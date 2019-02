Garda de Mediu a precizat ce sancțiuni a aplicat în cazul dezastrului ecologic de la Ecoburn. APM-ul are nevoie de două luni pentru a lua o decizie și de o săptămână pentru revocarea ei

Cazul incendiului din Mimiu, strâns legat de ce se întâmplă la incineratorul Ecoburn, din Parcul Industrial Brazi, a constituit punctul de pornire pentru ce avea să devină cel mai important scandal de mediu din Prahova ultimilor 30 de ani.

Faptul că puține autorități au ales să comunice, pe celelate începând să le suspectăm de complicități oneroase, am decis să aprofundăm acest subiect de interes general pentru prahoveni. Exceptând Inspectoratul Poliției Județului Prahova și Garda de Mediu, toate instituțiile abilitate să comunice fie au tăcut, fie au emis comunicate evazive, fie au ales să își arate indignarea față de demersurile noastre în slujba aflării adevărului.

Așa cum v-am informat în materialele anterioare, IPJ-ul a deschis dosar de cercetare penală, aflat acum în stadiul includerii rezultatelor expertizelor necesare, Cercetările sunt coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești. (săvârșirea infracțiunilor de distrugere si pentru deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, a unei cantități de materiale în aer sau pe sol care pot provoca decesul sau vătămarea gravă a unei persoane, sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, fapte prev. și ped. de art. 253 al. (4) Cod Penal si art. 8, al. (1) din Legea 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului.)

Nici Garda de Mediu nu a dormit în acest caz, în primă fază amendând societatea Ecoburn cu 100.000 de lei, pentru ca apoi să aplice o măsură similară, întrucât societatea nu se conformase măsurilor dispuse în urma primei verificări.

Răspunsul Gărzii de Mediu Prahova, la ultima solicitare a observatorulph.ro:

”Urmare a solicitarii dumneavoastra, inaintata si inregistrata la Garda Nationala de Mediu-Comisariatul Judetean Prahova cu nr.228/06.02.2019, referitoare la modul in care sunt gestionate deseurile de catre SC Eco Burn SRL, va comunicam urmatoarele:

In perioada 02.10-01. I I.2018 s-a efectuat control comun cu Garda Nationala de Mediu-ComisariatuI General si s-au constatat neconformitati in ceea ce priveste respectarea obligatiilor stabilite in actul de reglementare si neconformitati referitoare la gestionarea deseurilor colectate in vederea incinerarii, pentru care Garda Nationala de Mediu-ComisariatuI General a aplicat sanctiune contraventionala, in valoare de 100 000 Iei, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si au fost trasate masuri in vederea conformarii activitatii cu prevederile Autoizatiei Integrate de Mediu.

In luna Decembrie 2018 comisarii Garzii Nationale de Mediu —Comisariatul General au efectuat control pentru verificarea masurilor stabilite la controlul anterior si s-a constatat faptul ca societatea nu a indeplinit in totalitate si Ia termen masurile trasate, fapt pentru care s-a aplicat sanctiune in valoare de 100.000 lei, conform OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

In data de 07.11.2018 Garda Nationala de Mediu-ComisariatuI General a transmis catre APM Prahova Notificarea prealabila, cu propunere de suspendare a activitatii, pentru nerespectarea conditiilor din actul de reglementare, conform dispozitiilor art.17 din OUG 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare, fapt pentru care APM Prahova a emis Notificarea nr. 151/13.11.2018, prealabila suspendarii Autorizatiei Integrate de Mediu.

Ulterior, APM Prahova a emis Decizia de Suspendare nr.51/23.01.2019 a Autorizatiei Integrate de Mediu nr.213/1 1.01.2011.

Ca urmare a indeplinirii masurilor in totalitate de catre SC ECO BURN SRL, fapt constatat de GNMComisariatul General, Decizia de suspendare nr.51/23.01.2019 a Autorizatiei Integrate de Mediu nr.213/11.01.2()1 1 a fost ridicata de catre APM Prahova prin Decizia nr.54/30.01.2019. Anexam prezentei suport foto realizat cu ocazia ultimului control.”

Așadar, conform legii, chiar dacă poate fi considerată prea blândă, Garda de Mediu acționează în acest caz, cu mijloacele specifice. Însă, Agenția pentru Protecția Mediului Prahova are nevoie de două luni pentru a suspenda Autorizația Integrată de Mediu. Pe 13.11.2018 emit notificarea prealabilă suspendării, pentru ca abia pe 23.01.2019 să emită decizia de suspendare. La doar o săptămână, pe 30.01.2019 APM-ul decizia de suspendare a AIM a fost ”ridicată”, motivându-se că societatea EcoBurn a reușit, în sfârșit să se conformeze.

Nu putem decât să ne bucurăm că, măcar acum, activitatea pare să fi intrat în normalitate, asta neînsemnând că nu vom urmări cu interes și nu vom publica rezultatul cercetării penale, când acesta va fi finalizată.

Reamintim că Directorul general al societății, Violeta Ștefănescu, ne-a transmis o notificare, publicată și adnotată AICI, prin care ne-a solicitat să retragem materialele din publicația noastră, menționând că sociatatea a funcționat în deplină legalitate, iar autoritățile de mediu nu au sancționat-o niciodată. Domnia sa a contestat și veridicitatea imaginilor, pe care însă le pusesem deja la dispoziția anchetatorilor, în forma brută, primită la redacție.

Concomitent cu răspunsul Gărzii de Mediu, instituția ne-a furnizat și imagini de la ultimul control, care sugerează că situația s-a schimbat radical. Tot pentru conformitate, în colțul din dreapta sus am inserat și imaginile care ne arată motivele pentru care au fost aplicate sancțiunile și s-au declanșat atât anchetele jurnalistice, cât și cercetările penale.

Redacția Observatorulph.ro De același autor