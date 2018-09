Panică în cartierul Mihai Bravu. Un localnic a ucis un șarpe

Un ploieștean a omorât un șarpe care își făcuse cuib în zona unui punct termic de pe malul pârâului Dâmbu în cartierul ploieștean Mihai Bravu.

O cititoare ne-a trimis imaginea cu reptila care a stârnit panică mai ales printre părinți.

”Pe 5 septembrie am avut o discuție cu reprezentanții SGU și cu viceprimarul Ganea pe tema mizeriei și vegetației scăpate de sub control. Le-am spus atunci că am această fotografie cu șarpele prins de un cetățean mai curajos, dar credeau că e vreo glumă, probabil. Se pare că nu interesează pe nimeni jungla din cartier”, a fost mesajul cititoarei.

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor