Meningita de care a murit Alex este contagioasă! Dezvăluiri din Spitalul Sinaia

Observatorulph.ro publică astăzi dezvăluiri ale unor cadre medicale de la Spitalul Sinaia unde a fost tratat inițial Alex, copilul de doi ani, care a murit de meningită acută la București. În ciuda asigurărilor date de autorități că boala nu este contagioasă, pneumococul care a provocat tragedia este foarte contagios și poate produce meningita , septicemia , encefalita , sinuzita , otita sau pneumonie cu sau fara apa la plamani. Alarmant este că 30% din cazuri sunt mortale! Citiți aceste rânduri și vă cutremurați.

După ce observatorulph.ro a publicat articolul Adevărul despre moartea lui Alex, copilul de doi ani răpus de meningită la Sinaia. Mărturia cutremurătoare a părinților, cadreele medicale de la Spitalul Sinaia ne-au transmis și punctul lor de vedere, sub protecția anonimatului, din motive lesne de înțeles...

”Cand sufletul ranit vorbeste si ne doare …

De-a lungul anilor petrecuti in sistemul sanitar am vazut cum, dupa fiecare viata luata fulgerator, alte vieti platesc , cel mai adesea, pentru ca s-au aflat la locul si in momentul nepotrivit. Iar el , sistemul , ramane neatins , victorios in putreziciunea lui asumata ,parca mai nesatul de suflete nevinovate . Nu intamplator multe incidente recente, relatate in presa, implica copii ,cei mai sensibili pacienti, fata de care si-au dovedit vulnerabilitatile unitati de diferite niveluri .

Jalea nemasurata a familiei din SInaia, a atras opinii vehemente ca cei vinovati trebuie sa plateasca si, poate asta ar trebui sa se intample, dar cu identificarea riguroasa a tuturor responsabililor reali. De aceea , ca sa avem un tablou corect al tragediei , credem ca se mai impun cateva precizari, cu mentiunea ca , pentru tot ce vom afirma aici exista dovezi , atat de multe si vizibile, ca au intrat in unghiul mort, de nimeni nu le mai percepe.

DSP și conducerea grădiniței au mințit: Pneumococul este foarte contagios

Am privit uluite aberatiile conjugate ale DSPPH si conducerii gradinitei, linistind parintii ca “nu e boala virala , deci nu e contagioasa “!!!!. Vestea trista este ca Pneumococul este foarte contagios, in Romania pana la 70 % din prescolari fiind purtatori – si , judecand dupa puroaiele pe care le-am scos de-a lungul anilor din urechile si nasul copiilor din gradinita de mai sus , n-am crede ca ei fac exceptie . Microbul nu e detectabil prin analize uzuale – de aceea testele declarate au fost normale !! El se evidentiaza doar pe medii si in laboratore speciale . Poate produce meningita , septicemia , encefalita , sinuzita , otita sau pneumonie cu sau fara apa la plamani. De meningita pneumococica se moare in cca 30 % din cazuri chiar in centre foarte dotate, ea fiind una din cele mai invalidante boli , pentru cei care scapa cu viata . De aceea , exista un vaccin, pe care in Romania l-au primit doar copii nascuti dupa aug 2017 . Cu adevarat linistitoare ar fi fost o informare in aceasta privinta si poate chiar o subventie a Primariei , pentru aceia care , in acest context de mare risc , ar decide sa-si vaccineze copiii , evitand astfel in proportie de 98% bolile ucigatoare. Cu aceasta trista ocazie , poate afla si asistenta colectivitatii, ca detine o infirmierie , unde copiii care nu au cu cine sta acasa si vin cu punga de siropuri in colectivitate , ar trebui ingrijiti separati . A verificat DSP riguros cum se utilizeaza infirmieria si izolatorul ? Si cati copii din colectivitate sunt purtatori de pneumococ patogen , susceptibil sa produca alte tragedii intr-un moment de slabiciune imuna ?

Spitalul unde gărzile sunt asigurate de medicii de familie!

Sectia de Pediatrie Sinaia se afla la cca 3 km de Spitalul Orasenesc- care include laboratorul si sectia de neonat- desfasurandu-si activitatea cu doi medici pediatrii, care acopera 16- 18 garzi lunar , restul fiind efectuat de doi medici de familie . Fluxul lunar este de cca 300 de prezentari , cu spitalizari de zi si continue in jur de 250 lunar .Medicul din garda respectiva era singur pentru 7 zile , avand 9 garzi /luna din care 3 garzi separate de cate o zi – in cifre : 31 ore de munca apoi 17 pauza si bis . Si iar bis , in timpul de lucru avand responsablitatea sectiei , a nou nascutilor din maternitate , a consultatiilor de urgenta/ ambulator. Cat de omenesc , normal si, pana la urma , legal este un asemenea program de lucru ? Ce parere are DSP despre aceasta situatie ? Cat de normal este ,ca aproape 50 % din programul de garzi de pediatrie sa fie realizat de medici de familie - dealtfel foarte bine pregatiti pentru nivelul lor profesional , dar nu pentru o garda de specialitate cu potential ridicat de prezentari directe ca urgente ? . Se va raspunde ca nu se gasesc specialisti , dar va rog sa intrebati cati specialisti ,din cei peste 50 din judet, au fost solicitati sa faca garzi la Sinaia si au refuzat ? De ce, orice initiativa de a aduce specialisti in garzi ,cu scopul cresterii nivelului de competenta , dar si al realizarii unui program omenesc de lucru , in care sa se poata conta total pe judecata si pregatirea celui prezent acolo , s-a lovit de tacerea mormantala sau refuzul explicit al conducerii, multumita cu aceasta situatie de peste 10 ani ? ( istoricul garzilor exista la DSP , in caz ca-si declina cunostinta )

Mai mult decat atat , lucram cu 6 asistente pe 8 posturi normate , conducerea nefiind deloc grabita sa ocupe posturile vacantate . Nu ma indoiesc ca exista explicatii si pentru asta , dar unde sunt solutiile ? Ce asteptari ar trebui sa avem de la un asistent medical care are de ales doar intre un program de lucru supradimensionat sau supraincarcat ? Asistentii experimentati dubleaza medicii de familie, medicii titularii isi asuma ture de noapte cu un singur asistent incepator iar parintii copiilor bolnavii nu stiu ca urgentele trebuie sa se adreseze la CPU . Ei vad in fata ochilor doar cuvantul SPITAL si asteapta interventia urgenta a unor oameni odihniti, cu abilitati complexe si la zi cu protocoalele.

Si de ce nu vorbesc parintii – deloc putini - care-in ciuda acestor conditii - au primit alinare , ajutor competent si promptitudine in situatii de viata si de moarte? Poate din respect pentru moarte lui Alex ,tac cei care au avut incredere si nu au gresit , castigand lupta cu moartea cu ajutorul medicilor din Sinaia. Ei pot intelege cel mai bine prin ce trece familia care isi jeleste odorul ,dar , in acelasi timp , pot confirma ca dr. Codresi a daruit comunitatii suflet, pricepere ,timp furat din timpul copilului ei, si nu trebuie judecata decat de cei indreptatiti sa o faca .

In fine , copilul care a sfarsit atat de tragic , a fost trimis la Bucuresti la varta de 6 saptamani , cu suspiciune de disfunctie cardio- respiratorie . Fara o examinare aprofundata imagistica sau imunologica , pe baza unei scurte observatii de cca 48 de ore, cu evolutie favorabila ,s-a dat feedback de “trimis degeaba “ “medici prea speriati la Sinaia “si “perfect sanatos “ ,de unde , poate, si temporizarea episodului actual.

Autoritatile locale

Dupa o indelungata absenta de cca 6 ani din viata sectiei de Pediatrie , primarul si-a facut simtita furia la sfarsitul anului trecut , urmare a articolului din Observatorul , amenintand saptamanal cu descinderea in sectie , spre a lua la cunostinta problemele reale . Nu ne-am bucurat , insa , de prezenta in carne si oase , pana la inceputul lunii iulie 2018 . Contrar asteptarilor , a sosit tunand si fulgerand impotriva unui medic al sectiei , pentru absenta de la o sedinta electorala din… 2016 . Am fost stupefiate – 5 membre ale personalului prezente - cand , dupa un potop de injurii , amenintari si marlanii , la adresa medicului respectiv , managerul de oras dl Marian Panait , care il insotea , a solicitat demisia imediata a dr. Stanciu , motivata de …impertinenta . Asa am ramas fara unul dintre medicii sectiei – nu imediat , ci in cateva saptamani . Vizita a culminat, cu momentul cand dl Panait, in vadita suferinta cauzata de calitatea inferioara aparatelor TV , a propus instalarea unor console gaming cu covorase cu masinute, la camera de joaca . Asa au fost epuizate rapid problemele urgente ale sectiei , delegatia plecad in graba , caci venea ploaia si alesii nu puteau strabate distanta de 100m, pana la primarie, fara umbrela !!!

Nu in ultimul rand , presa!

Ne-am bucura daca parintii care ne cunosc, din colectivul Observatorul , sa-si aminteasca –la vedere - cum au fost tratati la Sinaia , unde au venit din proprie initiativa , nu din intamplare. Ar fi minunat daca presa ar ajuta oamenii sa inteleaga ca, pentru a salva , sau , cel putin, pentru a nu pierde vieti , o sectie exterioara de spital , are nevoie de surse eficiente de oxigen , laborator de teste rapide , defibrilator, si , mai ales ,de MEDICI si ASISTENTE , care sa lucreze in conditii decente .

La un an distanta de o abordarea din Observatorul, vizand conditiile noastre hoteliere, avem un medic mai putin, unul pe picior de plecare , suntem prezentati de toata presa nationala ca niste criminali , dar avem 6 televizoare cu plasma mai mult , spre fericirea parintilor prea obositi sa mai comunice cu copilul si foarte multumiti de debaclul non-stop deversat pe cablu !!!

Cand suflete ranite vorbesc ne doare pe toti

Opinia publica a vorbit si a cerut lapidare . Nu ne putem imagina ca dr. Codresi va mai petrece mult timp la Sinaia, indiferent de modul in care se vor finaliza evaluarile. Si atunci , ce se doreste de fapt ? Cu ce /cum doreste comunitatea sa se deruleze activitatea medicala ? Cine va mai veni sa lucreze aici , asumandu-si riscurile acestor conditii periculoase ? Disparitia sectiei , care nu va putea supravietui cu un singur medic , e calea spre binele copiilor din Sinaia?

A murit un copil , pe care il vom jeli pana la sfarsitul carierelor noastre , dar povestile celor care au trait , datorita ingrijirilor acordate in aceasta sectie , nu prezinta interes , pentru ca nu genereaza rating ?. Moartea nu mai poate fi reparata , dar erorile si riscurile de sistem , care au condus la ea , cu siguranta au solutii care tin de vointa la toate nivelurile .

Cu speranta ca vom continua sa lucram in pediatrie Sinaia ,

Cativa oameni din sistemul care te omoara cu zile”

Marius Nica director editorial