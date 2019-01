Pacientul care a murit în județean a fost scăpat de pe targă în timpul unui transport Mediurg. Reacția conducerii

Nicolae D., de 71 de ani, din Cocorăștii Misli, a fost internat acum două luni la spitalul județean de urgență din Ploiești, unde a și fost operat de un neurochirurg. După intervenție, pacientul a făcut progrese vizibile, însă familia a fost anunțată vineri, 4 ianuarie, că acesta a murit!

Pentru că pe în documentul eliberat de medicul specialist în anatomie patologică a fost menționat ”traumatism cranio facial prin cădere de pe targă”, familia a depus o plângere la Poliția Municipiului Ploiești pentru a afla dacă acest incident i-a fost fatal pacientului.

Nepotul pacientului, pentru observatorulph.ro:

Observatorulph.ro publică astăzi o informație esențială pentru derularea anchetei.

Pacientul respectiv a căzut de pe targă în data de 17 decembrie, în timp ce era transportat de un echipaj Mediurg de județean la secția exterioară Boldescu, la urologie.

Observatorulph.ro a solicitat conducerii Mediurg un punct de vedere față de acest incident.

dr Cristian Vintilescu, fondator Mediurg:

”În primul rând vreau să spun că regret incidentul și mai ales moartea pacientului, însă între cele două nu este nicio legătură. Incidentul s-a produs pe 17 decembrie, iar decesul pe 4 ianuarie. În timpul transportului la secția Urologie, pacientul a dezechilibrat targa și a căzut. La fața locului a fost chemat un echipaj de urgență, care l-a transportat la UPU, unde a fost supus unor investigații medicale complete, care nu au scos în evidență nicio problemă medicală, cu excepția unei zgârieturi la nivelul obrazului. De altfel, pacientul a declarat că nu are dureri provocate de căderea de pe targă. Vreau să precizez, încă odată, că acest incident nu are nicio legătură cu decesul pacientului. Mențiunea medicului specialist în anatomie patologică privind căderea de pe targă este firească, pentru că trebuie menționată starea anterioară a pacientului decedat, dar, repet, nu are legătură cu decesul acelui pacient”.