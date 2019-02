Vă mirați că v-a apărut un bloc în curte sau peste casă? Se poate mai rău: la Ploiești legea e subiectivă, discreționară și abuzivă

Din nefericire, efectele acestei abordări au început să se vadă din ce în ce mai des în oraș și vor fi de durată. Cine suferă? În primul și în primul rând ploieștenii, obligați să-și ducă viața într-un oraș sufocat, poluat și fără nicio perspectivă urbanistică.

Conform Legii nr.350 din 6 iulie 2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, ”Consultarea populaţiei este procesul prin care aceasta îşi exprimă opţiunile şi opiniile privind prevederile programelor de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbanistică a localităţilor, precum şi cele cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în cadrul procesului de elaborare şi aprobare a acestora, şi se realizează prin publicarea procedurii de desfăşurare a consultării şi desfăşurarea anchetei publice”.

După cum zice legea, consultarea populației este una dintre acțiunile obligatorii pentru obținerea unei autorizații de construire. Acest proces este cât se poate de clar reglementat în orice localitate din județul Prahova, mai puțin în Ploiești.

Mai precis, mai puțin în ceea ce privește constanța și metodele folosite de Direcția Generală de Dezvoltare Urbană (DGDU), în urmărirea atingerii acestui obiectiv: asigurarea informării de către dezvoltator/constructor și municipalitate a tuturor celor interesați, în special a vecinilor, asupra faptului că în zonă se va construi ceva. Și ce se va construi.

Ca să vă dați seama cât de discreționar și, evident, împotriva interesului public și al vecinilor, este aplicată această obligație legală de către arhitectul șef și angajații cheie ai DGDU, vă rugăm să priviți înregistrarea de mai jos sau să citiți transcriptul ei.

Miercuri, 13 februarie, a avut loc o ședință a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU), ordinea de zi fiind făcută de către arhitectul șef. Printre cele 11 proiecte propuse pentru dezbatere, Cristina Herția a strecurat două care nu întruneau condiția legală a finalizării procedurii de consultare a populației.

Mânăria a fost observată și sancționată de către consilierul local Florin Sicoe, director al Muzeului de Artă și membru al comisiei. Prinsă în flargant, Herția a scăldat-o cum a putut, după care a fost de acord cu retragerea lor de pe ordinea de zi.

Dacă într-o singură ședință arhitectul șef a încercat să fenteze comisia și legea de două ori, nu putem să nu ne întrebăm în câte astfel de situații nu a fost respectată legea?

Vă rugăm să priviți cu atenție mimica arhitectului șef al Ploieștiului în momentul în care îi este descoperită manțocăria. De asemenea, dacă, fără să fiți notificați de către primărie, v-ați trezit că lângă casa dumneavoastră, sau pe strada pe care locuiți, au apărut orori arhitectonice, care sugrumă traficul, poluează, nu au locuri de parcare și vă distrug intimitatea, vă rugăm să ne contactați pe WhatsApp ( 0726.221.596) sau pe e-mail.

Transcriptul

”Interlocutor 1: Pentru a intra pe ordinea de zi, consultarea populației trebuie finalizată. E finalizată în momentul ăsta sau nu?

Cristina Herția, arhitectul șef al Ploieștiului: Știți bine că... ba nu știți bine că această lucrare este de trei ani.

INTERLOCUTOR 1: Răspundeți-ne exact la ce am întrebat. Ca să poată intra pe ordinea de zi, e nevoie să fie finalizată consultarea populației sau nu?

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Deci au fost notificați... Câți? Câte persoane au fost notificate?

INTERLOCUTOR 1: Doamnă, spuneți ce spune legea?

Adrian Dobre, primarul Ploieștiului: Bun! Haideți, ca să clarificăm situația. Conform regulamentului, poate fi introdusă pe ordinea de zi sau poate fi introdus studiul de oportunitate atât timp cât nu are consultarea publică finalizată?

INTERLOCUTOR 2: Consultarea nu este finalizată.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Bun. Eu vă întreb. Poate fi introdusă pe ordinea de zi? Da sau nu?

INTERLOCUTOR 3: Deci, teoretic nu, dar să știți că am avut alte probleme cu alte lucrări care au depus 1000 de notificări, cu avocați cu tot. Au spus că să-și spună punctul de vedere specialiștii din comisie și nu noi. Și au vrut neapărat punctul de vedere al comisiei, care a fost la fel cu al nostru, care au vrut să intre în comisie, unde li s-a respins și de aceea...

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: E aceeași situație ca la Râfov, ca la... care a...

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Bun. Haideți să facem în felul următor. Văd că, din punct de vedere al procedurii, lucrurile nu sunt clare. Atunci întreb colegii din comisie arhitecți. Putem să introducem sau doriți să introducem sau nu? S-o dezbatem sau nu?

INTERLOCUTOR 4: Eu cred că o consultare putem să facem, pentru că se plătește taxa ca atare și nu se termină cu un vot...

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Mai trebuie o consultare.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Am și eu o rugăminte să o ascult pe doamna arhitect. Vă rog, doamnă.

INTERLOCUTOR 4 Deci, dacă nu a fost suficientă consultarea aceasta o putem ... La sfârșit nu se termină cu un vot. Înțelegem că nu se poate. Probabil că pot să dau acum niște amănunte din care oamenii aceia să le dau punct de vedere și să fie care redată consultarea.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Da, domnul consilier, vă rog.

INTERLOCUTOR 1: Data trecută nu a fost o consultare. A fost pur și simplu o prezentare pentru că bătuse drumul de la Bușteni până aici și, pur și simplu, a prezentat. Deci, n-a fost pe ordinea de zi. Doi. Legea impune foarte clar să existe consultarea populației finalizată? Da sau nu. E o chestie din lege. Da sau nu.

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Data trecută...

INTERLOCUTOR 1: Nu invocați precedente. Spuneți-mi dacă prin lege e imperios necesar să fie finalizată sau nu.

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Da.

INTERLOCUTOR 3 Da, doar că au fost cazuri, de exemplu, ca la Râfov când vecinii nu au avut un punct de vedere pertinent din punct de vedere urbanistic. Și atunci nu aveau dreptate.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Stați așa un pic. Consultarea publică înseamnă o anumită perioadă de timp. Apar niște opinii cu privire la situația respectivă, acele opinii, teoretic, se iau sau nu se iau în considerare de către comisie și așa mai departe. În funcție de... raportat la ceea ce se discută. Aceeași discuție îmi aduc aminte că am avut-o și la UPETROM cu domnii care stau pe strada din apropierea viitorului complex comercial. Ce înseamnă finalizare? A parcurs numărul de zile consultarea respectivă? Au venit niște opinii din partea unor cetățeni, înțeleg?

Din sală: da

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Bun. Acele opinii sunt pertinente astfel încât să fie luate în discuție sau nu?

INTERLOCUTOR 5: Nu s-a răspuns notificării

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Păi, dacă nu s-a răspuns notificării înseamnă că eu înțeleg că nu este procedura finalizată.

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Au fost notificați absolut toți proprietarii. Este lucrarea la care s-a cerut pe vechea comisie cea mai largă consultare. Să fie notificați toți de pe stradă, dintr-un capăt în altul. De ce s-a cerut asta la momentul ăla... trecem peste. Au fost...

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Atunci, haideți să o luăm așa. Dumneavoastră ați semnat hârtia asta?

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Da.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Da. Ce scrie aici? Din cauza faptului că nu s-a răspuns la notificarea depusă, raportul consultării populației nu s-a putut finaliza. Da? Ați semnat hârtia asta?

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Da.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Bun. Asta înseamnă că nu s-a terminat procedura, din ce înțeleg.

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Da

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Bun. Drept pentru care, propun amânarea până la ședința următoare. Cine este pentru? Vă rog să numărați.

Din sală: Nu avem cvorum.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Cum adică nu avem cvorum. Ați răspuns că sunt 9. Am întrebat de la început dacă avem cvorum, că d-asta am început discuția pe ordinea de zi. Înțeleg că mai vin doi colegi. Și am zis că, până intrăm în discuții, hai să rezolvăm problemele cu ordinea de zi. Bun. Înțeleg că avem cvorum. OK. Cine este pentru amânarea acestui punct de pe ordinea de zi până când se finalizează cu notificare și în felul acesta se finalizează și la cvorum. Un vot împotrivă, două abțineri. Vă rog să ne spuneți care este situația ca să trecem la votul ordinii de zi.

INTERLOCUTOR 3 Unul împotrivă, două abțineri și șase sau șapte amânat... pentru amânare.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Două secunde. Câți suntem prezenți?

INTERLOCUTOR 5: 10 .

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: 10 persoane. Bun. Reluăm. Cine este pentru amânarea punctului 7 de pe ordinea de zi până la finalizarea procedurii de consultare? Vă rog să numărați.

Din sală: 6

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: 6. Cine este împotriva amânării? Un vot. Cine se abține? Două voturi. Trei voturi. Vă rog.

INTERLOCUTOR 5 Data trecută s-a făcut același lucru. S-a scos din ordinea de zi și totul s-a discutat la final. Au fost invitați beneficiarul care a făcut notificarea și cu avocatul și, în timpul ședinței, i-am spus să plece. Mi s-a reproșat la final că s-a discutat totuși lucrarea în lipsa dânșilor. N-aș vrea să se întâmple același lucru astăzi. N-aș vrea să se întâmple aceeași situație. Adică votăm că o scoatem de pe ordinea de zi și o discutăm la sfârșit.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Doamnă, am și eu o întrebare. De cine ține finalizarea acestei proceduri?

INTERLOCUTOR 5 De arhitect.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: De arhitect. Care arhitect?

INTERLOCUTOR 5 Care a făcut lucrarea

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Care a făcut lucrarea. Deci, este în interesul lui să finalizeze această procedură? Bun. Și atunci despre ce vorbim?

INTERLOCUTOR 5 Dacă nu a răspuns notificării...

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Cine nu a răspuns?

INTERLOCUTOR 5 Arhitectul

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Este un caz particular

INTERLOCUTOR 1: Deci, dacă n-a fi răspuns arhitectul, e foarte clar. Că, dacă nu răspundeau cei din jur, mai era o discuție. Dacă n-a răspuns chiar cel care e interesat?

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Nu rămâneți la ședință doamna... (neinteligibil)? Păi nu sunteți membru în comisie? A, nu? Am înțeles că de la ședința de sus ați plecat că vreți la CTATU.

INTERLOCUTOR 6: Am pe cineva străin în birou. Lipsesc două minute și mă întorc.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Păi și cum v-a intrat cineva străin în birou?

INTERLOCUTOR 6 Cum ați spus... problema mea.

INTERLOCUTOR 1: Domnule primar...

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Da, domnule secretar.

INTERLOCUTOR 1: Mai am o problemă. A6, Basarabilor 10. Este finalizată consultarea populației?

INTERLOCUTOR 2 Este finalizată. Arhitectul a răspuns tuturor vecinilor care au scris. Au fost notificați vreo 12 vecini, dar au făcut obiecțiuni mai multe de 100, mă rog, cu tabele și le-a răspuns arhitectul, însă nu a schimbat deloc documentația.

INTERLOCUTOR 1: Dar, din punct de vedere legal, că eu nu sunt expert în urbanism, este finalizată consultarea populației? Deci, aceeași situație cu Coșbucul.

INTERLOCUTOR 2 Aici am răspuns pe scurt.

INTERLOCUTOR 1: Eu nu știu care e procedura cu consultarea populației. Că, dacă aș știi, aș lucra la urbanism, dar nu știu. Deci, se pornește procedura, se anunță lumea, oamenii fac obiecțiuni, pot să fie și obiecțiuni absurde, dar trebuie să existe, probabil, o formă de închidere. Dacă nu există, e aceeași problemă ca la Coșbuc.

INTERLOCUTOR 2 Acele obiecțiuni sunt transmise inițiatorului și proiectantului, proiectantul răspunde și iar așa sunt transmise celor care au notificat și de fapt nu s-a rezolvat nimic.

INTERLOCUTOR 1: Eu am senzația că nu e clar ce înseamnă consultarea populației.

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Pot să vă spun pe scurt și concis? Deci, se notifică proprietarii. Unii dintre ei au niște obiecțiuni. Li se răspunde acelor obiecțiuni dar, dacă insistă cu aceeași problemă sunt invitați aici să spună direct ce problemă au. Deci, pentru unii nu se finalizează niciodată. Unii vor fi întotdeauna nemulțumiți. Ce să facem?

INTERLOCUTOR 1: Ce spune legea. Pe mine mă interesează...

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Acesta este regulamentul de consultare a populației

INTERLOCUTOR 1: Regulamentul nu poate să bată o lege. Unde figurează consultarea populației?

CRISTINA HERȚIA, ARHITECTUL ȘEF AL PLOIEȘTIULUI: Regulamentul de consultare a populației este făcut după ordinul ministrului.

INTERLOCUTOR 2 Există o hotărâre de consiliu local

Cristian Ganea: Una-i una, alta-i alta. Hotărârea de consiliu local nu bate...

INTERLOCUTOR 2: Hotărârea e făcută de pe ordinul ministrului și așa... fiecare autoritate poate să o facă personalizată.

Cristian Ganea: Mai aveți cazuri așa, pe lista de pe ordinea de zi de astăzi?

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: A fost o întrebare. Mai avem situații în care consultarea publică nu a fost finalizată? Asta înțeleg că a întrebat domnul viceprimar.

INTERLOCUTOR 2: Nu.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Nu. Și atunci la punctul 6 cum rămâne? Punctul 7. Punctul 7 s-a amânat? Nu. Întreb secretariatul. S-a amânat. La punctul 6. Domnul Sicoe...

INTERLOCUTOR 1: Eu propun amânarea.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Bun.

INTERLOCUTOR 7: Noi pentru 6 suntem aici.

INTERLOCUTOR 8: Dar de ce s-o amânați. Aici suntem prezenți. Pentru 6. Basarabilor, Gherea.

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Înțeleg că în sală sunt reprezentați ai celor care au făcut notificări pe studiul de oportunitate respectiv, da? Domnul Sicoe, având în vedere acest lucru, lăsam să dezbatem situația respectivă și luăm o decizie la momentul respectiv. Este bine așa?

INTERLOCUTOR 1: Da

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Este întreaga comisie de acord? Cine este pentru ca acest lucru să rămână pe ordinea de zi? Vă rog să numărați.

....7,8,9

ADRIAN DOBRE, PRIMARUL PLOIEȘTIULUI: Bun. Împotrivă, abțineri?”