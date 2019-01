Elevă de nota zece la Colegiul Național Mihai Viteazul Ploiești: ”Plec la studii în străinătate. Mă mai întorc în țară doar în vacanță”

Cătălina Olteanu (18 ani) este elevă în clasa a XII-a (Matematică-Informatică intensiv) a Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești. Ca majoritatea colegilor de clasă, una de excepție, cu rezultate deosebite, Cătălina va pleca la studii în străinătate. Din păcate pentru noi toți, oameni valoroși ca acești elevi de nota zece au decis că viitorul lor nu este în România…

Reporter: Cătălina, faci parte dintr-o clasă performantă. Tu cu ce rezultate de mândrești?

Cătălina Olteanu : Încă din clasa a V-a am fost mereu prezentă printre primii la Olimpiada Județeană de Matematică. În primul an de liceu am descoperit pasiunea pentru informatică și am obținut premiul special la concursul EmpowerSoft, secțiunea Pagini Web în clasa a IX-a, locul I la secțiunea Programare si locul al treilea la secțiunea Aplicatii Soft în clasa a X-a, iar în clasa a XI-a am obținut premiul al doilea la sectiunea Aplicatii Soft, mențiune la Olimpiada Județeană de Informatică și premiul I la faza județeană în cadrul concursului InfoEducație, în urma căruia am obtinut premiul al treilea la faza națională.

Care sunt materiile tale preferate?

Matematica a fost mereu materia mea preferată, însa în liceu am descoperit pasiunea pentru informatică și logică.

Ce faci atunci când nu înveți?

Îmi place să fac joculețe în Processing precum Snake, Minesweeper sau Tetris și să ma joc cu cubul rubik. Dar ca activități mai relaxante, ascult muzică și mă uit la seriale sau ies cu prietenii în oraș.

Ce ai schimba în sistemul de învățământ românesc dacă ai fi ministrul Educației?

Aș modifica programa de liceu astfel încât fiecare elev să poată alege un domeniu de interes și să se pregătească intens în cadrul acestuia. De exemplu, un elev ce dorește să învețe informatica ar avea parte de cursuri intensive de matematică și informatică (care ar include mai multe domenii precum programare orientată pe obiecte, baze de date, web design, etc), la care să se adauge câteva cursuri opționale.

La ce instituții de învățământ superior din străinătate ai aplicat pentru continuarea studiilor la terminarea liceului? Ești programată deja la un interviu?

Am aplicat la mai multe instituții, precum Imperial College London University of Manchester, University of Edinburgh, University of Bristol University of Warwick în special la computer science. Da, urmează să susțin un interviu la Imperial College London pe 6 februarie. Am aplicat la această universitate, la secțiunea Computing, deoarece este o universitate de top și consider că poate să îmi ofere pregătirea necesară în cadrul domeniului ales.

Nu ți-e greu să-ți părăsești prietenii, familia, chiar și țara?

Despărțirea de prieteni si familie va fi dificilă, însă îmi place să cred că vom păstra legătura și că în viitor ne vom întâlni și ne vom povesti realizările și aventurile în străinătate sau în vacanță, în țară. Există însă și posibilitatea ca unii dintre noi să studieze la aceleași universități străine.

Revii în țară după terminarea studiilor sau rămâi în străinătate pentru un trai mai bun?

Dorința mea este să rămân în străinătate și după terminarea cursurilor datorită posibilităților mult mai mari de a reuși în viață.

Succes!

