Muzeul de Istorie Prahova: 1,2 milioane de lei pentru paza a 8 secţii muzeale, timp de un an, cu un singur paznic

Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova a publicat un anunţ de participare simplificat pentru servicii de paza pentru 8 secţii muzeale. Cerinţa este de asigurare a protecţiei clădirilor "cu un post de pază permanent, 24 ore din 24 ore, dotat cu echipamente de supraveghere antiefracție și antiincendiu proprietatea instituției, post fix, amplasat la intrarea în obiectiv".

Suma pusă la bătaie este de 846.720 lei fără TVA pentru intervalul 01.05.2019 - 31.12.2019 sau 1.264.896 lei fără TVA, pentru încă 4 luni, în anul 2020, în limita creditelor bugetare aprobate.

Conform caietului de sarcini, numărul de ore de pază per obiectiv pentru perioada de 8 luni de derulare a contractului ( perioada 01.05.2019 - 31.12.2019) este 5.880 ore (245 zile x 24 ore), iar numărul total de ore rezultat pe perioada de 8 luni de derulare a contractului pentru cele opt posturi de pază conform Planurilor de Pază avizate de organele de poliție este de 47.040 ore.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Pe piaţa de profil, preţurile se ridică la maximum 15 lei pe ora ceea ce ar echivala cu un preţ cu cel puţin 30% mai mic decât cel al pieţei.

Printre cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea firmă care va asigura paza se regăsesc: "ofertantul trebuie faca dovada ca, in ultimii 3 ani calculati pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, au fost prestate in conformitate cu normele profesionale in domeniu, servicii similare cu cele ce fac obiectul contractului care se atribuie prin prezenta procedura, cu o valoare totala CUMULATA, fara TVA de cel putin 840.000 lei, realizata in cadrul a maximum 3 contracte." sau că serviciile pot fi subcontractate.

Criteriul de atribiure este preţul cel mai scăzut, iar ofertele pot fi depuse până la data de 4.02.2019.

Lista obiectivelor pentru care urmează a se asigura paza este următoarea:

a) Obiectiv nr.1 - Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, din Municipiul Ploiesti, Str.Toma Caragiu nr.10, Judetul Prahova; b) Obiectiv nr.2 - Depozit Balcescu, situat pe Str. Nicolae Balcescu nr. 25, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova; c) Obiectiv nr.3 - Muzeul "Casa de Targovet din sec.al XVIII-lea-al XIX-lea" , situat pe Str. Democratiei nr. 2, Municipiul Ploiesti, judetul Prahova; d) Obiectiv nr.4 - Muzeul Memorial "Nichita Stanescu" situat pe Str. Nichita Stanescu nr.1, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova; e) Obiectiv nr.5 - Muzeul "Constantin si Ion Stere" situat in Comuna Bucov, Judeţul Prahova; f) Obiectiv nr.6 - Muzeul "Conacul Bellu" situat pe Str. Orzoaia de Sus nr.12, localitatea Urlaţi, Judeţul Prahova; g) Obiectiv nr.7 - Muzeul "Casa Domneasca" situat pe DJ 214, ȋn localitatea Brebu, str. Manăstirii FN, Judeţul Prahova; h) Obiectiv nr.8 - Muzeul "Cezar Petrescu" situat pe Str.Tudor Vladimirescu nr.1, Oraş Buşteni, Judeţul Prahova;

Banii vin de la Consiliul Judeţean Prahova care este ordonatorul principal de credite.

Andra Ilie De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro