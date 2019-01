Medicul la care vin să nască femei din toată Prahova. ”Nu intru în sala de operație fără să-mi fac rugăciunea“

După o cezariană și între două controale, medicul și-a acordat un răgaz pentru a ne vorbi despre profesie, pasiune, rolul de șef de secție și despre familie. La Maternitatea din Câmpina, secție pe care o administrează, o întâlnim pe Cristina Radu în cea mai mare parte a timpului său. A pierdut numărul orelor pe care-l petrecere săptămânal, aici. De aici și o stare accentuată de oboseală pe care însă puțini o înțeleg.

Medicina – știință și mâna Divinității!

Însă talerul mulțumirilor și al aprecierilor cântărește mult mai mult în ceea ce-o privește pe Cristina Radu, un medic al cărui nume îl vei auzi printre primele atunci când întrebi de un ginecoloc-obstetrician din Prahova. Un om care, încă de copil, nu și-a dorit să devină altceva decât medic. Specializarea însă a fost alegerea hazardului.

Nota obținută la examenul de rezidențiat i-a îndreptat pașii către Obstetrică-Ginecologie. După ani de studiu pe la Sibiu, București, Cristina Radu a revenit la Câmpina, un loc unde are familia, un loc unde în anii de activitate a asistat și a dat, la propriu, o mână de ajutor la aducerea pe lume a sute de copii. Dintre acești ani, niciunul n-a fost parcă mai dificil ca primul petrecut în Maternitatea din Câmpina, atunci când s-a trezit pe cont propriu.

Avea în spate ani de studiu, ore zdravene de gărzi, operații făcute încă de pe vremea rezidențiatului, însă în toate fusese asistată și avusese parte de o a doua părere. La Câmpina s-a trezit doar ea, cu experiența acumulată până atunci, cu intuiția de moment și…cu Dumnezeu. Cel pe care-L cheamă să-i fie alături la fiecare pas, Cel pe care L-a simțit lângă ea în multe dintre momentele dificile și Cel fără de care este sigură că nu se poate în medicină.

Împliniri vs. piedici

Faptul că face totul din pasiune și investește toate resursele, mai ales pe cele sufletești, se vede. Iar profesia sa i-a adus o mulțime de satisfacții. De departe, însă cele mai frumoase momente sunt cele ale întâlnirii mamei cu copilul, atunci când asistă la emoția și împlinirea supremă, atunci când ghemul de viață își simte mama și se liniștește brusc. Oricât de obosit ai fi, oricât ai încerca să rămâi în „carapacea“ de medic și oricât de multe astfel de momente ai văzut, n-ai cum să nu dai frâu liber emoțiilor și să te bucuri, iar și iar, pentru minunea vieții!

Și după astfel de momente n-are cum să nu ajungă acasă și să-și strângă în brațe cu toată puterea propria-i minune, pe fiul ei, în vârstă de aproape 16 ani. Cel care i-a transformat modul de a vedea și a înțelege femeia însărcinată.

„Am avut o sarcină dificilă, am stat mult în pat, însă am avut parte de oameni care m-au înțeles și m-au ajutat ca totul să fie bine. De la ei am învățat și mi-am dorit să le ajut atât cât îmi stă în putință pe viitoarele mămici, astfel încât totul să fie bine. În afară de sănătate, de viață, ce e mai important pe lumea asta?“