Speed Fit, locul din Ploiești unde lupta cu kilogramele devine o plăcere. De ce merită testată electrostimularea activă FOTO

Cu ceva kilograme în plus după a doua naștere, cu întrebarea din ce în ce mai frecventă a băiatului cel mare „mami, da’ tu nu mai ai de gând să slăbești?“, cu rochițe care tot așteaptă să încap în ele, cu diete eșuate, dar și cu un tonus care nu mă definește, am decis să iau atitudine! Vine vara, ceva planuri de vacanță sunt, însă fără o schimbare fizică și, implicit, psihică, îmi va fi greu să mă bucur de un concediu la mare, la soare. Cum alergările în aer liber și efortul pe la sălile de sport m-au ținut fix câte-o săptămână, fără rezultatele visate, am decis să-mi ascult o prietenă și să încerc și metodele alternative, cum ar fi electrostimularea activă (EMS). La insistențele ei, m-am oprit la Speed Fit.

Recomandări am primit multe și de la diverse persoane, dar ce am ales-o pe aceasta? Este simplu! Am văzut rezultate spectaculoase într-un timp foarte scurt obținute de prietena mea! Inițial, am bănuit-o că a apelat la clasica dietă prin înfometare sau la cine știe ce alte metode „neortodoxe“. Prea au fost schimbările ca în materialele gen „teleshopping“.

Așa că am mers să văd cam cum stă treaba, ce minuni se fac acolo și dacă am vreo șansă să plec mai motivată în eterna mea luptă cu kilogramele. La Speed Fit am ajuns ușor, datorită așezării centrale a sălii, pe strada Ion Rusu Șirianu, nr. 7, lângă Biserica „Sfântul Antonie“ din Ploiești. Un loc extrem de primitor și atipic pentru o sală de sport. În locul aparatelor clasice de fitness am găsit niște dispozitive diferite, despre care aveam să aflu că sunt aparatele-minune, iar alături niște costumații speciale. Văzusem prin filme așa ceva, cu acțiuni despre viitor și despre care am crezut că sunt și vor rămâne de domeniul SF.

Ce presupune EMS

În incursiunea în lumea Speed Fit și a remodelării corporale prin electrostimulare activă, am avut-o ca ghid pe Ruxandra Popovici Mihăilescu. O tânără blondă, cu un corp „sculptat“ ca la carte, despre care mi-a vorbit că l-a obținut și și-l menține prin sport, atenția la ce și cât consumă, dar și prin ședințe EMS. Sub nicio formă n-ar putea vorbi despre un produs sau serviciu despre care să nu fie sigură că este unul eficient, de calitate.

Stăpână pe tot ceea ce înseamnă EMS, Ruxandra nu va lăsa pe nimeni să-și înceapă ședințele fără a le fi spus, în prealabil, tot ceea ce trebuie să știe despre astfel de antrenamente. În primul rând, cel care optează să vină la Speed Fit nu are nevoie de foarte mult timp liber. Poate da o fugă chiar și-n timpul pauzei de la prânz. Durata unei ședințe este cam de 20 de minute.



Un alt aspect care m-a surprins a fost când mi s-a spus că trebuie să uit de geanta cu hainele de sport, întrucât echipamentul special pus la dispoziție gratuit tuturor clienților îmi va fi suficient. Ce urmează? În funcții de zonele cu probleme, de mușchii pe care vrei să lucrezi, te vei trezi cu niște centuri montate peste costumul special și conectate la dispozitivul care are un centru de comandă. Impulsurile transmise de aparatul de ultimă generație de la Speed Fit trec prin echipamentul special și ajung la mușchi provocându-i contracția, care este identică celei pe care o resimte mușchiul în timpul depunerii unui efort. Gradele de intensitate sunt variate, ele depinzând de suportabilitatea fiecărui client. Trecerea de la un nivel de intensitate la altul se realizează treptat de către antrenorul personal care lucrează cot la cot cu clientul. Pentru că mișcarea nu dispare nici aici, dar exercițiile sunt mai ușoare, însă mult mai eficiente.

„Cu numai o ședință de 20 minute, maximum două pe săptămână, mușchii sunt stimulați chiar și de 200 de ori mai intens decât în timpul unui antrenament în sala de fitness. Acest lucru se realizează cu un efort minim, controlul asupra musculaturii fiind în proporție de 90%. Eficiența antrenamentelor este dovedită atât științific, cât și prin fișele personalizate realizate în studioul SPEED FIT, la începutul și finalul abonamentului ales. Antrenamentul nu prezintă riscuri sau pericol, atât timp cât este realizat sub supravegherea unei persoane specializate. Acest lucru este posibil deoarece se folosesc stimuli electrici de joasă intensitate, pe bază de miliamperi care au fost introduși cu mulți ani în urmă în medicină și în procedurile de recuperare medicală”, mi-a expus Ruxandra, pe scurt, cam cum stau treburile cu elctrostimularea activă.

Ruxandra Mihăilescu – „de 3 X femeie“!

Neîncrezătoare în super-puterea EMS, am mai tras un pic de timp și am încercat să aflu cam cine este această tânără drăguță care facilitează drumul spre împlinirea visurilor de a slăbi ușor, frumos și repede.

La 26 de ani, tânăra antreprenoare vine însoțită la muncă de fiica sa, de numai câteva luni. Mediul igienizat, atmosfera plăcută, muzica în surdină sunt ambientul perfect pentru orice vârstă.

Cu sportul, Ruxandra a cochetat de mică. Mama sa a înscris-o la tot felul de sporturi. Le-a urmat cu plăcere, dar nu pentru a face performanță. Momentul facultății pe care a urmat-o la Litere, la Universitatea București, i-a adus vreo zece kilograme în plus.

„Naveta, programul haotic, stresul din timpul sesiunilor s-au reflectat și într-o alimentație haotică. Până când m-am uitat în oglindă și nu mi-a plăcut deloc noua Ruxandra. Așa că am început cură și sport intensiv. De abia mai puteam merge când plecam de la sală, iar în câteva luni mi-am revenit. Și de atunci mi-am jurat că n-o să mai trec prin chinul de a slăbi. Totul poate fi ținut sub control cu voință, atenție la alimentație și mișcare“, ne-a mărturisit Ruxandra.

După facultate n-a profesat în domeniul pe care l-a studiat, ci s-a îndreptat către marea sa pasiune, sportul. A lucrat la săli de profil, a urmat cursuri atât pentru a fi trainer, cât și pentru a oferi sfaturi de nutriție adecvate. În prezent are acreditări pentru: personal training level 1, personal training level 2, functional training, tehnician nutriționist.

Servicii complete

Și, da, cine vrea să slăbească trebuie să umble și la alimentație. Un corp sănătos și armonios are nevoie și de un regim alimentar echilibrat. Iar la Speed Fit vor beneficia de analiză corporală avansată și de consultanță nutrițională corespunzătoare, toate incluse în prețul abonamentului.

Cu informații consistente despre o tehnică asupra căreia, în momentul în care am trecut pragul sălii, aveam noțiuni vagi, spre deloc, cu o nouă prietenă care merită toată aprecierea pentru spiritul antreprenorial la un nivel calitativ ridicat, decid să testez și experiența EMS.

20 de minute mai târziu! Senzația este ca după vreo 2-3 de de sport intensiv. Nu m-am metamorfozat ca la teleshopping sau ca în pozele cu „Before and After”, unde, culmea când slăbești dispar inclusiv tatuajele, însă niște calorii zdravene cu siguranță s-au dus. Starea de bine s-a instalat și începe să prindă contur și ambiția de a merge până la capăt. Știți acea senzație când faceți ceva și, indiferent de durata drumului și dificultatea lui, aveți sentimentul că veți reuși, că vă aflați pe drumul corect? Cam asta a fost și la mine… Și a mai fost ceva, am descoperit toți mușchii existenți și inexistenți, pentru că febra musculară am resimțit-o și în acele zone care n-au fost „deranjate“ vreodată de toate exercițiile făcute.

Cert este că merită încercat. Este genul de ședințe ideale pentru cei care găsesc scuza permanentă că n-au timp, pentru cei cărora nu le plac ședințele lungi și chinuitoare de la sălile clasice, pentru mămicile cu copii. Asemenea Ruxandrei, și ele și-i pot aduce la sală. Personalul de aici le va acorda celor mici toată atenția pe durata antrenamentelor mămicilor.

Despre aparatură, descrierea amănunțită a EMS, a ofertelor, puteți citi pe speed-fit.ro , pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/SpeedFitPloiesti/ sau suna la 0799.088.611 / 0724.402.260. Dar, cel mia bine, mergeți direct la sala situată pe strada Ion Rusu Șirianu, nr. 7, din Ploiești.

