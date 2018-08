Ploieștenii, terorizați de zgomotul avioanelor de la Strejnic. Ce se întâmplă acolo și când se va termina survolul

Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că orele de liniște nu mai sunt respectate și că nu se pot odihni deloc. Situația pare să persiste de aproximativ o lună și se pare că va mai continua până pe 25 august.

”De aproximativ o lună de zile, Aerodromul de la Strejnicu şi-a intensificat activitatea astfel încât 12 ore pe zi deasupra blocului nostru aşteptam să pice bombe, parcă suntem în stare de ocupaţie. Este groaznic, un zgomot infernal, continuu, am înţeles că nu pot face sesizare la Gardă de Mediu ca Aeroclubul nu se supune legii mediului şi nu are nevoie de autorizaţie de mediu. Şi totuşi, cineva trebuie să oprească infernul acesta”, susține o cititoare a Observatorulph.ro.

Pe pagina de Facebook neoficială a Aerodromului Strejnic au apărut deja reclamații din partea ploieștenilor care locuiesc în zona de Vest.

”Vineri am plecat la serviciu la ora 7.30 și am ajuns acasă la ora 23. Am lucrat și acasă până la ora 2 noaptea gândind ca mă bucur de sâmbată dimineața. Ghici ce? Nu am putut din cauza dvs. Este meseria dvs, vă place, o respect, dar respectați și dvs faptul că nu suntem obligați cel puțin 12 ore să suportăm zgomotele motoarelor.”, este mesajul unei ploieștence.