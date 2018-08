Prahovean înțepat de o pisică de mare la Mamaia. Familia acuză intervenția salvamarilor

Soția unui prahovean înțepat de o pisică de mare în timp ce se afla pe litoral acuză salvamarii dar și Serviciul de Ambulanță Constanța de lipsa de profesionalism. Într-un mesaj trimis redacției pe pagina de facebook, aceasta descrie clipele de coșmar prin care a trecut alături de soțul ei, în timp ce salvamarii îl tratau doar cu apă oxigenată, iar operatorul de la 112 i-a transmis că nu sunt ambulanțe disponibile pentru a-l prelua pe bărbat. Totul s-a întâmplat în stațiunea Mamaia în zona plajei 3 papuci.

”Caz revoltător la plaja din Mamaia, în regiunea plajei 3 papuci. În jurul orei 18.30, soțul meu a fost înțepat de o pisică de mare. Am apelat la cei de la salvamar pt a ne ajuta, pt ca situatia lui era foarte grava. Acestia in loc sa sune la serviciul unic de urgenta, i-au spalat zona afectata cu apa oxigenata. Sotul meu facea spasme, iar salvamarii nu au vrut sa sune la salvare, spunand ca ei suna doar in momentul cand persoana moare pe plaja. Am sunat personal la serviciul unic de urgenta si mi s-a spus ca nu au ambulanta pentru a ne trimite, si, sa ne descurcam sa ajungem cum putem la spital. Timpul trecea iar starea de sanatate se agrava din ce in ce mai mult. Nu pot sa descriu prin ce dureri cumplite a trecut. Cu ajutorul unui domn binevoitor am reusit sa ajungem la spitalul din Constanta. In ce tara traim oameni buni? Sa nu ai tu o ambulanta sa trimiti intr-o asemenea situatie de urgenta?

E strigator de cer ce se intampla cu sistemul medical romanesc. Distribuiti aceasta postare, sa vada cat mai multi, poate ajunge si la politicienii nostri care ne conduc si la dna ministru a sanatatii. E socant ce se intampla cu sistemul medical din Romania. Nu s-a intamplat intr-un loc izolat, ci in Mamaia, oameni buni. Revoltator! Plecati acasa domnilor salvamari daca nu stiti sa acordati un prim ajutor unei persoane aflate intr-o stare de urgenta! Cum sa spui una ca asta, ca suni la ambulanta doar in momentul cand persoana e moarta pe plaja? Rusine sa va fie!” este mesajul Persidei Grigore trimis pe adresa redacției.

