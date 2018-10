Rezultatele controlului DSP Prahova la grădinița din Sinaia unde un copil a murit de meningită, iar altul a ajuns în stare gravă la un spital din București

Un copil de doi ani de la o grădiniță din Sinaia a murit de meningită, iar un altul a fost internat la București cu apă la plămâni. La solicitarea observatorulph.ro, DSP Prahova a făcut publice rezultatele controlului efectuat la grădinița respectivă, unde mulți părinți au refuzat să-i mai ducă pe cei mici.

Astfel, deși cadrele medicale de la spitalul din Sinaia, unde a fost tratat inițial Alex înainte să moară la un spital din București, au transmis observatorulph.ro că meningita cu care a fost diagnosticat este contagioasă, conducerea DSP Prahova neagă această informație.

Extras din scrisoarea cadrelor medicale de la Spitalul Sinaia unde a fost tratat inițial Alex:

”Am privit uluite aberatiile conjugate ale DSPPH si conducerii gradinitei, linistind parintii ca “nu e boala virala , deci nu e contagioasa “!!!!. Vestea trista este ca Pneumococul este foarte contagios, in Romania pana la 70 % din prescolari fiind purtatori – si , judecand dupa puroaiele pe care le-am scos de-a lungul anilor din urechile si nasul copiilor din gradinita de mai sus , n-am crede ca ei fac exceptie . Microbul nu e detectabil prin analize uzuale – de aceea testele declarate au fost normale !! El se evidentiaza doar pe medii si in laboratore speciale . Poate produce meningita , septicemia , encefalita , sinuzita , otita sau pneumonie cu sau fara apa la plamani. De meningita pneumococica se moare in cca 30 % din cazuri chiar in centre foarte dotate, ea fiind una din cele mai invalidante boli , pentru cei care scapa cu viata”.

Răspunsul DSP Prahova la solicitarea observatorulph.ro

