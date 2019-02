Povestea Alexandrei, eleva clasei de genii din Colegiul Mihai Viteazul Ploiești, admisă la Imperial College London: ”Am luptat să țin pasul cu colegii mei” FOTO

Elevă a Colegiului Național „Mihai Viteazul“ din Ploiești încă din clasa a V-a, Alexandra a avut parte de prima piedică în momentul în care a dat admiterea la liceu, iar pentru 3 sutimi a ratat profilul pe care și-l dorea. A intrat la a doua opțiune, la clasa de Matematică-Informatică, intensiv Informatică, unde a găsit un colectiv foarte bine pregătit și ambițios.

Inițial, au încercat-o sentimente antitetice. O intriga faptul că se afla între niște elevi foarte bine pregătiți, iar pe de alta simțea că trebuie să facă tot ce-i stă în putință să țină pasul cu ei.

Dacă primul an de liceu a fost pentru ea unul de acomodare, de analiză, în următorii doi a tras cât a putut să recupereze. A lucrat foarte mult individual și a încercat să găsească partea plăcută a activității, astfel încât să aibă plăcerea muncii ei. A învățat singură limbajele de programare, iar acum folosește ceea ce a deprins în crearea de pagini web și nu numai.

Momentul analizei și deciziilor

Clasa a XII-a, cea în care și-a văzut mai toți colegii hotărâți asupra drumului pe care-l aveau de urmat, i-a adus Alexandrei un nou moment de analiză și curaj.

„Nivelul din clasa mea este foarte ridicat. Mi-am dorit, înainte de toate să descopăr unde mă aflu, unde mă situez cu pregătirea mea. Am aplicat la mai multe universități din afară, iar prima pe listă a fost Oxford, ulterior Imperial College London. La Oxford n-am reușit, iar acest moment a fost unul foarte greu pentru mine, dar n-am avut timp prea mult de regrete. Mi-a venit răspunsul de la Imperial și acolo situația a fost alta. Îmi place ce-am văzut acolo, ce-am descoperit în momentul în care am fost să susțin interviul, iar acum mai am un singur pas până să ajung acolo: Bac’-ul“, ne-a declarat Alexandra.