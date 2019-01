Povestea tinerei care a fost admisă prima la Școala de Poliție din Câmpina. Alexandra Zamfir lasă ingineria pentru „uniformă”

Și-a dorit dintotdeauna să îmbrace uniforma de polițist, dar s-a „aruncat“ în luptă doar în momentul în care s-a simțit pe deplin pregătită. Nu a vrut să fie doar pe lista de admiși, ci a muncit ca să fie în fruntea ei. Lucru pe care l-a reușit la sesiunea din ianuarie a admiterii la Școala de Poliție „Vasile Lascăr“ din Câmpina, unde prahoveanca Alexandra-Elena Zamfir a obținut cel mai mare punctaj. A muncit luni bune pentru visul ei, iar acum abia așteaptă să o ia de la capăt pe noul drum.

Admisă prima la Școala de Poliție cu un rezultat de 95 de puncte, prahoveanca Alexandra-Elena Zamfir a stârnit curiozitatea multora în privința alegerii, dar și a reușitei ei.

Însă pentru tânara de numai 18 ani, originară din Vălenii de Munte, performanța școlară nu este tocmai o noutate. În 2018, a absolvit Liceul Tehnologic Agromontan "Romeo Constantinescu" din Vălenii de Munte ca șefă de promoție. Deși gândurile și dorința pentru viitorul profesional erau îndreptate către Școala de Agenți de Poliție de la Câmpina, Alexandra a optat pentru varianta a doua de studiu: Universitatea Politehnică București, acolo unde este studentă în anul I, la Facultatea de „Inginerie si Managementul Sistemelor Tehnologice“.

Noul mediu nu i-a alungat însă visul de a ajunge polițistă, motiv pentru care, din luna septembrie, a început pregătirea intensivă pentru proba fizică și cea scrisă. La sport s-a lăsat pe mâna unui specialist pentru a fi sigură că va face față probei „de foc“, cea de care i-a fost, de altfel, și cea mai mare teamă.

„Mi-am dorit să intru la Școala de Agenți de Poliție «Vasile Lascăr» văzând în familie uniformă, așa că în luna septembrie m-am apucat de învățat și de pregătirea pentru examenul sportiv. Dintotdeauna m-a atras uniforma, respectul, dar mai ales ordinea exterioară. Ce mi s-a părut cel mai greu, au fost probele eliminatorii și anume examenul sportiv. M-a antrenat doamna Daniela Militaru, la București. A avut răbdare cu mine și a făcut tot posibilul ca eu să iau examenul sportiv. Cu dorința mea și cu eforturile dumneaei am reușit să am un scor de 2:04 minute”, ne-a declarant Alexandra.

Timpul obținut a fost cel mai bun de pe traseu, performanță dublată și de rezultatul la proba scrisă, unde tânăra a obținut cel mai mare punctaj, de 95 din 100 de puncte posibile. Cu toate că rezultatul a fost foarte bun și i-a garantat încă de la aflarea lui că va intra la Școala de Poliție, Alexandra a simțit o undă de dezamăgire, dat fiind că, în ultima vreme, la variantele pe care le rezolva la pregătire reușea să obțină punctaj maximum. Dar odată cu afișarea clasamentului, tânăra a izbucnit în lacrimi de bucurie și de mândrie c-a reușit să se impună într-o lume dominată de bărbați.

Emoții și așteptări

N-a fost singură în această luptă, ci a avut susținerea totală a părinților, dar și a unchilor care au o carieră în Poliție și care i-au insuflat dragostea și respectul pentru uniformă.

„Tatăl meu a fost alături de mine la fiecare examen. Emoțiile pe care le-am avut eu, le-a avut si tata. Poate chiar mult mai multe. Din dorința de a fi admisă la Școala de Agenți am făcut multe sacrificii. Fiind și cu facultatea n-am mai avut timp liber. Am fost tot timpul ocupată cu ceva, de dimineața până seara, ori învățam, ori făceam sport. Dar a meritat efortul, iar acum sunt mândră de ceea ce am reușit sa fac“, ne-a mărturisit Alexandra. Dorința de a îmbrăca haina de polițist vine la pachet și cu beneficiul unui loc de muncă stabil și bine plătit.

Cât despre facultatea pe care o urmează, nu a fost mare „inginerie“ în a decide ce să facă. Îi place ce studiază aici, nu vrea să renunțe, dar îi va oferi Școlii de Poliție locul care i se cuvine și la care a visat de ani buni. „Facultatea pe care o urmez acum o voi continua la distanță, întrucât nu pot merge în paralel, la zi, cu cele două școli. Este foarte greu“, a completat tânara.

Alexandra Zamfir, asemeni celorlați colegi ai ei, pleacă pe nou drum cu o mulțime de curiozități, așteptări, dar și cu dorința de a face treabă bună. Momentan, se bucură de gustul victoriei

„Sunt pregătită pentru a fi un polițist drept și curajos, pentru noua mea carieră. Până acum m-am ghidat după motto-ul: «Dacă nu riști, nu câștigi»”, ne-a mai spus tânara în cazul căreia, tot ce e drept, riscul a fost, de această dată, controlat de o pregătire intensivă. Ceea ce-i sfătuiește și pe tinerii care vor să urmeze această școală, dar și pe cei care au gustat din amarul eșecului și care au o ezitare în a-și mai acorda o șansă.

Cu o astfel de ambiție și pregătire, ne întrebăm de ce nu a ales, din start, Academia de Poliție. Răspunsul a fost că-i place Câmpina, dar nu exclude ca în viitorul apropiat să se îndrepte și către această instituție.

Alexandra este și o fire artistică. În timpul liceului a făcut parte din Ansamblul „Teleajenul“ din Vălenii de Munte, alături de care a promovat în țară, dar și peste hotare muzica și dansurile populare.

