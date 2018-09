Virusul West Nile a ucis o persoană în Prahova! O altă victimă a fost externată

Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a dat publicității o situație îngrijorătoare. Din luna mai a acestui an până în prezent, în Romania s-au confirmat 216 cazuri de infectare cu virusul West Nile. În Prahova, o persoană a murit, iar o alta este pe patul de spital.

Potrivit datelor oficiale, 25 de persoane au murit în România, în perioada 02.05. 2018 - 19.09. 2018, din cauza virusului West Nile.

Cele mai multe cazuri de deces - 7 - s-au inregistrat in Bucuresti, 4 în Iasi, 2 - Constanța, 2 - Dolj, 2 Olt și care unul în Alba, Covasna, Dâmbovița, Galați, Suceava, Teleorman, dar și în Prahova, în ultimul caz fiind vorba de un bărbat în vârstă de peste 74 de ani din Bălțești.

Bărbatul a fost răpus de virus pe 30 august, pe fondul mai multor afecțiuni, precum diabet zaharat 2.

UPDATE

Un al doilea caz a fost confirmat la Poenarii Burchi. Este vorba de o femeie de 70 de ani, care a fost între timp externată.

Virusul se transmite la oameni prin înțepătura țânâarilor infestați. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, populația trebuie să se protejeze prin următoarele măsuri:

- cand se desfasoara activitati in mediul extern, se recomanda utilizarea unui repelent pentru insecte.

- activitatea tantarilor este mai intensa in zori si dupa apunerea soarelui. In aceste momente ale zilei este absolut necesara utilizarea unui repelent si purtarea hainelor lungi, care sa acopere corpul intr-o proportie cat mai mare.

- pentru evitarea patrunderii tantarilor in casa se recomanda montarea de plase speciale la ferestre.

Roxana Tănase redactor șef Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro. De același autor