Tânăr de 19 ani depistat cu 237 km/h pe Autostrada A3

Polițiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale a Poliției Române au depistat, săptămâna trecută, 62 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km/h, 6 care conduceau sub influența alcoolului, precum și 2 persoane aflate sub influența substanțelor psihoactive. Cea mai mare mai mare viteză înregistrată de radar a fost de 237 km/h, pe autostrada A3.

În perioada 3 – 10 septembrie a.c., poliţiştii Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale a Poliției Române au continuat acțiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere și creșterea siguranței rutiere.

Astfel, polițiștii au depistat 55 de șoferi care au depășit limita legală de viteză pe autostrăzi cu mai mult de 50 km/h, iar în 7 cazuri șoferii au fost depistați circulând cu viteze peste 200 km/h.

De asemenea, în alte 6 cazuri șoferii au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice, pe numele lor fiind întocmite dosare penale (cei depistați conducând cu peste 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat) sau aplicate sancțiuni contravenționale (cei depistați conducând cu o concentrație de alcool sub 0.4 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat).

Cea mai mare valoare înregistrată de polițiști, cu aparatul etilotest, a fost de 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul unui bărbat, de 39 de ani, din județul Călărași, care, la data de 3 septembrie a.c., a fost implicat într-un accident din care au rezultat doar pagube materiale.

Totodată, în 2 cazuri, șoferii au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive, cannabis, respectiv cocaină și cannabis în cel de-al doilea caz. Pe numele celor 2 persoane au fost întocmite dosare penale pentru conducere sub influența substanțelor stupefiante.

Cea mai mare viteză a fost înregistrată, la data de 9 septembrie a.c., pe A3, tronsonul Turda-Borș, când polițiștii au depistat un bărbat, care conducea cu viteza de 237 km/h. Șoferul, un tânăr de 19 ani, din județul Bihor, a fost sancționat cu amendă de 2.900 de lei, iar polițiștii i-au suspendat exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.

Toți șoferii depistați conducând cu viteză excesivă au fost sancționați contravențional cu amenzi cuprinse între 1.305 şi 2.900 de lei, iar ca măsură complementară, le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 zile.

foto facebook Polița Română

Ștefan Vlăsceanu jurnalist Din anul 2013 face parte din echipa Observatorul Prahovean. Spune că mai are multe lucruri de învățat, nu s-a plictisit și nu vrea să facă altceva. De același autor