Gest remarcabil al angajaților Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - postarea care arată că sunt oameni cu suflet mare

Pe pagina oficială a finanțelor locale ploieștene, a apărut un apel umanitar, după ce s-au mobilizat și au dus chiar ei cadouri unei familii care se află în dificultate - o postare atipică pentru o astfel de instituție, însă una de apreciat.

”Dragi ploiesteni,

V-am obisnuit , pana acum, sa va aducem la cunostinta diverse informatii referitoare la activitatea noastra profesionala. Iata ca, astazi, ne infatisam dumneavoastra fara haina plina de legi si cifre, simpli si doritori de a ajuta oameni aflati in nevoie.

Pentru ca nimic in viata nu este intamplator, conjunctura a facut sa cunoastem o familie cu noua copii, familie lovita de o sumedenie de probleme si necazuri. Noua copii, dintre care sase sunt sub 14 ani si sunt in grija mamei. Mama nu are loc de munca stabil, munceste cu ziua prin comuna si, pentru a se desavarsi suferinta, tatal a decedat saptamana trecuta , fulgerator, la doar 56 de ani.

Pentru ca am dorit foarte mult sa ajutam aceste suflete nevinovate, am strans tot ce este necesar traiului, hainute, alimente, rechizite, produse de curatenie si le-am dus familiei greu incercata de soarta.

Si, in felul acesta, am cunoscut cei sase copilasi . Ei sunt Vali de 14 ani, Andrei de 12 ani, George de 13 ani, Alex de 9 ani, Mihai de 6 ani si , printesa familiei, Nicoleta de 5 ani.

Nu va imaginati cu cata caldura ne-au primit acesti copii , cat de isteti si, paradoxal, cat de veseli sunt, in ciuda necazurilor prin care trec. Nu va imaginati cat de luminoasa a devenit, dintr-o data, camaruta in care dorm, mananca si isi fac lectiile, cand au inceput, fericiti, sa desfaca sacosele pline de cadouri( pentru ca da, cititi bine, stau toti intr-o camera si dorm intr-un pat ).

Nu au apa curenta de doi ani, pentru ca nu au avut bani sa o plateasca si nu pot locui in celelalte doua camere pe care le au, pentru ca acolo nu au curent electric si cladirea nu prezinta siguranta.Totusi, din ochii lor, din felul barbatesc in care baietii ne-au strans mana cand ne-au vazut, din vorbele soptite ale fetitei :” lui mami i-a fost rau dimineata, a vomitat si o doare inima “, din toate acestea se observa o maturitate nefireasca unor copii la varsta lor, cauzata, evident, de pierderea parintelui si de viata plina de privatiuni pe care o traiesc.

Nu am fi facut publice aceste lucruri, pentru ca, asa cum stim, faptele bune se fac in cea mai mare discretie, dar acesti copii au nevoie de ajutor constant. Au nevoie de o casa consolidata, au nevoie sa li se asigure dreptul la sanatate (aproape toti copiii au cate o problema de sanatate care necesita investigatii speciale), la educatie, iar toate acestea li se pot oferi de catre un numar mai mare de oameni. Suntem convinsi ca , din gura in gura, din postare in postare, cazul acestei familii va ajunge la persoane care vor si pot sa ajute si care, in acest fel, pot schimba soarta acestor copii care merita sa se bucure de copilarie.

Mama copiilor se numeste Posea Marcela si familia locuieste in comuna Maneciu Pamanteni, strada Principala nr. 1073.

Va multumim pentru ca cititi aceste randuri si suntem convinsi ca demersul nostru va aduce un strop de bine acestor copii !”

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor