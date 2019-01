În plin sezon de gripă, unii medici de familie din Prahova ”chiulesc” din cabinete. La Brazi, asistenta consultă pacienți și eliberează rețete

Într-o perioadă în care ne confruntăm cu cazuri de gripă mortale și cu o explozie a virozelor respiratorii, există pacienți care duc dorul întâlnirilor cu medicii de familie. Se întâmplă, cu precădere, în mediul rural, acolo unde unele cadre medicale chiulesc ca-n anii de liceu, lăsând sarcina consultațiilor și eliberării rețetelor în seama asistentelor.

Unul dintre cazurile concrete care ne-a fost semnalat de către o pacientă este cel al doctorului Mircea Iulian Bosie, medic de familie în comuna Brazi. Femeia susține că sunt rare momentele în care doctorul poate fi găsit la cabinet, iar atunci când vine nu stă mai mult de două ore. Pentru restul sarcinilor, inclusiv stabilirea unui diagnostic, în anumite cazuri, și eliberarea de rețete a fost „împuternicită“ asistenta.

„În comuna Brazi, unde locuiesc și eu de vreo patru ani, dispensarul din comună nu prea are doctori. Rețetele și consultările le face asistenta. Tot ea dă rețete, căci dr. Bosie vine o dată sau de 2 ori pe săptămână câte două ore. Am înțeles că lucrează și prin București. E posibil așa ceva în secolul acesta?!“, se întreabă pacienta.

Da, este posibil, iar confirmarea celor relatate a fost făcută chiar de medicul reclamat. Contactat telefonic, doctorul Bosie ne-a declarat că nerespectarea programului a fost cauzată de niște situații de administrare a cabinetului care sunt de natură temporară și admite faptul că acest aspect a nemulțumit câțiva dintre pacienții pe care-i are. Însă susține că activitatea se desfășoară normal.

„Eu am un telefon de serviciu la care mă pot contacta. Am mers și la domiciliu. Da, este adevărat că asistenta consultă în unele cazuri. De exemplu, o răceală care nu este complicată, un guturai se poate recunoaște și de către un asistent. Ea eliberează rețetele pentru pacienții bolnavi cronic, dar și pentru cazurile care nu sunt complicate. Doamna asistentă lucrează și în programul informatic, are acces, asemenea multor altor cazuri“, ne-a declarat nonșalant medicul de familie, preocupat mai degrabă dacă vom scrie sau nu despre acest subiect.

Deși suntem în plin sezon de viroze și cazuri morale de gripă, în care avem de-a face cu o adresabilitate crescută către toate unitățile sanitare, inclusiv cabinetele medicale individuale, doctorul Bosie susține că în rândul pacienților pe care-i are nu au existat probleme respiratorii atât de grave.

Situația nu este cunoscută la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Prahova, acolo unde purtătorul de cuvânt al instituției, Cătălin Tudorache, îi îndeamnă pe cei care se confruntă cu astfel de probleme să facă o sesizare scrisă.

„Până în prezent, nu am primit nicio reclamație la adresa doctorului Bosie. Noi putem demara controale la cabinetele de familie doar la sesizările asiguraților, pe care le pot depune fie la sediul instituției de pe strada Praga, din Ploiești, fie prin fax, e-mail. Reclamația trebuie să conțină descrierea problemei cu precizarea locului și orelor, precum și datele de identificare ale celui care ne-o adresează. Dacă se confirmă cele sesizate, la prima abatere, medicul respectiv este sancționat cu 5%/per capita, iar la a doua abatere cu 10%/per capita“, ne-a precizat Cătălin Tudorache.

Anul trecut, un singur cadru medical din Prahova a fost sancționat cu 5% pentru o situație similară.

