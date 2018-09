Război total în PSD. Dragnea reacționează la atacurile Gabrielei Firea.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a atacat în ultimele zile conducerea PSD, din care face parte. Inițial, Dragnea a încercat să minimalizeze conflictul, însă gravitatea acuzațiilor a dus la răspunsuri pe măsura așteptarilor.

Printre altele, Firea a spus că ministrul de Interne a venit la şedinţa CEx cu print screen-uri ale mesajelor sale private de pe WhatsApp şi a afirmat că fusese atenţionată încă de anul trecut de ministrul Carmen Dan să aibă grijă ce vorbeşte pe WhatsApp, pentru că este uşor de interceptat.

"Sunt afirmaţii foarte grave pe care le-a făcut doamna Firea. Cred că ar trebui să facă deja plângeri, să aducă dovezi. Eu nu am ce să comentez deocamdată văd că se situează în zona celor care lovesc şi critică PSD. Eu nu sunt în dispută cu doamna Firea. Nu mai comentez absolut nimic ce spune doamna Gabriel Firea, pe care am susţinut-o, am propus-o pentru acel post, până când o să schimb această decizie", a explicat Dragnea.

"Doamna ministru a scos dintr-un dosar, deşi nu cred că avea de unde să ştie ce voi spune eu, decât dacă îmi urmăreşte corespondenţa, probabil, a scos nişte foi şi a spus că sunt nişte print screen-uri, xerox-uri convorbiri private dintre doamna prefect şi un secretar de stat.

Am întrebat: "Doamna ministru, ne spionaţi? Ne urmăriţi? Ne controlaţi mesajele, WhatsApp-urile?" A întors atunci discuţia şi a spus că domnul secretar de stat i-a pus la dispoziţie. I-am spus că "dumneavostră mi-aţi spus acum un an să am grijă ce transmit pe WhatsApp pentru că dumneavoastră aveţi mesajele pe Whatsapp ale unui senator din Bucureşti şi să fiu precaută şi atentă".

Dacă la acest nivel am ajuns. Noi ne luptăm cu statul paralel, dar parte din statul paralel e pe lângă noi, cu o doamnă ministru de Interne care vine la Comitetul Executiv pregătită în apărarea sa cu nişte mesaje private", a declarat Gabriela Firea.

Rămâne de văzut ce pași va face Dragnea, știu fiind faptul că în spatele Gabrielei Firea se află o grupare extrem de influentă și potentă finaciar, iar președintele PSD are acum fix ceea ce nu avea nevoie: un conflict de propurții care îi șubrezește poziția de lider al partidului.

