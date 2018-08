Un senator PSD vrea modificarea aplicării pedepselor pentru uciderea din culpă. Nu mai merge cu suspendare!

După multitudinea de modificări penale controversate, venite din partea PSD, apare și una care poate fi considerată conformă cu realitatea.

Ai băut la volan sau ai condus fără permis și apoi ai ucis un nevinovat? Te așteaptă vremuri și mai grele!

Fostul ministru al Justiției, actual senator PSD, Robert Cazanciuc, a luat în calcul faptul că infracțiunile rutiere aproape că s-au dublat de la un an la altul, drept care ”toleranța trebuie limitată.

Într-o postare pe pagina personală de facebook, Cazanciuc explică:

„Există, de mai mult timp, dezbateri între specialiştii în drept despre forma de vinovăţie a celui care, beat sau fără permis, se urcă la volan şi produce un accident soldat cu pierderea de vieţi - dacă nu ne aflăm în situaţia unui omor şi nu doar a unei ucideri din culpă.

Până la dezlegarea acestei chestiuni de drept, voi propune colegilor mei, senatori şi deputaţi, la începutul sesiunii parlamentare septembrie 2018, să modificăm articolul 192 din Codul penal referitor la uciderea din culpă, astfel încât, în situaţia săvârşirii acestei infracţiuni de către o persoană care conduce un autoturism fără a poseda permis de conducere sau sub influenţa băuturilor alcoolice, adică în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis, sau cu infracţiunea de conducere sub influenţa alcoolului, să nu mai poată fi acordată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Fără a fi adeptul majorării limitelor de pedepsă ca formă de prevenire a săvârşirii de infracţiuni, am convingerea că soluţia legislativă propusă va putea contribui, prin aplicare şi popularizare cu sprijinul presei, la salvarea a sute de vieţi anual!” susține senatorul PSD Robert Cazanciuc.

sursa fb: Robert Cazanciuc