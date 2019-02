Vocea de aur a Prahovei! La zece ani, Larisa impresionează publicul cu talentul ei muzical. FOTO

Fire creativă și cu simț artistic încă de mică, Larisa Petre este dovada vie a faptului că orice vis se împlinește dacă muncești, crezi în el și ai și-un dram de noroc. La cei aproape zece ani, micuța ploieșteancă are o viață la fel de activă precum a unei mari vedete. Are un palmares bogat în care se regăsesc zeci de premii și trofee naționale și internaționale. Se mândrește cel mai tare cu cele obținute alături de tatăl ei, inginer în viața de zi cu zi, la categoria Family Group.

Larisa Petre, cu numele de scenă LARI, cochetează cu muzica de la vârsta de 3 ani. Prima oară a început să danseze prin casă, apoi să cânte, folosindu-se de microfoanele de jucărie pentru a avea atitudinea artistelor pe care le vedea la TV. Astfel a pășit la cursurile de dans și canto, urmate de concursurile de profil adresate copiilor.

Premiile au început să apară și pentru micuța Larisa, dar, la început au fost pentru orice altceva, mai puțin pentru voce, interpretare. Dar lucrurile acestea le vedeau cei mari, ea era încântată de faptul că urca pe scenă și că se număra printre premianți.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Stimulați de dorința și ambiția fetei lor, părinții micuței artiste au încurajat-o, au înscris-o la cursuri intensive în care să-și îmbunătățească vocea și tot ce ține de tehnicile de interpretare. Rezultatele au început să apară, iar aprecierele „pentru cea mai drăguță, șarmantă etc. artistă” să fie înlocuite de cele pentru calitățile vocale.

De-a lungul celor șapte ani, LARI a participat la numeroase festivaluri de muzică, atât naționale, cât și internationale, obținând întotdeauna premii. Printre cele mai importante evenimente de profil de unde s-a întors câștigătoare sunt: Festivalul Național „Mamaia Copiilor”, Festivalul Național „Lumini Sonore” by Ozana Barabancea, Festivalul Internațional „Music for Kids” Iași, Festivalul Internațional „Silver Yantra” Bulgaria.

De asemenea, este finalist „Super Star VP-TV” și a avut și o serie de apariții TV, find invitată să cânte în emisiuni ale televiziunilor locale.

Ca un artist adevărat, LARI simte și transmite emoție. Dar niciodată nu o lasă să pună stăpânire pe ea. Când urcă pe scenă se transformă! O metamorfoză care ne aduce în față un copil șarmant, plin de energie, de sensibilitate și care te face inevitabil să spui „da, acolo e locul ei!“.

„Îmi place când sunt pe scenă. Este locul care îmi dă o energie pozitivă. Îmi place să interacționez cu publicul și să fiu apreciată, de ce nu?! Aplauzele primite îmi demonstrează că emoția și mesajul melodiilor pe care le interpretez au ajuns unde trebuie“, ne-a mărturisit LARI.

Pregătită de o echipă de TOP!

În prezent, se pregătește la Atelierul de Voce și Muzică by Loredana Groza, alături de o întreagă echipă, unde urmează cursuri de canto, pian și teatru. La canto ia lecții de la Anișoara Balmuș (vocal coach – Vocea României- team Irina), pian face cu Tiri (Mihai Tirică - finalist Eurovision 2018) și teatru cu actorul Cosmin Vijeu.

„Aceste activități extrașcolare îi fac plăcere și întotdeauna descoperă lucruri noi și lucrează alături de profesorii ei cu mare drag și cu dedicație pentru viitoarea ei carieră artistică. Nu simte că este greu, îi place ceea ce face”, ne-a spus Gabriela Petre, mama Larisei.

LARI și Bogdan sau Family Group

De ceva timp, face echipă bună pe scenă cu tatăl ei, de profesie inginer. O provocare pentru o persoană care până la 30 și ceva de ani a cântat doar sub duș sau la karaoke, după un pahar-două de vin. Însă calitățile native, completate de orele de canto și de sfaturile Larisei, l-au ajutat pe Bogdan Petre să țină cât de cât pasul cu artista familiei.

„Momentele lor sunt speciale, căci rar vezi pe scenă cântând tatăl cu fiica. Înainte de a apărea în fața publicului, își fac salutul lor special, se sfătuiesc și urcă. Când se află pe scenă sunt doar ei, muzica și publicul. Larisa îi este alături mereu, îi dă indicații și îl susține. Îl ajută mereu să își învingă emoțiile. Se susțin reciproc din priviri. Cântând împreună este un vis împlinit”, ne-a dezvăluit, cu multă emoție, Gabi Petre.

În 2018 au participat la festivaluri internaționale la categoria Family Group unde au fost și premiați: Festivalul Internațional «Silver Yantra», Veliko Târnovo, Bulgaria, și Festivalul Internațional «Music for Kids», organizat la Iași.

De aici putem trage concluzia că talentul este moștenit din familie și cu pasiune poți crea momente emoționante și foarte apreciate de public.

De asemenea, tot împreună au cântat și la „Sala Dalles”, în cadrul spectacolului „Show in the snow” by Atelierul de Voce și Muzică, unde a fost prezentă și Loredana Groza.

Sprijin necondiționat

Și indiferent de vârsta pe care o are, cum ar putea să nu țină pasul cu marile vedete?! Motiv pentru care o găsim pe LARI și-n mediul online, unde și-a descoperit o nouă pasiune. Cu ajutorul părinților, și-a creat un canal de Youtube și postează videoclipuri în care, pentru început, împărtășește pasiunea pentru cărți și muzică. De asemenea, prezintă și melodii cântate live fie singură, fie alături de tatăl ei.

Oare nu se va pierde această mică artistă pe drum? Oare va ajunge să se impună dintre miile de copii talentanți? Larisa a crezut și crede în visul ei. Nu va renunța prea ușor la sentimentele frumoase de bucurie și emoție pe care i le dă scena, dar îi place și școala și are conturat în minte și un alt drum pe care să-l parcurgă în paralel cu muzica:

„Când voi crește vreau să fiu doctor și artist. Îmi place să cânt, dar îmi place să și învăț la școală“.

Și cu niște părinți care investesc tot ce au și tot ce pot în copilul lor, rezultatele vor fi, cu siguranță, cele dorite!

Pe LARI o puteți admira și pe rețelele de socializare, acolo unde munca îi este recunoscută prin like-uri și comentarii frumoase, nu numai de la public român, cât și de publicul străin.



Cont Facebook LARI

Cont Instragram LARI



Foto: arhivă personală familia Petre

Liliana Maxim Minculescu redactor Liliana Maxim Minculescu, jurnalist „de modă veche“, și-a început activitatea în 2004, lucrând simultan în presa scrisă și TV.

A plecat la drum cu o agendă, reportofon, cu ceva cunoștințe generale, dar, mai ales, cu dorința de a învăța și a „fura“ meserie.

A lucrat la Telegraful de Prahova și Alpha TV, unde a avansat de la redactor/reporter la redactor șef-adjunct/editor-coordonator al departamentului de știri.

A făcut parte și din echipa cotidianului Adevărul pentru ca, ulterior, să se axeze pe jurnalismul de televiziune, la Valea Prahovei TV și Ploiești TV. A scris, totodată, și pentru site-ul: promovamprahova.ro.

Pentru activitatea în presa locală și regională a fost nominalizata mai multor concursuri, gale, dar și premiată în anul 2014, în cadrul Galei MediaFEM.

În anul 2018 a fost de asemenea premiată în cadrul Galei Comunității Prahovene pentru activitatea jurnalistică în domeniul social, o arie unde se implică activ și prin intermediul Grupului de voluntariat „Pentru Tine!“.

Pentru aproape doi ani a „evadat“ de partea cealaltă a baricadei, lucrând la Primăria Sinaia, la Departamentul de Comunicare și Politici Publice, dar a revenit la marea pasiune.

A ales Observatorulph.ro pentru că îi place să țină pasul de vremurile, iar prezentul și viitorul jurnalistic sunt aici. De același autor









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro