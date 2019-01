Tăieri masive de arbori în pădurea de la Păulești. ”E o crimă ecologică!” FOTO

O cititoare ne-a trimis imagini cu numeroși arbori tăiați în aceste zile în padurea de la Păulești, în zona fostei tabere școlare. Observatorulph.ro a solicitat verificarea acestor aspecte aât Poliției Prahova, cât și Romsilva.

Sesizarea cititoarei:

”La fosta tabara scolara din Paulesti se taie masivi padurea. Dupa cum se vede, arborii din imagine nu sunt putrezi, sunt chiar sanatosi. Nimeni nu verifica nimic? Cum sa tai splendoare de arbori? In curand din aceasta padure va ramane doar numele si aici se vor inalta vile poate chiar si blocuri. Sa transformi acesti arbori in lemne de foc este o crima! Oare in ce sobe or sa nimereasca acesti copaci? Nu credeti ca ar trebui facut ceva? Pana la urma aceasta padure in autoritatea cui intra? Cine raspunde de ea?

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

P.S. ''Cineva'' (o autoritate locala) spunea ca astfel se intinereste padurea si ca din ghindele cazute pe jos vor creste arbori din nou..... In cati ani a uitat sa spuna! Ar trebui sa primeasca o ghinda cadou si sa ne arate in cati ani ghinda lui o sa ajunga sa semene cu arborii din imagine”.

Reamintim că anul trecut, în urma unei sesizări făcute de observatorulph.ro, polițiștii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar de tăieri ilegale de arbori din pădurile din jurul Ploieștiului, inclusiv cea de la Păulești. Atunci au fost vizați un consilier local, dar şi un inginer silvic şi doi pădurari.(detalii AICI)

FOTO

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro