diferența între viața personală și cea profesională. Discuțiile cu prietenii exclud Informatica. Merge cât de des poate la înot, sport pe care-l face pentru condiția fizică și pe care-l abordează cu toată seriozitatea. „Nu fac înot de performanță, dar cât stau la bazin chiar muncesc, trag cât pot“, ne-a mărturisit Ștefan.



Dacă în privința liceului nu s-a decis încă dacă să opteze pentru „Mihai Viteazul“ sau „Caragiale“, la planurile pe termen lung, adolescentul are deja un traseu bine stabilit. Își dorește să urmeze cursurile universitare la MIT - Massachusetts Institute of Technology. Are și variante de rezervă, dar toate privesc către afara țării.

Foto: arhiva personală Ștefan Țaga

cu tatăl și fratele mai mare

alături de mama sa