Gabriela Glod și lecția de antreprenoriat hand-made. Micul „butic” cu lucruri unicat, locul unui vis împlinit și al petrecerilor tematice reușite! FOTO

Povestea magazinului cu lucruri unicat, personalizate, și a Gabrielei Glod poate fi o sursă de inspirație pentru cei care vor să se exprime și să câștige din ceea ce le place cel mai mult să facă.

Un vis, un dram de noroc, niște bani, nu neapărat foarte mulți, susținerea celor din jur pot fi, uneori, suficiente ca rețeta unei viitoare afaceri să reușească. Pentru Gabriela, în vârstă de 36 de ani, acestea au fost ingredientele care, în urmă cu doi ani, aveau să se îmbine armonios și să-i ofere cheia magazinului Decore, unul în care găsești aproape tot ceea ce-ți dorești pentru un botez, o petrecere destinată copiilor, dar și pentru nunți.

Între capăt și început de drum

Înainte să aibă propria afacere, Gabriela a trecut prin momente grele cu fetița cea mică.

„După aproape un an de la nașterea ei, m-am întors la serviciu. Lucram la Resurse Umane, un domeniu în care-mi plăcea și în care activam încă din 2005. Doar că, la puțin timp, mi s-a îmbolnăvit fetița. Am tot stat prin spitale cu ea, dar nu făceam față și cu serviciu, și cu tratamentul strict pe care trebuia să-l urmeze, motiv pentru care am reintrat în concediu de creștere a copilului”, ne-a mărturisit Gabriela.