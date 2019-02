Mărturiile Doinei Jilăveanu, asistent social la Centrul de Îngrijire pentru Persoane Adulte-Băicoi: „Aflând ce profesie am, unii oameni îmi băteau în poartă pentru a le face injecții“

Asistența socială este o îmbinare perfectă între meserie și provocare, între rigorile stricte prevăzute de legislație și elementul imprevizibil care converge întotdeauna din situații contextuale. Paradoxul este că asistentul social este ca un dansator care urmărește linia fină ce definește rigiditatea și imaginarul. Este modul în care-și vede profesia Doina Jilăveanu. De aproape două decenii lucrează la Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte Liliești Băicoi, în echipa multidisciplinară și se mândrește cu multele soluționări, înregistrate până acum.

Asemenea colegilor de breaslă, care fac parte din primele generații de asistenți sociali, a plecat la drum fără să cunoască foarte multe despre domeniul ales. Dar, așa a simțit, iar alegerea făcută s-a demonstrat odată cu trecerea anilor ca fiind cea mai bună.

„În anul 1996 mi-am axat atenția asupra acestei profesii. Deși priveam asistența socială ca pe o nebuloasă, am considerat acest domeniu ca pe o provocare. Însă motivul pentru care am ales asistența socială este unul personal. Consider că nimic nu este întâmplător. Fiecare dintre noi are o misiune, pe acest pământ. Așadar, alegând acest segment de activitate, m-a ajutat să am răspunsuri pentru foarte multe întrebări din sufletul meu. Povestea vieții personale a fost decisă la un moment dat de un asistent social, iar acum, la rându-mi, mă străduiesc să mă dedic aceste profesii“, ne-a declarat Doina Jilăveanu.

Pentru a face totul ca la carte, a împletit ceea ce a simțit cu studiile Facultății de Psihologie-Sociologie și Asistență Socială, completate de cursurile Masterului în domeniul Comunicării. Din 2006 este înscrisă în Colegiul Asistenților Sociali cu ultima treaptă de competență, și anume, asistent social principal.

Voință și educație!

Avea 31 de ani când a ales calea de a ajuta oamenii, de a le oferi acel alt tip de asistență prin care să-i „vindece“ și să-i redea sănătoși, motivați, pregătiți societății. Drumul i-a fost presărat cu piedici, care pe unii i-ar fi dărâmat. Însă cei care știu și le place ceea ce-au ales și-și doresc să progreseze vor reuși să treacă peste toate obstacolele. Este și cazul Doinei Jilăveanu, cea pentru care perseverența, răbdarea și studiul continuu în domeniul de activitate reprezintă cheia succesului, de 16 ani încoace.

„Nimic nu este ușor în această lume. Trebuie să perseverezi și să ai o voință de fier. Acesta este motto-ul sub care am fost educată. Beneficiarii, rezidenții sau actorii sociali (terminologia este extrem de laborioasă) sunt simpli oameni care la un moment, în viața personală dezvoltă nevoi pe care nu le pot depăși decât cu sprijin și ajutor specializat. Este foarte important ca intervenția să plece de la faptul că sunt oameni asemenea nouă, că au sentimente, că au nevoie să fie tratați cu demnitate. După ce este stabilit raportul de încredere reciprocă, următorul pas curge de la sine. Permanent trebuie să studiezi ca să te autodepășești, să fii la curent cu noutățile. Altfel nu faci față, nu depășești anumite situații“, ne-a precizat interlocutoarea noastră.

Cazurile care ajung „pe mâna“ asistenților vin „la pachet“ cu particularitățile lor, cu nevoile proprii, cu capacitate diferită de a recepționa și a se (re)integra. Iar dacă pe un copil se spune că-l modelezi mai ușor, în cazul adulților, unde anumite situații, probleme, frustrări sunt sedimentate, munca asistenților este colosală. Deși pare de Sisif uneori, important este să încerci iar și iar, indiferent de timpul care te presează, de familia care, poate, îți reproșează că ai neglijat-o sau de problemele de ordin personal, care uneori te fac neputincios în relația cu tine, darămite cu alții…Rezultatele muncii vor apărea.

În funcție de dorința beneficiarului sau a membrilor familiei, cei în cauză rămân în centru de la câteva luni până la cât mai au de trăit.

Și asistenții au nevoie de ajutor!

Oricât ar lucra cu omul, sunt situații pe care simt că nu le pot gestiona. I s-a întâmplat și Doinei Jilăveanu:

„Cel mai greu caz a fost atunci când mi-a decedat mama. Paradoxul a fost că, implicată emoțional, nu am putut înțelege cum să mă adun pentru a decide în acest context, eu, cea care de atâția ani consiliez membri ai familiilor ce au un deces“.

Dar propria-i familie a avut un rol decisiv, s-a transformat în „asistentul“ ei. Și atunci, dar și în restul zilelor, partenerul de viață și fiica sa au fost pilonii cei mai importanți de care s-a spijinit atunci când simțea că nu mai poate sau că are nevoie de o bază, o siguranță.

Dar chiar și așa, oricâtă înțelegere ai avea acasă, este recomandat ca viața profesională s-o lași la intrare. După ce treci pragul, prioritară să-ți fie familia. La teorie stăm bine cu toții, dar câți dintre noi reușim să ne detașăm de ceea ce ni se întâmplă la serviciu?! Mai ales, când implicarea în profesia pe care o ai este una extrem de mare.

„La un Crăciun am avut deces. În loc să mă ocup doar de invitații pe care-i aveam și de alte aspecte, am făcut conferință telefonică cu medicul centrului, cu directorul, cu reprezentantul Primăriei Băicoi și cu fiica decedatei. Timp pentru mine personal nu am avut niciodată. Întotdeauna mi-a plăcut să mă dedic celor care mă înconjoară, indiferent dacă sunt membri ai familiei sau beneficiari. Numai așa îmi încarc bateriile. Acest lucru l-am preluat de la părinți. Educația lor a fost punctul de plecare în formarea mea, apoi odată cu vârsta am clădit așa cum am considerat de cuviință“, a completat asistenta socială.

Greu de oprit

Deși este un domeniu fără de care o societate nu poate funcționa, asemenea Sănătății, Educației, Asistența Socială rămâne o necunoscută pentru mulți.

Atât Doina Jilăveanu, cât și ceilalți colegi ai ei s-au confruntat cu lipsa de informare a celor din jur. Unii au crezut că asistentul social este totuna cu cel medical.

„Mulți se uită ciudat atunci când aud că ești asistent social. Nu prea înțeleg ce înseamnă. Acum câțiva ani veneau persoane acasă, băteau în poartă pentru a le face injecții, însă politicos le-am răspuns că nu știu să fac injecții, dar îi pot consilia pentru diverse probleme. Acum, lucrurile s-au mai așezat, nu mai sună nimeni la poartă pentru astfel de tratamente, vin pentru o multitudine de probleme. Sincer, nu am lăsat niciun caz de izbeliște. Indiferent cât de greu a fost și este, le-am soluționat pe toate. Când îmbrățișezi o astfel de meserie ești asistent social la serviciu, acasă, pe stradă… oriunde“.

Deși după atâția ani de activitate, în care a deprins tot ce înseamnă omul, cu limbajul, gesturile, problemele lui, cu ceea ce transmite dincolo de limbajul verbal și non-verbal, Doina Jilăveanu conștientizează faptul că este dificil să convingi, în prezent, un tânăr să devină asistent social în România.

Dacă nu ai „în sânge“ sau nu ți se insuflă prin educație dorința necondiționată de a-i ajuta pe cei la nevoie, bucuria de a primi cum se cuvine un simplu „mulțumesc“ sau un zâmbet este greu să intri și să faci față așa cum se cuvine acestei provocări.

Ca să-i determine pe tineri să lucreze în domeniu sau să-i convingă pe cei care-s cu gândul la plecare fie într-o altă țară, fie într-o altă categorie profesională, în Asistența socială din România sunt necesare schimbări majore și rapide, nevoi identificate și aduse la cunoștință celor care pot genera schimbarea.

„Pârghiile de intervenție, eliminarea birocrației excesive și, nu în ultimul rând, salarizarea sunt principalele căi unde trebuie acționat. Salarizarea corespunzătoare, în funcție de nivelul de studii, este foarte importantă. Cred că mai avem de învățat de la societăți mult mai dezvoltate“, ne-a mai spus Doina Jilăveanu.

Liniștea munților

Nu vrea însă să încheie discuția într-un ton sobru, încărcat cu probleme care durează de ani și, care, din păcate, în ritmul în care evoluează lucrurile la noi, se vor schimba cu greu. Schimbăm registrul și ne reîntoarcem la pasiunile Doinei Jilăveanu.

„Mă încarc pozitiv când ajung acasă, când merg în grădină. Pe lângă legume, am foarte multe flori. Nu concep ca viața mea să nu fie înconjurată de flori. Îmi plac animalele, am un cățel și doi pisoi, iubiți de toți membrii familiei mele. Ador Bucegii și toate vacanțele în care urcăm munții. Mă calmează. Am un loc în care simt că sufletul meu plutește, la Cabana Caraiman din Bucegi. Acolo, pe platou, am simțit că sunt foarte aproape de stele. Este divin. Valorizez bucuriile mărunte care mă înconjoară“, a încheiat Doina Jilăveanu.

Acest articol a fost realizat și susținut în colaborare cu Dan Alexe, fost președinte al Sucursalei Prahova a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, care a desfășurat mai multe campanii de promovare a profesioniștilor din asistența socială.

Foto: arhivă personală Doina Jilăveanu