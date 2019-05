Casă înghițită în Prahova de surpările de la Salina Slănic - Încă un strigăt de disperare pe care autoritățile refuză să îl audă (galerie foto)

Se numește Diana Dragomir, o tânără de 23 de ani din Slănic Prahova. Nu este prima dată când scriem despre cazul disperat în care a ajuns alături de familia ei, însă revenim de această dată, situația ajungând la limită.

O casă și munca de o viață înghițite de pământ. Mai corect spus înghițite de indolența autorităților și a celor care administrează Salina Slănic.

Despre Salină se întâmplă să scriem periodic. Nu o facem pentru a promova ceea ce ar fi trebuit să fie o bijuterie a turismului românesc, deși asta ne-am fi dorit, ci pentru a mai afla cum se alege praful de acest loc minunat. Salina și tot ceea ce se află în jur par să fie blestemate și plecate pe calea pieirii, o degradare continuă, cauzată de indolență și hoție.

Lifturile nu sunt funcționale. Le-au exploatat așteptând primul accident, pentru a le... închide. Cine să investească în ele, când așa a apărut oportunitatea unei afaceri de femalie, prin care turiștii să fie cobărâți în mina de sare cu microbuze. Din nou... probleme. Starea tehnică jalnică a dus la producerea de noi accidente. Anchete, dezvăluiri, acuzații. Rezultate zero. Este suficient să căutați pe observatorulph.ro, scriind ”Salina Slănic” și o lume de mizerii vi se va deschide. Nu are sens să reluăm aici toate detaliie, pentru că nimic nu s-a schimbat de atunci. Aceleași afaceri oneroase, soluții de a scoate bani din orice, fără ca vreun leu să fie investit.

Faptul că până acum nu au murit oameni ține doar de noroc. Nu doar turiștii sunt afectați. Mult mai năpăstuiți sunt unii dintre localnici. Am scris și despre ei, despre cum casele le sunt înghițite de surpările de la Salină. Și dacă investițiile sunt prea mari, peste posibilitățile celor care administrează locul și peste posibilitățile autorităților, nu este vina localnicilor. Dreptul de proprietate le este înghițit așa cum le sunt înghițite casele. Nu-i ușor să oprești pământul, dar ești obligat să îi depăgubești pe cei ale căror proprietăți sunt distruse de afacerea ta. cel puțin așa spune legea, în cazul în care cineva este interesat să o aplice.

Despre efecte, într-o postare a Dianei Dragomir, o tânără din Slănic, care a lansat un nou apel disperat, cu speranța că cineva îi va putea ajuta familia:

”Am 23 de ani, de curând împliniți. 19 dintre ei i-am trăit acasă, în Slănic. Aici am fost crescută eu și sora mea cu toată dragostea din lume de bunici și de mami. Aici am început grădinița, aici am absolvit liceul. Aproape toată viața mea este în Slănic.

Din vara trecută, însă, sufletul meu s-a rupt în două asemeni casei noastre. Totul se destramă puțin câte puțin. Stau lângă Salină, unde în fiecare zi din an zeci de mașini sunt parcate în fața curții noastre. Zi de zi zeci de turiști vizitează Salina. Zi de zi vin zeci, mii de oameni care au impresia că în Salină vor găsi sănătatea. Sunt mii de lei, sute de mii de lei care intră zilnic în buzunarele celor care conduc Salina. Aceștia nu fac nimic pentru a o întreține! Nu fac nimic pentru turiștii care plătesc pentru un aer curat, pentru sănătatea lor. Nu fac nimic pentru oamenii de deasupra terenului Salinei, unde casele și drumurile se scufundă!

Primăria, Prefectura și, mai ales, filiala SALROM Slănic știu de gravitatea situației de la suprafață, dar nimeni nu ia nicio măsură! Toată murdăria este băgată, la propriu, sub preș!

Bunicii mei au construit casă de la zero, ei cu mâinile lor! Când eram mică, mamaia îmi povestea adesea că, atunci când ''închega'' la casă s-a tăiat, și deși durerea nu o simțea, sângele era peste tot, acolo unde acum este holul casei noastre. Spunea adesea că-i o casă făcută cu sângele ei. Să ai peste 70 de ani și să vezi casa pentru care ai muncit o viață întreagă că se dărâme și să nu poți face nimic, este ceva ce nimeni nu ar trebui să experimenteze vreodată!

Anul acesta nu am făcut nici Crăciunul, nici Paștele acasă. Doare să-ți vezi camera în care ai dormit 19 ani cu pereți crăpați și uși, și ferestre care nu se închid. Doare să vezi că totul se schimbă din ce știai odată în numai 10 luni. Să-ți vezi locuința în care ai învățat să vorbești, în care ai râs, ai plâns, în care ai trăit aproape toată viața, că se dărâmă din temelii!

Toată porțiunea de teren de lângă Salină este plină de surpături și gropi care sunt acoperite de autoritățile Slănicului și ale Salinei cu pământ și nisip, pentru ca turiștii să nu se sperie. Păi, e de speriat! Când se va face ceva? Atunci când se va întâmpla vreo tragedie? Când vor exista morți? Atunci când nu vor mai avea de pe urma cui să ia bani? Oare când SALROM-ul va face ceva? Când Primăria se va implica pentru cetățeni? Atunci când va fi prea târziu.

Tot orașul Slănic va ajunge în timp o groapă, dacă nimeni nu face ceva. Tot orașul va fi înghițit de Salină. Toți spunem mereu că nouă nu ni se poate întâmpla asta. Așa gândeam și eu, mie nu mi se va întâmpla niciodată asta, nu voi fi niciodată în situația în care casa în care am crescut o să-mi cadă la propriu în cap. Am crezut greșit. Așa cum cred toți slănicenii. Așa cum gândesc vecinii mei care, de frică, indiferență, nepăsare sau rea-credință, nu se implică în niciun fel, dar nu sunt conștienți că suntem toți în aceeași situație și că, mai devreme sau mai târziu, ne vom scufunda.

Astăzi mă plâng pe facebook, după ce de 10 luni cer ajutor la toate instituțiile abilitate care pot face ceva. Un domn de la primărie mi-a spus să nu mai pun atâta suflet, că-i doar o casă...Pentru mine nu-i doar o casă...pentru mine e acasă. Acasă este totul pentru oricine dintre noi. Nimeni nu ar fi nimic fără acasă. Acasă este sufletul nostru, al fiecăruia. Acum, acasă al meu doare.”