Povestea Inei, fetița de 10 ani din Băicoi, diagnosticată cu leucemie pentru care s-a mobilizat o comunitate întreagă. Peste o sută de persoane au donat sânge pentru copilă FOTO



Până de curând, Laura Voicu se număra printre acele mămici care citeau și se îngrozeau de dramele prin care trec părinții copiilor bolnavi de cancer. Plângea la gândul durerii suferite, deopotrivă, de cei mici și cei mari, îi mulțumea lui Dumnezeu pentru cele două fiice minunate și sănătoase ale sale și-i cerea să le ferească de toate încercările grele ale vieții. Până într-o zi când cursul liniștit avea să se transforme într-un adevărat vifor, nopțile aveau să i se transforme în zile, „acasă” urma să-i devină o cameră de spital, iar liniștea să-i fie înlocuită cu întrebări, gânduri negre, disperare… Fiica sa cea mică a fost diagnosticată cu leucemie.

Irina sau Ina a fost timp de nouă ani un copil sănătos, frumos, energic. Pasionată de Engleză și pictură, micuța și-a ales deja o meserie pentru atunci când va fi mare. Vrea să fie pictoriță. Atunci când va fi mare… Cuvinte care-i răsună mamei sale în urechi, minte, suflet! Își dorește ca mezina sa să ajungă mare, dar, în prezent, mare este și distanța de azi pe mâine. O distanță care o înspăimântă, care o îngrozește prin multitudinea de schimbări pe care le poate aduce clipa. Nu gândea așa până când să nu i se întâmple povestea cu fiica sa.

Coșmarul unui diagnostic

Din copilul sănătos, Ina s-a trezit la un moment dat cu o stare de răceală, completată de oboseală accentuată. Însă panica a început să se instaleze odată cu inflamarea unui ganglion în spatele uneia dintre urechi.

„Pe la mijlocul lui martie am mers la consult, ulterior la analize. Am primit rezultatele pe internet, cu recomandarea de a face un consult hematologic de urgență. Am confruntat rezultatele analizelor cu informațiile de pe internet și toate duceau spre cele mai sumbre diagnostice. Deși eram în weekend și mi se recomandase să aștept până luni pentru a merge la București, duminică dimineață eram deja la «Marie Curie». Aici i-au făcut o serie de investigații și ne-au trimis la Fundeni. Diagnosticul este de leucemie”, ne-a mărturisit Laura Voicu, mama Inei

Din acel moment, nopțile s-au transformat în zi, informațiile legate de diagnostic au devenit principalele lecturi ale Laurei Voicu. Școala și casa s-au mutat într-un salon de la Fundeni.

Ruptă în două, între Andra (11 ani), fiica rămasă acasă, și Ina, Laura Voicu a încercat să se mobilizeze, să găsească un echilibru.

„M-au ajutat și mă ajută rugăciunile foarte mult. Andra a citit câte ceva despre diagnostic. Abia am reușit să o liniștesc și să-i explic că sora ei este pe mâini bune. Ina știe că este răcită și are o infecție foarte puternică“, ne-a mai spus femeia.

O comunitate întreagă pentru Ina!

În tot acest timp, prietenii, colegii din Băicoi i-au fost alături copilei și familiei. Tehnologia s-a transformat într-un prieten de bază pentru fetiță și colegii de la Școala Gimnazială nr.3 din Liliești care o contactează, chiar și pe webcam pentru a o vedea și povesti cu ea.

Sunt momente în care stările de rău fizic și psihic o apasă. Dar inocența, optimismul și desenul o ajută să le depășească. Vedem acest lucru și din lucrările făcute în spital, pe care are trecute și mesaje de genul „Mă simt plictisită, dar leuțul îmi adduce bucurie. Leuțul îmi dă, uneori, curaj“, „După furtună, vine vreme bună!“.

Au existat două campanii de donare de sânge, iar mobilizarea a fost una impresionantă. La cea de-a doua, organizată cu sprijinul Primăriei din localitate, s-au prezentat 150 de persoane, iar 120 au îndeplinit parametrii optimi pentru donare.

Până acum, copila a trecut „prin foc și sabie“. Înțepături, tratamente, regim, transfuzii de sânge, de plasmă, citostatice, stări de tot felul. O lună în care viața și-a arătat „colții“. De ce în cazul Inei, de ce în cazul unui copil? Cine poate da, oare, un răspuns? Este unul pe care Laura Voicu îl caută de mai bine de o lună. Ce trăiește, ce simte, cum urcă și coboară acel nod din gât și până-n stomac, cât de greu îi este să înghită o lingură de mâncare, cum își înfruntă gândurile negre și cum găsește energia de a fi luminoasă, pozitivă, puternică pentru copilul, numai ea poate ști. Și n-are cum să nu se gândească la vorba „să nu-ți dea Dumnezeu câte poți duce“. O greutate atât de mare ca asta este greu de îndurat…

Sărbători și aniversare, la spital

Pentru ea și fiica sa, Sărbătorile Pascale vor fi la spital. Speră într-o minune, una care să-i îndeplinească dorința cea mai mare a Inei, de a fi acasă, însănătoșită, împreună cu sora sa. Același lucru îl vrea și pentru ziua ei care va fi pe 29 aprilie, atunci când va împlini 10 ani, și când vrea să se bucure de tort împreună cu cei dragi ei. Este tot ce-și dorește…

Cadoul nostru pentru Ina este să o ajutăm să se bucure de cât mai multe aniversări. În funcție de cum reacționează la procedurile medicale, fetița va urma tratament special și în Italia. Pentru acest demers, părinții au nevoie de 25000 euro, bani pe care, momentan, nu-i au.

Cei care vor să se implice în acest caz, pot dona în următoarele conturi:

RO 95 RZBR 00000 600 20849706 (lei)

RO 04 RZBR 00000 600 20849695 (euro)

PayPal - https://www.paypal.me/voicusorinandrei

Titular conturi- Voicu Sorin-Andrei (tatăl Inei)

Foto: arhiva personală Laura Voicu

alături de sora sa, Andra (stânga)

cu două săptămâni înainte de a fi diagnosticată

desenele Inei, realizate în spital