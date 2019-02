Mama eroină din Ploiești. Are un băiat și trei fete și tot atâtea profesii: fiecare copil a fost o provocare și „un incubator" de mici afaceri

Sunt părinți care susțin că se simt epuizați de energia și prostioarele făcute de unul sau doi copii ai lor. Când le aude oful, pe Carmen o bufnește râsul. Ea are patru. Nu mai știe cum este „sunetul“ liniștii sau ce înseamnă să ai ordine în casă. De 14 ani, casa ei este un haos, un glas de copii sau de personaje din desenele animate, o veselie!

O atmosferă care pe Carmen o încarcă. Printre aceste momente se strecoară însă, zilnic, pentru a se ocupa de afacerile ei, unele plecate din nevoie și îmbinate cu marea ei pasiune, croitoria.

La Carmen Avramescu găsim cel mai mare și complet depozit de costume pentru serbări și petreceri tematice și tot aici găsim o gamă întreagă de sisteme ergonomice de ținut și purtat copiii, la care se adaugă o serie de accesorii de la hanorace 3 în 1 pentru mamă și copil, la botoșei, căciulițe, borsete etc.

Fiecare lucru dintre cele enumerate, la care se adaugă și școala de navigație, ar putea purta numele copiilor ei. Și asta pentru că fiecare dintre ei a venit pe lume cu „trăistuța“ lui, fiind pentru Carmen și soțul ei un pas înainte în împlinirea sufletească și profesională.

Originară din Constanța, dar cu mama din Ploiești, Carmen s-a reîntors la rădăcinile materne în timpul facultății pe care a urmat-o la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Atunci a fost și momentul în care s-a apucat de cusut.

„Voiam să fiu și eu la modă, să am hainele la care visam. Nu știam să cos, dar văzusem la bunica mea și întotdeauna m-a atras croitoria. Din dorința de a-mi face pe plac, soțul meu mi-a adus o mașină de cusut de la bunicii lui. După un transport de 30 de kilometri, în momentul în care a desfăcut-o am văzut că era ruginită. Am început să plâng. S-a chinuit însă ore bune să-i îndepărteze rugina și s-o facă funcțională. Cu ea am început cusutul. Prima dată strâmb, am descusut, am aruncat, dar n-am renunțat“, ne-a povestit Carmen despre începuturile ei.