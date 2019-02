Elevii Liceului Energetic din Câmpina și-au deschis sufletele către părinți, într-o carte. Profesor coordonator: „Eu și cu soțul meu am fost primii care am plâns” VIDEO

Și-a dorit dintotdeauna să ajute oamenii. În această idee, intenționa să urmeze Medicina, doar că Biologia și Chimia i-au pus piedici.

S-a îndreptat către Informatică, iar după absolvirea facultății, timp de aproape doi ani a lucrat în domeniul IT, unde avea un salariu bun. Însă Denisei Stoicescu nu banii îi aduceau împlinirea sufletească. Avea un drum de urmat, pe care și-l schițase cu ani în urmă și pe care încă nu călcase.

A dat examen ca să intre în Învățământ, iar în urmă cu aproape 20 de ani surprindea pe toată lumea cu alegerea sa. A lăsat un job bine plătit pentru unul subfinanțat, la catedră, dar cu responsabilități enorme.

Este omul care i-a privit pe copii cu ochii sufletului, reușind să „străpungă“ carapacea în care mulți dintre elevii săi s-au izolat. Nu le-a tratat problemele cu superficialitate și nici nu s-a lăsat convinsă de un răspuns de genul „n-am nimic, doamna, îmi trece“ atunci când a vrut să afle ce-l macină pe adolescentul pe care-l vedea abătut.

A înțeles, din start, că pentru rezultate bune este nevoie de o comunicare eficientă în trio-ul profesor-elev-părinte. Este motivul pentru care ședințele sale cu părinții au fost altfel.

„Nu i-am chemat niciodată la școală doar ca să le spun notele și absențele copiilor. Am avut aproape de fiecare dată un invitat, fie jurnalist, fie psiholog etc., care să le vorbească și din altă perspectivă despre problemele vârstei și soluțiile ei. Nu au fost toți părinții prezenți, cel mai adesea lipsind chiar cei ai copiilor cu probleme“, ne-a mărturisit cadrul didactic.

„Eu și cu soțul meu am fost primii care am plâns”

Ideea scrisorilor i-a venit pe când elevii de la clasa unde este diriginte erau într-a X-a. Entuziaști de proiect, la început, ulterior, în momentul punerii lui în practică, mulți dintre adolescenți au dat înapoi. Dar pentru că își dorea să-i cunoască, să-i ajute și să ducă un proiect de suflet la bun sfârșit, Denisa Stoicescu a insitat până a primit toate cele 25 de scrisori care cuprindeau, pe de-o parte, rânduri de mulțumire, pe de alta confesiunile mai puțin știute și înțelese de părinții copiilor. Probleme care se reflectau, inevitabil, și în viața școlară.

„Eu și cu soțul meu am fost primii care am plâns, citind ce aveau acești copii pe suflet“, a completat Denisa Stoicescu.

Rândurile copiilor au dat viață unei premiere, o carte de sentimente și frustrări, de trăiri și dorințe transmise părinților de către colectivul unei clase.

„De vorbă cu părinții mei – mic tratat de educație și familie“ a fost modul în care cei 25 de elevi și-au surprins părinții în cadrul unei ședințe de la școală. O carte în care copiii apar cu pseudonime, dar care au fost ușor de deconspirat de către cei cărora le erau adresate rândurile.

Confesiunile unei generații

O carte a unui colectiv, a unei generații, rânduri care au venit pentru mulți dintre adulți ca o palmă, ca un mod de a se trezi la realitate și a privi că în jurul lor mai există niște suflete care văd, simt, trăiesc, care se bucură și care suferă.

Unele scrisori ale elevilor care sunt la profilul Turism au surprins inclusiv profesorii de Limba și Literatura Română pentru modul artistic al exprimării. A fost un bun prilej de a descoperi talentele mai puțin știute ale unor copii.

„Pun pe hârtie gânduri pe care aș fi dorit să le vorbim ținându-te de mână, dar deja am impresia că timpul e prea scurt. De ce scriu asta? Să nu mă înțelegi greșit, îmi plac toate hainele pe care mi le cumperi și fiecare dulce pe care mi-l oferi, dar niciuna nu compensează prezența ta. Îți dorești să fiu mare, independent, să duc o viață cât mai frumoasă și să fac cee ace-mi place? Cred că asta îmi doresc și eu, dar cum voi reuși dacă tu nu-mi insufli aceste valori? Ce model de urmat primesc eu din partea ta? Ce lecție de viață, dacă tu nu ești lângă mine, dacă fiecare strigăt de-al meu e o șoaptă? (…) Nu te condemn pentru alegerile făcute, dar mă doare numai când mă gândesc că și eu am devenit o alegere…măcar de mă alegeai pe mine“, semnează #străinul de lângă tine.

Și cu aceeași durere și dor scrie mai departe:

„Îmi lipsește sentimentul acela, nu știu cum se numește , plin de căldură care îți învăluie sufletul într-o stare de bine și parcă orice durere dispare. Îmi lipsește! Pur și simplu îmi lipsește acea mângâiere pe care eu nu am primit-o în momentele grele, îmi lipsește dragostea ta, mamă! Nu am găsit nicio altă dragoste care să ți-o înlocuiesc. Nu mai știu numărul nopților pierdute în care am plâns sau momentele în care nu știam cine sunt eu cu adevărat, ai fost tu oare acolo să mă strângi de mână?“.