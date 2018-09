Prahovenii sunt așteptați să participe pe 15 septembrie la World Cleanup Day

Curățenie pe toată planeta într-o singură zi, pe 15 septembrie. 5% din populația Globului este așteptată să participe la cea mai mare acțiune de voluntariat din istorie: World Cleanup Day.

Evenimentul va avea loc și în Prahova, iar până acum peste 1000 de persoane, în mare parte tineri și elevi, și-au anunțat participare. Potrivit organizatorilor numărul voluntarilor va fi mult mai mare odată cu începerea școlii.

În cadrul acțiunii, voluntarii Let`s Do It! vor ecologiza zonele de la marginea localităților care au fost transformate de cetățenii certați cu bunul simț în adevărate gropi de gunoi. Totodată nu vor fi trecute cu vederea nici zonele turistice din județ

World Cleanup Day este organizat cu sprijinul Kaufland România, dar și al firmelor de salubritate.

Cum intri în echipa Let`s Do It, Romania!

Echipa Let`s Do It, Romania! recrutează voluntari pentru organizare atât pentru echipa centrală de la București, cât și pentru echipele locale din fiecare județ. Sunt căutați voluntari în domenii precum comunicare, IT, HR, fundraising, logistică, organizator de evenimente sau relația cu autoritățile publice. În acest moment, rețeaua națională numără peste 100 de membri. Toți cei interesați pot aplica pe site-ul letsdoitromania.ro la secțiunea Hai în echipă!

Cum a luat naștere Let`s Do It, World!

Mișcarea Let`s Do It, World!, organizatorul evenimentului World Cleanup Day, a luat naștere în 2008, atunci când Estonia a organizat prima Zi de Curățenie Națională și a reușit să mobilizeze 50 000 de voluntari într-o singură zi. România este parte din rețeaua internațională Let`s Do It World! încă de la început, fiind a patra țară care a organizat o acțiune națională de curățenie.

Comunitatea s-a dezvoltat în ultimii 10 ani și numără astăzi 150 de țări cu experiență sau care vor organiza pentru prima oară o Zi de Curățenie Națională în 2018.

“Let`s Do It, Romania!“ este cel mai mare proiect de implicare socială organizat în România. Din 2010 și până în prezent, “Let`s Do It, Romania!“ a implicat peste 1.400.000 de voluntari în acțiuni de curățenie națională și peste 50 000 de elevi și părinți în proiecte de educație ecologică.