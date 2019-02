Reacția halucinantă a conducerii ECOBURN, la dezvăluirile și imaginile despre ororile filmate la incineratorul de la Brazi

Urmare a publicării articolului ”VIDEO - Resturi de organe umane și animale, deșeuri medicale și alte substanțe periculoase în BOMBA ECOLOGICĂ din Prahova, la marginea Ploieștiului - imagini infiorătoare, publicate în exclusivitate de Observatorulph.ro”, conducerea ECOBURN a reacționat printr-o NOTIFICARE a redacției, conținând acuzații nefondate, afirmații tendențioase și false, toate în tentativa de a încerca să ne intimideze. Textul notificării culminează cu solicitarea de a scoate informațiile de pe site, sub amenințarea acționării în instanță.

Pe cale de consecință, dăm curs solicitării de a publica INTEGRAL textul notificării, cu precizările redacției la fiecare temă abordată de doamna Violeta Ștefănescu, director general ECOBURN, în final publicând și facsimilul notificării, în forma în care a fost primită.

ECOBURN: ”CATRE OBSERVATORUL PH – RO, In atentia director general

In data de 05.02.2019 ati publicat un articol pe site-ul dumneavoastra online insotit de un film — editat — aducand acuzatii grave la adresa societatii ECO BURN S.R.L. si creand un perjudiciu de imagine iremediabil.

Desi in cadrul articolului faceti mentiuni cu privire la investigatiile presupus efectuate pentru identificarea unui vinovat, in realitate ati inteles sa va lansati intr-o adevarata vanatoare de vrajitoare cu dorinta expres manifestat de condamnare publica a ECO BURN S.R.L.”

OBSERVATORULPH.RO: Filmul a fost editat, în sensul cenzurării imaginilor care conțin resturi de corpuri umane, organe în putrefacție, din motive care țin atât de respectul față de cititorii noștri, dar și de modalitatea civilizată în care înțelegem să abordăm și să prezentăm subiecte și imagini cu un puternic impact emoțional. Facem însă precizarea că, în paralel, demersul nostru nu este doar unul pur-jurnalistic, punând la dispoziția organelor de cercetare penală toate imaginile (foto-video), în forma brută pe care am primit-o de la fostul angajat ECOBURN, cel de la care a pornit investigația.

ECOBURN: ”O investigatie reala ar fi insemnat verificarea situatiei invocate de presupusul angajat al ECO BURN S.R.L. pentru a va asigura de acuratetea filmului si a informatiilor puse la dispozitie, si oferirea posibilitatii de aparare fata de alegatiile unora.

Intelegem ca este mare concurenta pe piata de profil si ca exista interese din partea unor diferite persoane doresc de a face rau societatii, de a incerca sa o elimite de pe piata intrucat reprezentam un concurent redutabil, ce detine o tehnologie de ultima ora, ce indeplineste toate conditiile legale de functionare (aspecte atestate de nenumaratele controale constante al caror obiect este societatea), dar nu este admisibila folosirea de mijloace nelegale si incalcarea drepturilor societatii la nesfarsit.

In fapt nu ati facut niciun fel de demersuri in acest sens, bucurosi fiind ca aveti material pentru condamnarea publica a celui mai mare vinovat de poluarea orasului Ploiesti, a mediului si a vietii cetatenilor care locuiesc in acest oras. In acest sens, ati dus o campanie constanta in aceasta directie impotriva societatii ECO BURN S.R.L., campanie care a culminat cu articolul publicat in data de 05.02.2019.”

OBSERVATORULPH.RO: Încă de la incidentul grav din 11.11.2018, când depozitul ”clandestin” de deșeuri din Mimiu a ars integral, provocând un accident de mediu care a afectat o bună parte din populația Ploieștiului și a localităților limitrofe, fumul fiind vizibil de la cca. 15 km depărtare, am solicitat în repetate rânduri punctul de vedere al ECOBURN, toate solicitările noastre rămânând fără răspuns. Toate informațiile, pe surse, de la martori sau oficiale, indicau legătura incineratorului ECOBURN de la Brazi, cu depozitul de deșeuri din Mimiu. Am continuat publicarea informațiilor furnizate de autorități, reiterate în link-urile care însoțesc articolul în urma căruia am primit NOTIFICAREA de astăzi. NICIODATĂ nu ne-ați trimis un punct de vedere, un drept la replică.

Considerând argumentat că este o situație de interes public major, interpretându-l ca pe un grav atentat la sănătatea publică, am revenit cu solicitarea către IPJ Prahova, pentru a afla situația dosarului penal deschis încă de la momentul producerii incendiului din 11.11.2108. Răspunsul IPJ Prahova, prin intermediul purtătorului de cuvânt, subinspector Raluca Brezeanu: ”Așa cum am informat încă din luna noiembrie 2018, Referitor la incendiul care a avut loc duminica seara in Ploiesti (n.r-11.11.2018), în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere si pentru deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu, a unei cantități de materiale în aer sau pe sol care pot provoca decesul sau vătămarea gravă a unei persoane, sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, fapte prev. și ped. de art. 253 al. (4) Cod Penal si art. 8, al. (1) din Legea 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului. În momentul de față (n.r. 06.02.21018, continuă cercetările în dosar, fiind așteptate rezultatele expertizelor necesare probării. Cercetările sunt coordonate de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.”

Totodată, cerem în mod public semnatarei notificării să explice și să probeze insinuarea: ” Intelegem ca este mare concurenta pe piata de profil si ca exista interese din partea unor diferite persoane doresc de a face rau societatii, de a incerca sa o elimite de pe piata intrucat reprezentam un concurent redutabil...)” Concret, solicităm explicații și probe prin care să se demonstreze legătura observatorulph.ro cu terți care ar putea avea interesele sugerate de doamna adminstrator Ștefănescu. Neexprimarea unui punct de vedere argumentat (probat) ne determină să urmăm calea legală.

ECOBURN: ”Desi activitatea pe care v-o desfasurati este realizata sub egida libertatii de exprimare, se impune mentionarea prevederilor art. 30 alin. 6 din Constitutia Romaniei care precizeaza ca "Libertatea de exprimare NU poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul al propria imagine.

Prin urmare, exercitarea dreptului la libera exprimare este incalcata in situatia in care aceasta aduce atingere drepturilor altor persoane, ceea ce poate surveni fie in mod deliberat (constient, intentionat), fie din culpa (din greseala, neintentionat se raspandesc anumite informatii false de natura a prejudicia drepturile unei persoane).

In ceea ce priveste editura dumneavoastra, consideram ca este exclusa culpa, publicatiile fiind facute in mod intentionat, raportat la lipsa oricaror verificari asupra veridicitatii informatiilor prezentate de un presupus angajat.

Mentionam ca tocmai in ultima parte a anului 2018 (prin urmare inclusiv in perioada in care sustineti ca a fost efectuata filmarea) societatea a facut obiectul mai multor controale din partea Garzii de Mediu, control finalizat fara niciun fel de sanctiuni, unitatea functionand in mod extrem de curat, ca o farmacie, cum s-ar spune. (N.R.- FALS!)

Mai mult, au fost efectuate si probele de laborator ale terenului pe care este amplasata societatea, acestea iesind ca fiind nepoluat.

Daca ati fi avut curiozitatea sa verificati informatiile furnizate, ati fi avut posibilitatea sa constatati chiar dumneavoastra acest lucru.

OBSERVATORULPH.RO: Am avut toate tipurile de curioziți (dar și posibilități LEGALE), pornind de la cea pur-umană, în calitate de cetățeni expuși la consecințele activităților societății dumneavoastră, la curiozitatea jurnalistică, cea a cărei deontologie obligă la solicitarea informațiilor publice (legea 544/2001). Tot pe cale de consecință, precizarea dvs., conform căreia ”tocmai in ultima parte a anului 2018 (prin urmare inclusiv in perioada in care sustineti ca a fost efectuata filmarea) societatea a facut obiectul mai multor controale din partea Garzii de Mediu, control finalizat fara niciun fel de sanctiuni, unitatea functionand in mod extrem de curat, ca o farmacie, cum s-ar spune. Mai mult, au fost efectuate si probele de laborator ale terenului pe care este amplasata societatea, acestea iesind ca fiind nepoluat.”, ne determină să republicăm datele furnizate de Garda de Mediu, la solicitarea observatorulph.ro:

Neeliminarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor periculoase pe spații excedentare, încălcarea unor parametri privind calitatea aerului sunt doar câteva dintre constatările efectuate de comisarii Gărzii de Mediu în timpul controalelor. Conform datelor oficiale, ”la ultimul control efectuat în perioada 2 octombrie - 1 noiembrie 2018, Garda Națională de Mediu - Comisariatul General a aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 100.000 de lei. Garda Națională de Mediu - Comisariatul General a transmis către APM Prahova o notificare prealabilă, cu propunere de suspendare a activității societății Eco Burn.”

Pentru conformitate, răspunsul Gărzii de Mediu - rezultatele controalelor de la ”farmacie”, în intervalul 2015-2018:

ECOBURN: ”In ceea ce priveste filmarea presupus a fi realizata in interiorul societatii, in primul rand subliniem ca este un spatiu privat si publicarea oricaror imagini din spatiul privat nu poate fi realizata fara acordul societatii insasi.

In al doilea rand, desi se sustine ca filmarea ar fi fost realizata in luna noiembrie 2018, in realitate nu se stie cand a fost realizata, in ce an, in ce perioada, de cine, prin ce mijloace.

In al treilea rand, tot din filmare se observa ca persoanele participante fac actiuni in mod deliberat pentru a fi filmati (cu titlu de exemplu deversarea de substante direct pe sol — personajul se uita direct la camera sa se asigure ca este filmat), acestea nereprezentand activitati uzuale in cadrul societatii subscrise.

In al patrulea rand, din filmare nu se vede unde este efectuata, daca este intr-adevar in incinta societatii sau in alt spatiu apartinand unor terti, prezentat ulterior ca apartinand societatii ECO BURN S.R.L.

In al cincilea rand, intreaga platforma din jurul incineratorului este BETONATA, impermeabilizata, facand imposibila deversarea si depozitarea a orice direct pe sol (pamant).”

OBSERVATORULPH.RO: Reiterăm faptul că, urmare a unei sesizări, venită de la un fost angajat, redacția noastră a intrat în posesia unor informații și imagini care nu corespund felului în care vă prezentați societatea. Gravitatea faptelor care reies din aceste imagini ne-a determinat să considerăm că reprezintă probe în dosarul penal la care am făcut deja referire. Nici ca cetățeni, nici ca jurnaliști nu putem să tăinuim probe, așa că ne-am făcut datoria de a le prezenta, în forma editată pentru public, din motive lesne de înțeles și în forma brută către cei care instrumentează dosarul penal al cauzei. În ceea ce îi privește pe angajații care susțineți că ar deversa deliberat deșeuri dintr-un bidon, direct în pământ, observația poate fi plauzibilă. Nu la fel de plauzibilă ar fi și în cazul echipamentului din care se scurg cantități considerabile de lichid suspect, direct în sol. La fel, este greu de presupus că un angajat, eventual doi, ar putea să depoziteze tone de reziduuri pe spațiile excedentare, fapt pentru care am și demonstrat că ”farmacia” Eco Burn a fost amendată de Garda de Mediu, cu propunerea complementară de retragere a autorizației de mediu.

ECOBURN: ”Ca urmare a faptei dumneavoastra va aducem la cunostinta ca in temeiul dispozitiilor art. 30 alin. 8 din Constitutie, "Rëspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștința publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presa se stabilesc prin lege.

Prin urmare, in masura in care intelegeti sa continuati comportamentul nelegal, sa nu RETRAGETI toate informatiile publicate (in mod special filmul si articolul), sa nu REPARATI integral prejudiciul creat societatii ECO BURN S.R.L. prin atitudinea si materialele prezentate, nu oferiti cuvantul la replica (toate in mod cumulativ), in confomitate cu prevederile art. 30 alin. 8 din Constitutie, coroborat cu prevederile codului civil si ale codului penal, intelegem sa solicitam concursul instantelor de judecata si a organelor de urmarire penala in vederea repararii prejudiciului creat.”

OBSERVATORULPH.RO: Așa cum lesne observați, am publicat INTEGRAL punctul de vedere al doamnei Violeta Ștefănescu (și facsimil mai jos), exprimându-ne totodată mulțumirea pentru că am primit, în sfârsit, un punct de vedere, primul din seria solicitată în repetate rânduri. Profitând de ocazie, am oferit și răspunsurile la problemele ridicate prin notificare. Din păcate, nu putem da curs solicitării de RETRAGERE a materialului, întrucât TOATE materialele noastre sunt bazate pe probe, comunicări oficiale cu autoritățile, iar datoria față de comunitate nu poate fi suprimată prin intimidări, amenințări cu procese, la care nu vom ezita să susținem TOATE aspectele sesizate în materialele de presă, probele, imaginile, documentele.

