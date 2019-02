Cum s-a impus o mămică sommelier într-o lume a bărbaților: ”Vinul înseamnă prietenie, poveste, iubire”

Dacă pofta vine mâncând, pasiunea pentru vin s-a dezvoltat la Magdalena din momentul în care a descoperit cât de fascinantă este această licoare a lui Bachus, mai exact din anul 2007. Atunci a fost selectată să lucreze în primul magazin specializat de vinuri din Brașov de la acea vreme. Ai putea fi tentat să crezi că pasiunea pentru vin s-a transformat în ocupație full-time, așa cum auzi în toate poveștile celor din jur, însă la Magdalena a fost invers: prima oară a fost ocupația full-time ce mai apoi s-a transformat, treptat, într-o mare pasiune. Asta deoarece a avut un mentor care cu grijă și drag i-a arătat primii pași în descoperirea vinului și a României viticole.

Cum arată parcursul profesional al Magdalenei? Cel puțin la fel de interesant ca munca pe care o face acum, ca mai mult de 10 ani de când a pășit pe tărâmul magic al vinului. Magdalena spune: „În 2007, pe când încă eram studentă, am devenit ucenic la primul magazin specializat în vinuri din Brașov. Acolo s-au pus bazele formării mele. Apoi am lucrat câțiva ani pentru Halewood Wines, producător ce și-a deschis primul outlet de vinuri din Brașov. Din 2013 am decis să încep propriul business – Tersamonia Wine Lover, ce oferă servicii de consultanță în domeniu, degustări personalizate, tururi la cramele din România, wine delivery și altele.”

Cum nu cunosc oameni cărora să nu li se lărgească zâmbetul când e vorba de vin, eu însămi fiind una dintre aceștia, am vrut să aflu dela Magdalena Crișan cum arată o zi din viața unui sommelier independent. Chiar dacă momentan traiește cea mai fericită perioadă din viața ei, fiind însărcinată (în curând, în aprilie, va aduce pe lume primul ei copil), rutina zilnică nu s-a schimbat foarte mult. Printre cumpărături pentru bebelușă, Magda are totuși timp de consultanță pentru întocmirea listei de vin pentru diverse restaurante sau pregătește degustări tematice, livrări de vin etc.

Crede că studiul teoretic și practic ocupă o parte importantă din viața ei: „Nu poți progresa fără o pregătire aprofundată; însă atunci când faci cu pasiune ceea ce faci, totul pare mai ușor! Relaxarea înseamnă plimbări în aer liber cu soțul meu, colind librăriile, citesc, și nu în ultimul rând: îmi place mult să gătesc.”

