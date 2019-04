În era „Facebook”, un profesor de Limba Română, din Ploiești, se reinventează. Prin proiectele sale, peste o sută de elevi au participat la programe educaționale internaționale



„Când îi aud pe unii profesori spunând că munca la catedră e grea, mi se pare ciudat. Nu mi se pare deloc așa! Vin la școală din plăcerea, iar orele nu mi s-au părut niciodată epuizante“. Este unul dintre aspectele subliniate de către Marian Dragomir (38 ani), profesor de Limba și Literatura Română la Liceul Tehnologic „Toma Socolescu“ din Ploiești. De aproape 15 ani a intrat în această breaslă, însă a continuat să se pregătească, să se reinventeze, să fugă de plafonare. În prezent, îl găsim implicat într-o serie de proiecte internaționale, editor la o revistă din Los Angeles, autor a numeroase recenzii, dar și a trei volume de poezie.

Iar la toată activitatea profesională, adăugăm și călătoriile făcute pe toate cele șapte continente, locuri unde a mers atât pe cont propriu, pentru a vizita, cât și cu diverse programe și fonduri ale Națiunilor Unite, accesate pentru proiecte vizând specializarea în domeniul Educației.

Absolvent al Facultății de Litere, din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, instituție unde a urmat și două masterate, Marian Dragomir a fost dintotdeauna un însetat de cunoaștere. Nu s-a limitat la informația profesorilor și cea din cărți. A vrut să cunoască lumea, a vrut să țină pasul cu tot ceea ce este nou în domeniul Educației și Comunicării și, totodată, a vrut să profite din plin de ceea ce ne oferă nouă acest „teren“ european pe care, încă, ne aflăm. A urmat o listă impresionantă de cursuri atât în țară, cât și internaționale, iar ceea ce a acumulat acolo a vrut să pună și în practică.

Ca profesor, a predat la Liceul Teoretic Filipeştii de Pădure, la Colegiul Tehnic Spiru Haret, la Şcoala cu clasele I-VIII Buda-Râfov, la G.S.I.Toma N. Socolescu, la Colegiul Tehnic „Elie Radu” Ploiești, iar acum este titular la Liceul Tehnic Toma N. Socolescu din Ploiești.

S-a îndreptat spre catedră la îndrumarea mătușilor lui. Își aduce aminte că atunci când era mic, cu una dintre ele, profesoară de Română, la rându-i, discuțiile erau 90% despre Gramatică și Literatură. Și îi plăceau genul acesta de întâlniri.

A fugit de plafonare

Primul salariu câștigat ca profesor a fost de 320 de lei, bani pe care i-a investit într-un calculator, dar suma i-a fost completată și de către părinți.

Nu a intrat în depresie când și-a văzu portofelul gol după o lună de muncă, nu a dat înapoi, nu a avut niciun moment gândul de a renunța. A constatat că-i place lucrul cu copiii și nu se vedea făcând altceva. A continuat, s-a informat, a căutat. A fugit, în permanență, de blazare.

De la tehnicile de predare, comunicare, până la implementarea a diverse proiecte naționale și internaționale, Marian Dragomir a căutat să se informeze. A urmat o serie de cursuri, iar odată ce i-au fost clare informațiile, a trecut la aplicarea lor.

„Am plecat de la proiecte individuale, în 2010, pentru ca din 2015 să le încep pe cele cu școala. Cel care mi-a adus cea mai mare satisfacție a fost Concursul Național de Programe și Proiecte „Made for Europe“, din acest an, unde am obținut două locuri I cu elevii de la «Toma Socolescu», unde predau“, ne-a declarat profesorul de Română.

Cu proiectele derulate în străinătate a oferit oportunitatea a peste o sută de elevi să călătorească în afară, iar unul dintre marile câștiguri ale acestor deplasări este faptul că elevii își îmbunătățesc abilitățile de comunicare în Limba Engleză.

În ritm cu schimbările generațiilor

Ca profesor se consideră a fi unul integrat în vremurile și cerințele actuale. Nu este dur, însă nici nu îi trece clasa pe cei care nu vor sub nicio formă să învețe.

„Generațiile se succed foarte rapid și există discrepanțe mari între ele. Mă uit la cei de-a XII-a care sunt uimiți de cei de a IX-a sau cei de a VIII-a sunt mirați de cei de-a V-a. Mă adaptez, nu urlu la ei, dar vorbesc suficient de tare încât să mă fac auzit, facem și glume, dar cu limită, cu bun-simț. Fiind un liceu tehnologic, eu învăț foarte multe de la ei pe parte tehnică. În privința lecturii, îi cam «forțez». Știu cam tot ce apare pe internet despre operele pe care le predau și la test primesc întrebări din ceea ce nu se regăsește online. Sunt unii care citesc, iar alții care se limitează la rezumat sau la rezumat plus cititul în diagonală a cărții“, ne-a mărturisit Marian Dragomir.

De-a lungul timpului, a lăsat și corijenți, dar are și elevi cu care construiește lucruri frumoase. Multe dintre se derulează prin intermediul școlii, dar și a Asociației Master Peace Ro pe care a înființat-o și prin care reușește să acceseze o serie de fonduri.

Poet, publicist, critic, spirit inovator

Marian Dragomir s-a impus și cu o activitate publicistică bogată, una bazată pe o lectură impresionantă. Autor a trei volume de poezie și a numeroase articole de creație și critică literară, momentan tânărul profesor se axează pe studiul postmodernismului. Publică la o revistă din Los Angeles, dar timpul pentru lectură, scris, pentru pregătirea materialelor didactice și-l împarte cu cel alocat studiului legislației europene. Pentru că a prins „gustul“ proiectelor care scot școala românească din „carapacea“ tradiționalistă și datorită cărora reușește să le deschidă elevilor săi alte uși, alte perspective.

Foto: facebook Marian Dragomir