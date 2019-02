Ce spun reprezentanții Apa Nova despre calitatea apei potabile, în urma apariției în spațiul public a unui set de analize îngrijorătoare

În urmă cu 24 de ore, în spațiul public, au apărut rezultatele unor analize ale apei potabile din zona de vest a Ploieștiului, pe care conf. univ. dr. Silviu Gurlui, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, le-a publicat pe pagina personală de facebook, la rândul nostru prezentându-le în materialul publicat AICI. Am solicitat totodată și punctul de vedere al societății APA NOVA, care a răspuns printr-un comunicat.

”Compania Apa Nova Ploiesti face următoarele precizari cu privire la calitatea apei potabile, ca urmare a materialului aparut in publicatia Observatorulprahovean.ro si care prezinta concluziile profesorului universitar Silviu Gurlui, de la Universitatea Iasi, care a analizat probele de apa potabilă din zona de Vest a Ploieștiului, publicând rezultatele analizelor de laborator in social media.

In zona de Vest a orasului, la care se face referire in articol, dar si in restul orasului, monitorizarea analizelor efectuate reconfirma si atesta calitatea si potabilitatea apei produsa si distribuita de catre compania Apa Nova consumatorilor din municipiul Poiesti.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Acest lucru este intarit si prin monitorizarea de audit realizata de Directia de Sanatate Publica Prahova, care, de asemenea, nu a inregistrat depasiri ale indicatorilor de potabilitate in conformitate cu lege 458 / 2002 actualizata, privind calitatea apei potabila. Suplimentar precizam ca in zona de vest a orasului compania alimenteaza din apa de subteran asadar nu se poate pune problema de prezenta aluminiului sau eventual coagulanti cum se mentioneaza in concluziile domnului profesor.

Pentru a putea face o verificare suplimentara in teren, eventual impreuna cu reprezentantii DSP Prahova, avem nevoie de o adresa exacta privind locatia unde s-a facut sesizarea.

Laboratorul Apa Nova Ploiesti este acreditat in conformitate cu referentialul SR EN ISO/ CEI 17025 incepand cu anul 2012. Mentionam ca Laboratorul Apa Nova Ploiesti este inscris la Ministerul Sanatatii in registrul laboratoarelor pentru analiza apei potabila.

Apa Nova Ploiesti asigură toți consumatorii săi de preocuparea sa continuă pentru respectarea valorilor sale de bază - responsabilitate, siguranta si orientare catre client.

Va multumim pentru solicitarea punctului nostru de vedere.”

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor









Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro